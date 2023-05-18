Дієтологиня розповіла, чи можна запивати їжу кавою
Багато хто з нас полюбляє каву, а дехто робить собі цей напій під час прийому їжі. Так чи варто так робити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.
Про це повідомила дієтологиня та сімейна лікарка Катерина Пашко.
Кава вранці чи вдень
"Все залежить від того, наскільки ваш кишково-шлунковий тракт справляється з цією кавою, бо навряд чи добре. Все тому, що кава це агресивний напій, він подразнює стінки шлунку та може призводити до гастриту. Кава також стоншує нашу нервову систему. З кавою багато проблем. Вона може бути корисною, але для повністю здорової людини", — повідомила лікарка.
До того ж дієтологиня зауважила, що вкрай обережними з кавою потрібно саме вранці, особливо, якщо ви звикли пропускати сніданок і пити лише каву.
Коли каву не можна пити
"На голодний шлунок її пити точно не можна, а саме запивати їжу, це може бути пов'язано з вашими смаковими рецепторами, що вам хочеться кави зверху, але краще цього не робити. Краще випивати одну чашку эспрессо в день", — резюмувала Катерина Пашко.
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