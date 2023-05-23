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Терапевтка розповіла про симптоми виснажених надниркових залоз

23 травня 2023 18:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
З якого боку болять нирки
Лікарка-терапевтка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Головні органи від яких залежить наша енергія — це надниркові залози. Про це можна багато де прочитати, але як їх відновити інформація зустрічається вкрай рідко.

Про це повідомила лікарка-терапевтка Діана Жуковська.

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Такі скарги, як:

  • ранкова розбитість;
  • відсутність енергії;
  • безсоння;
  • зниження лібідо;
  • ПМС;
  • дратівливість.

"Це все є ознаками ослаблення роботи надниркових залоз. І кава тут не допоможе. Дуже просто "зламати" надниркові залози, і дуже складно їх відновити. Важливо комплексно підходити до лікування та впливати саме на причину", — повідомила лікарка.

Дуже важливі органи — надниркові залози. Їх в організмі людини два. Розташовані вони в області попереку і є невеликими "шапочками" над нирками.

Вони складаються з двох шарів — кіркового та мозкового.

У кірковому шарі виділяють три зони:

  • Клубочкова — де виділяються гормони альдостерон, кортикостерон, дезоксикортикостерон;
  • Пучкова — де виробляється глюкокортикоїди — кортизол та кортизон;
  • Сітчаста — тут відбувається утворення статевих гормонів: андростендіону та ДГЕА.

Мозковий шар, розташований у центрі надниркових залоз, продукує катехоламіни: адреналін і норадреналін.

Розташування нирок в організмі людини. Фото: Freepik

Навіщо нам потрібні надниркові залози

  • За рахунок кортизолу, адреналіну та норадреналіну виконують тонізуючу функцію, загальнозміцнювальну, функцію імунного захисту, енергопродукцію та адаптацію людини до зовнішніх несприятливих умов.
  • Завдяки їм покращується робота мозку, зміцнюється серцевий м'яз, організм набуває здатності протистояти стресам різного типу.
  • За рахунок альдостерону, кортикостерону, дезоксикортикостерону — беруть участь у регуляції артеріального тиску і водно-сольового балансу — щоб не було набряків.
  • За рахунок кортизолу та кортизону стимулюють імунітет, знижують інтенсивність запальних, алергічних реакцій в організмі.
  • За рахунок андростендіону та ДГЕА відповідальні за розвиток вторинних статевих ознак, підтримання статевої функції, спалювання зайвих калорій, прискорює утворення м'язових структур і мають значення для виношування плода.
Неприємні симптоми в ділянці нирок. Фото: Freepik

Що виснажує надниркові залози:

  • вагітність;
  • стрес (надмірна емоційна та фізична травма, ПТСР, різкий набір та зниження ваги, хірургічна операція, надмірні фізичні навантаження тощо);
  • недосип, робота в нічні зміни та недотримання режиму сну;
  • препарати — верошпірон, оральні контрацептиви (КЗК);
  • алкоголь та нікотин;
  • кофеїн;
  • надлишок швидких вуглеводів та білого рафінованого цукру в раціоні;
  • відсутність фізичної активності, тваринних жирів та білків;
  • дефіцити вітамінів та мінералів.

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