Чи можна запивати їжу кавою

Людина випиває каву. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато хто з нас полюбляє каву, а дехто робить собі цей напій під час прийому їжі. Так чи варто так робити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

Про це повідомила дієтологиня та сімейна лікарка Катерина Пашко.

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Кава вранці чи вдень

"Все залежить від того, наскільки ваш кишково-шлунковий тракт справляється з цією кавою, бо навряд чи добре. Все тому, що кава це агресивний напій, він подразнює стінки шлунку та може призводити до гастриту. Кава також стоншує нашу нервову систему. З кавою багато проблем. Вона може бути корисною, але для повністю здорової людини", — повідомила лікарка.

До того ж дієтологиня зауважила, що вкрай обережними з кавою потрібно саме вранці, особливо, якщо ви звикли пропускати сніданок і пити лише каву.

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Коли каву не можна пити

"На голодний шлунок її пити точно не можна, а саме запивати їжу, це може бути пов'язано з вашими смаковими рецепторами, що вам хочеться кави зверху, але краще цього не робити. Краще випивати одну чашку эспрессо в день", — резюмувала Катерина Пашко.

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