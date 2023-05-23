С какой стороны болят почки

Врач-терапевт. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Главные органы от которых зависит наша энергия — это надпочечники. Об этом можно много где прочесть, но вот как их восстановить информация встречается крайне редко.

Об этом сообщила врач-терапевт Диана Жуковская.

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Такие жалобы, как:

утренняя разбитость;

отсутствие энергии;

бессонница;

снижение либидо;

ПМС;

раздражительность.

"Это все является признаками ослабления работы надпочечников. И кофе тут не поможет. Очень просто "сломать" надпочечники, и очень сложно их восстановить. Важно комплексно подходить к лечению и воздействовать именно на причину", — сообщила врач.

Очень важные органы — надпочечники. Их в организме человека два. Расположены они в области поясницы и представляют собой небольшие "шапочки" над почками.

Они состоят из двух слоев — коркового и мозгового.

В корковом слое выделяют три зоны:

клубочковая — где выделяются гормоны альдостерон, кортикостерон, дезоксикортикостерон;

пучковая — где вырабатывается глюкокортикоиды — кортизол и кортизон;

сетчатая — здесь происходит образование половых гормонов: андростендиона и ДГЭА.

Мозговой слой, расположенный в центре надпочечников — продуцирует катехоламины: адреналин и норадреналин.

Расположение почек в организме человека. Фото: Freepik

Для чего нам нужны надпочечники

За счет кортизола, адреналина и норадреналина — выполняют тонизирующую функцию, общеукрепляющую, функцию иммунной защиты, энергопродукцию и адаптацию человека к внешним неблагоприятным условиям.

Благодаря им улучшается работа мозга, укрепляется сердечная мышца, организм обретает способность противостоять стрессам разного типа.

За счет альдостерона, кортикостерона, дезоксикортикостерона — участвуют в регуляции артериального давления и водно-солевого баланса — чтоб не было отеков.

За счет кортизола и кортизона — стимулируют иммунитет, снижают интенсивность воспалительных, аллергических реакций в организме.

За счет андростендиона и ДГЭА — ответственны за развитие вторичных половых признаков, поддержание половой функции, сжигание лишних калорий, ускоряет образование мышечных структур и имеют значение для вынашивания плода.

Неприятные симптомы в области почек. Фото: Freepik

Что истощает надпочечники:

беременность;

стресс (чрезмерная эмоциональная и физическая травма, ПТСР, резкий набор и снижение веса, хирургическая операция, чрезмерные физические нагрузки и тд);

недосып, работа в ночные смены и несоблюдение режима сна;

препараты — верошпирон, оральные контрацептивы (КОК);

алкоголь и никотин;

кофеин;

избыток быстрых углеводов и белого рафинированного сахара в рационе;

отсутствие физической активности, животных жиров и белков;

дефициты витаминов и минералов.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, можно ли запивать кофе.