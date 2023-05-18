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Дієтологиня розповіла, чи можна запивати їжу кавою

18 травня 2023 06:00
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна запивати їжу кавою
Людина випиває каву. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато хто з нас полюбляє каву, а дехто робить собі цей напій під час прийому їжі. Так чи варто так робити, щоб не нашкодити своєму здоров'ю

Про це повідомила дієтологиня та сімейна лікарка Катерина Пашко.

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Кава вранці чи вдень

"Все залежить від того, наскільки ваш кишково-шлунковий тракт справляється з цією  кавою, бо навряд чи добре. Все тому, що кава це агресивний напій, він подразнює стінки шлунку та може призводити до гастриту. Кава також стоншує нашу нервову систему. З кавою багато проблем. Вона може бути корисною, але для повністю здорової людини", — повідомила лікарка. 

До того ж дієтологиня зауважила, що вкрай обережними з кавою потрібно саме вранці, особливо, якщо ви звикли пропускати сніданок і пити лише каву. 

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Коли каву не можна пити 

"На голодний шлунок її пити точно не можна, а саме запивати їжу, це може бути пов'язано з вашими смаковими рецепторами, що вам хочеться кави зверху, але краще цього не робити. Краще випивати одну чашку эспрессо в день", — резюмувала Катерина Пашко. 

Раніше ми писали, що кофеїн може спалювати жир і перешкоджати діабету ІІ типу та про аргументи лікаря. 

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