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Терапевтка пояснила, чи можна приймати гормональні контрацептиви при хворобах ШКТ

25 травня 2023 21:32
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна приймати КОК, якщо є проблеми з ШКТ
Жінка з водою. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

КОК (комбіновані оральні контрацептиви) — найбільш відомий та популярний метод контрацепції і достатньо велика кількість жінок приймають їх на постійній основі. Проте виникають питання чи сумісні гормональні препарати з хворобами шлунково кішечного тракту. 

Про це повідомила гастроентерологиня, терапевтка Євгенія Белінська

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"Досить часто виникають питання, а чи можна приймати КОК при загостренні хвороб шлунково-кишкового тракту? В більшості випадків — так. Ми не відміняємо КОК при загостренні гастриту чи синдромі подразненого кишківника", — повідомила лікарка. 

Гормональні контрацептиви. Фото: Pexels

Проте, деякі препарати не бажано застосовувати або потрібно застосовувати з обережністю:

  • при наявності патологій печінки (тяжке захворювання печінки нині або в анамнезі, поки показники функції печінки не повернулися в межі норми. Доброякісна або злоякісна пухлина печінки нині або в минулому);
  • під час лікування вірусного гепатиту С препаратами омбітасвір, парітапревір, ритонавір, дасабувір;
  • холестазі;
  • хронічному панкреатиті з вираженою гіпертригліцеридемією.
Жінка з квітами. Фото: Pexels

Чи можна поєднувати КОК із гастроентерологічним препаратами?

"Зазвичай, так. Ви можете відкрити інструкцію до контрацептивів, які ви приймаєте і в розділі "Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій" переглянути сумісність лікування. Або повідомити гастроентеролога, що ви приймаєте КОК (бажано з назвою препарату, а не "ну такі різнокольорові таблеточки в блакитній упаковці"), — додала лікарка. 

На що варто звернути увагу при прийомі КОК з боку ШКТ?

Печінка відіграє велику роль у метаболізмі естрогену та прогестерону, тому важливо не забувати про її стан та перевіряти на тлі прийому аналіз крові на загальний білірубін + фракції, АлТ, АсТ.

"А от лужна фосфатаза навпаки у більшості пацієнток знижується і це не є свідченням розвитку якогось патологічного стану", — резюмувала Євгенія Белінська. 

Раніше ми писали, що гінекологиня розповіла, чи можна завагітніти під час клімаксу.

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