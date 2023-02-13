Ученые представили новый тест для определения рака простаты: подробности

Рак предстательной железы является наиболее распространенным раком у мужчин

Исследователи из Университета Восточной Англии помогли разработать новый анализ крови для выявления рака простаты с большей точностью, чем современные методы. Новое исследование показывает, что анализ крови EpiSwitch (PSE) имеет точность на 94 процента, превосходя текущий анализ крови на простатоспецифический антиген (PSA).

Об этом сообщает Sciencedaily.

Что известно о новом тесте

Тест был разработан Oxford Biodynamics в сотрудничестве с UEA, Imperial College London и Imperial College NHS Trust. Исследовательская группа отмечает, что новый тест демонстрирует значительный потенциал как точная и быстрая диагностика рака.

Профессор Дмитрий Пшежецкий из Норвичской медицинской школы UEA напомнил, что рак предстательной железы является самым распространенным раком у мужчин.

"На данный момент не существует единого теста раком предстательной железы, но анализы крови на ПСА являются одними из наиболее используемых, наряду с физическим обследованием, МРТ и биопсией. Однако анализ крови на ПСА не используется обычно для выявления рака предстательной железы, поскольку результаты могут быть ненадежными.

Лишь около четверти людей, которым сделали биопсию простаты из-за повышенного уровня ПСА, обнаруживают рак простаты. Поэтому возникла попытка создать новый анализ крови с большей точностью", — пояснил ученый.

Как происходило клиническое исследование

Команда UEA оценила новый тест PSE, сочетающий традиционный тест на PSA с эпигенетическим тестом EpiSwitch, в пилотном исследовании с участием 147 пациентов.

Они сравнили его результаты с результатами стандартного теста PSA и обнаружили, что PSE значительно повышает общую точность выявления мужчин из группы риска.

"При тестировании в контексте скрининга группы риска PSE-тест дает быструю и минимально инвазивную диагностику рака предстательной железы с поразительной эффективностью. Это свидетельствует о реальной пользе как для диагностики, так и для скрининга", — сказал профессор Пшежецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что программа медицинских гарантий покрывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией. От диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.

Также ранее исследователи назвали неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно выявить.