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Терапевт рассказала о симптомах истощенных надпочечников

23 мая 2023 18:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
С какой стороны болят почки
Врач-терапевт. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Главные органы от которых зависит наша энергия — это надпочечники. Об этом можно много где прочесть, но вот как их восстановить информация встречается крайне редко. 

Об этом сообщила врач-терапевт Диана Жуковская.

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Такие жалобы, как: 

  • утренняя разбитость; 
  • отсутствие энергии; 
  • бессонница; 
  • снижение либидо; 
  • ПМС; 
  • раздражительность. 

"Это все является признаками ослабления работы надпочечников. И кофе тут не поможет. Очень просто "сломать" надпочечники, и очень сложно их восстановить. Важно комплексно подходить к лечению и воздействовать именно на причину", — сообщила врач. 

Очень важные органы — надпочечники. Их в организме человека два. Расположены они в области поясницы и представляют собой небольшие "шапочки" над почками.

Они состоят из двух слоев — коркового и мозгового.

В корковом слое выделяют три зоны:

  • клубочковая — где выделяются гормоны альдостерон, кортикостерон, дезоксикортикостерон;
  • пучковая — где вырабатывается глюкокортикоиды — кортизол и кортизон;
  • сетчатая — здесь происходит образование половых гормонов: андростендиона и ДГЭА.

Мозговой слой, расположенный в центре надпочечников — продуцирует катехоламины: адреналин и норадреналин.

Расположение почек в организме человека. Фото: Freepik

Для чего нам нужны надпочечники

  • За счет кортизола, адреналина и норадреналина — выполняют тонизирующую функцию, общеукрепляющую, функцию иммунной защиты, энергопродукцию и адаптацию человека к внешним неблагоприятным условиям.
  • Благодаря им улучшается работа мозга, укрепляется сердечная мышца, организм обретает способность противостоять стрессам разного типа.
  • За счет альдостерона, кортикостерона, дезоксикортикостерона — участвуют в регуляции артериального давления и водно-солевого баланса — чтоб не было отеков.
  • За счет кортизола и кортизона — стимулируют иммунитет, снижают интенсивность воспалительных, аллергических реакций в организме.
  • За счет андростендиона и ДГЭА — ответственны за развитие вторичных половых признаков, поддержание половой функции, сжигание лишних калорий, ускоряет образование мышечных структур и имеют значение для вынашивания плода.
Неприятные симптомы в области почек. Фото: Freepik

Что истощает надпочечники:

  • беременность;
  • стресс (чрезмерная эмоциональная и физическая травма, ПТСР, резкий набор и снижение веса, хирургическая операция, чрезмерные физические нагрузки и тд);
  • недосып, работа в ночные смены и несоблюдение режима сна;
  • препараты — верошпирон, оральные контрацептивы (КОК);
  • алкоголь и никотин;
  • кофеин;
  • избыток быстрых углеводов и белого рафинированного сахара в рационе;
  • отсутствие физической активности, животных жиров и белков;
  • дефициты витаминов и минералов.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, можно ли запивать кофе.

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