С какой стороны болят почки

Терапевт рассказала о симптомах истощенных надпочечников
Главные органы от которых зависит наша энергия — это надпочечники. Об этом можно много где прочесть, но вот как их восстановить информация встречается крайне редко.
Об этом сообщила врач-терапевт Диана Жуковская.
Такие жалобы, как:
- утренняя разбитость;
- отсутствие энергии;
- бессонница;
- снижение либидо;
- ПМС;
- раздражительность.
"Это все является признаками ослабления работы надпочечников. И кофе тут не поможет. Очень просто "сломать" надпочечники, и очень сложно их восстановить. Важно комплексно подходить к лечению и воздействовать именно на причину", — сообщила врач.
Очень важные органы — надпочечники. Их в организме человека два. Расположены они в области поясницы и представляют собой небольшие "шапочки" над почками.
Они состоят из двух слоев — коркового и мозгового.
В корковом слое выделяют три зоны:
- клубочковая — где выделяются гормоны альдостерон, кортикостерон, дезоксикортикостерон;
- пучковая — где вырабатывается глюкокортикоиды — кортизол и кортизон;
- сетчатая — здесь происходит образование половых гормонов: андростендиона и ДГЭА.
Мозговой слой, расположенный в центре надпочечников — продуцирует катехоламины: адреналин и норадреналин.
Для чего нам нужны надпочечники
- За счет кортизола, адреналина и норадреналина — выполняют тонизирующую функцию, общеукрепляющую, функцию иммунной защиты, энергопродукцию и адаптацию человека к внешним неблагоприятным условиям.
- Благодаря им улучшается работа мозга, укрепляется сердечная мышца, организм обретает способность противостоять стрессам разного типа.
- За счет альдостерона, кортикостерона, дезоксикортикостерона — участвуют в регуляции артериального давления и водно-солевого баланса — чтоб не было отеков.
- За счет кортизола и кортизона — стимулируют иммунитет, снижают интенсивность воспалительных, аллергических реакций в организме.
- За счет андростендиона и ДГЭА — ответственны за развитие вторичных половых признаков, поддержание половой функции, сжигание лишних калорий, ускоряет образование мышечных структур и имеют значение для вынашивания плода.
Что истощает надпочечники:
- беременность;
- стресс (чрезмерная эмоциональная и физическая травма, ПТСР, резкий набор и снижение веса, хирургическая операция, чрезмерные физические нагрузки и тд);
- недосып, работа в ночные смены и несоблюдение режима сна;
- препараты — верошпирон, оральные контрацептивы (КОК);
- алкоголь и никотин;
- кофеин;
- избыток быстрых углеводов и белого рафинированного сахара в рационе;
- отсутствие физической активности, животных жиров и белков;
- дефициты витаминов и минералов.
Ранее мы писали, что диетолог рассказала, можно ли запивать кофе.