Можно ли запивать еду кофе

Человек выпивает кофе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие из нас любят кофе, а некоторые делают себе этот напиток во время приема пищи. Так стоит ли так поступать, чтобы не навредить своему здоровью.

Об этом сообщила диетология и семейный врач Екатерина Пашко.

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Кофе утром или днем

Все зависит от того, насколько ваш кишечно-желудочный тракт справляется с этим кофе, потому что вряд ли хорошо. Все потому, что кофе это агрессивный напиток, он раздражает стенки желудка и может приводить к гастриту. Кофе также утончает нашу нервную систему. много проблем. Она может быть полезна, но для полностью здорового человека", — сообщила врач.

К тому же диетология заметила, что крайне осторожными с кофе нужно именно утром, особенно если вы привыкли пропускать завтрак и пить только кофе.

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Когда кофе нельзя пить

"На голодный желудок ее пить точно нельзя, а именно запивать еду, это может быть связано с вашими вкусовыми рецепторами, что вам хочется кофе сверху, но лучше этого не делать. Лучше выпивать одну чашку эспрессо в день", — резюмировала Екатерина Пашко.

Ранее мы писали, что кофеин может сжигать жир и препятствовать диабету ІІ типа и про аргументы врача.