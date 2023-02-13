Ученые представили новый тест для определения рака простаты: подробности

Точность 94%: ученые представили новый тест для определения рака простаты
Исследователи из Университета Восточной Англии помогли разработать новый анализ крови для выявления рака простаты с большей точностью, чем современные методы. Новое исследование показывает, что анализ крови EpiSwitch (PSE) имеет точность на 94 процента, превосходя текущий анализ крови на простатоспецифический антиген (PSA).
Об этом сообщает Sciencedaily.
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Что известно о новом тесте
Тест был разработан Oxford Biodynamics в сотрудничестве с UEA, Imperial College London и Imperial College NHS Trust. Исследовательская группа отмечает, что новый тест демонстрирует значительный потенциал как точная и быстрая диагностика рака.
Профессор Дмитрий Пшежецкий из Норвичской медицинской школы UEA напомнил, что рак предстательной железы является самым распространенным раком у мужчин.
"На данный момент не существует единого теста раком предстательной железы, но анализы крови на ПСА являются одними из наиболее используемых, наряду с физическим обследованием, МРТ и биопсией. Однако анализ крови на ПСА не используется обычно для выявления рака предстательной железы, поскольку результаты могут быть ненадежными.
Лишь около четверти людей, которым сделали биопсию простаты из-за повышенного уровня ПСА, обнаруживают рак простаты. Поэтому возникла попытка создать новый анализ крови с большей точностью", — пояснил ученый.
Как происходило клиническое исследование
Команда UEA оценила новый тест PSE, сочетающий традиционный тест на PSA с эпигенетическим тестом EpiSwitch, в пилотном исследовании с участием 147 пациентов.
Они сравнили его результаты с результатами стандартного теста PSA и обнаружили, что PSE значительно повышает общую точность выявления мужчин из группы риска.
"При тестировании в контексте скрининга группы риска PSE-тест дает быструю и минимально инвазивную диагностику рака предстательной железы с поразительной эффективностью. Это свидетельствует о реальной пользе как для диагностики, так и для скрининга", — сказал профессор Пшежецкий.
Напомним, ранее сообщалось, что программа медицинских гарантий покрывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией. От диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.
Также ранее исследователи назвали неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно выявить.