З якого боку болять нирки

Лікарка-терапевтка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Головні органи від яких залежить наша енергія — це надниркові залози. Про це можна багато де прочитати, але як їх відновити інформація зустрічається вкрай рідко.

Про це повідомила лікарка-терапевтка Діана Жуковська.

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Такі скарги, як:

ранкова розбитість;

відсутність енергії;

безсоння;

зниження лібідо;

ПМС;

дратівливість.

"Це все є ознаками ослаблення роботи надниркових залоз. І кава тут не допоможе. Дуже просто "зламати" надниркові залози, і дуже складно їх відновити. Важливо комплексно підходити до лікування та впливати саме на причину", — повідомила лікарка.

Дуже важливі органи — надниркові залози. Їх в організмі людини два. Розташовані вони в області попереку і є невеликими "шапочками" над нирками.

Вони складаються з двох шарів — кіркового та мозкового.

У кірковому шарі виділяють три зони:

Клубочкова — де виділяються гормони альдостерон, кортикостерон, дезоксикортикостерон;

Пучкова — де виробляється глюкокортикоїди — кортизол та кортизон;

Сітчаста — тут відбувається утворення статевих гормонів: андростендіону та ДГЕА.

Мозковий шар, розташований у центрі надниркових залоз, продукує катехоламіни: адреналін і норадреналін.

Розташування нирок в організмі людини. Фото: Freepik

Навіщо нам потрібні надниркові залози

За рахунок кортизолу, адреналіну та норадреналіну виконують тонізуючу функцію, загальнозміцнювальну, функцію імунного захисту, енергопродукцію та адаптацію людини до зовнішніх несприятливих умов.

Завдяки їм покращується робота мозку, зміцнюється серцевий м'яз, організм набуває здатності протистояти стресам різного типу.

За рахунок альдостерону, кортикостерону, дезоксикортикостерону — беруть участь у регуляції артеріального тиску і водно-сольового балансу — щоб не було набряків.

За рахунок кортизолу та кортизону стимулюють імунітет, знижують інтенсивність запальних, алергічних реакцій в організмі.

За рахунок андростендіону та ДГЕА відповідальні за розвиток вторинних статевих ознак, підтримання статевої функції, спалювання зайвих калорій, прискорює утворення м'язових структур і мають значення для виношування плода.

Неприємні симптоми в ділянці нирок. Фото: Freepik

Що виснажує надниркові залози:

вагітність;

стрес (надмірна емоційна та фізична травма, ПТСР, різкий набір та зниження ваги, хірургічна операція, надмірні фізичні навантаження тощо);

недосип, робота в нічні зміни та недотримання режиму сну;

препарати — верошпірон, оральні контрацептиви (КЗК);

алкоголь та нікотин;

кофеїн;

надлишок швидких вуглеводів та білого рафінованого цукру в раціоні;

відсутність фізичної активності, тваринних жирів та білків;

дефіцити вітамінів та мінералів.

Раніше ми писали, що дієтолог розповіла, чи можна запивати каву.