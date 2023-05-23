З якого боку болять нирки

Терапевтка розповіла про симптоми виснажених надниркових залоз
Головні органи від яких залежить наша енергія — це надниркові залози. Про це можна багато де прочитати, але як їх відновити інформація зустрічається вкрай рідко.
Про це повідомила лікарка-терапевтка Діана Жуковська.
Такі скарги, як:
- ранкова розбитість;
- відсутність енергії;
- безсоння;
- зниження лібідо;
- ПМС;
- дратівливість.
"Це все є ознаками ослаблення роботи надниркових залоз. І кава тут не допоможе. Дуже просто "зламати" надниркові залози, і дуже складно їх відновити. Важливо комплексно підходити до лікування та впливати саме на причину", — повідомила лікарка.
Дуже важливі органи — надниркові залози. Їх в організмі людини два. Розташовані вони в області попереку і є невеликими "шапочками" над нирками.
Вони складаються з двох шарів — кіркового та мозкового.
У кірковому шарі виділяють три зони:
- Клубочкова — де виділяються гормони альдостерон, кортикостерон, дезоксикортикостерон;
- Пучкова — де виробляється глюкокортикоїди — кортизол та кортизон;
- Сітчаста — тут відбувається утворення статевих гормонів: андростендіону та ДГЕА.
Мозковий шар, розташований у центрі надниркових залоз, продукує катехоламіни: адреналін і норадреналін.
Навіщо нам потрібні надниркові залози
- За рахунок кортизолу, адреналіну та норадреналіну виконують тонізуючу функцію, загальнозміцнювальну, функцію імунного захисту, енергопродукцію та адаптацію людини до зовнішніх несприятливих умов.
- Завдяки їм покращується робота мозку, зміцнюється серцевий м'яз, організм набуває здатності протистояти стресам різного типу.
- За рахунок альдостерону, кортикостерону, дезоксикортикостерону — беруть участь у регуляції артеріального тиску і водно-сольового балансу — щоб не було набряків.
- За рахунок кортизолу та кортизону стимулюють імунітет, знижують інтенсивність запальних, алергічних реакцій в організмі.
- За рахунок андростендіону та ДГЕА відповідальні за розвиток вторинних статевих ознак, підтримання статевої функції, спалювання зайвих калорій, прискорює утворення м'язових структур і мають значення для виношування плода.
Що виснажує надниркові залози:
- вагітність;
- стрес (надмірна емоційна та фізична травма, ПТСР, різкий набір та зниження ваги, хірургічна операція, надмірні фізичні навантаження тощо);
- недосип, робота в нічні зміни та недотримання режиму сну;
- препарати — верошпірон, оральні контрацептиви (КЗК);
- алкоголь та нікотин;
- кофеїн;
- надлишок швидких вуглеводів та білого рафінованого цукру в раціоні;
- відсутність фізичної активності, тваринних жирів та білків;
- дефіцити вітамінів та мінералів.
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