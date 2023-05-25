Чи можна приймати КОК, якщо є проблеми з ШКТ

Жінка з водою. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

КОК (комбіновані оральні контрацептиви) — найбільш відомий та популярний метод контрацепції і достатньо велика кількість жінок приймають їх на постійній основі. Проте виникають питання чи сумісні гормональні препарати з хворобами шлунково кішечного тракту.

Про це повідомила гастроентерологиня, терапевтка Євгенія Белінська.

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"Досить часто виникають питання, а чи можна приймати КОК при загостренні хвороб шлунково-кишкового тракту? В більшості випадків — так. Ми не відміняємо КОК при загостренні гастриту чи синдромі подразненого кишківника", — повідомила лікарка.

Гормональні контрацептиви. Фото: Pexels

Проте, деякі препарати не бажано застосовувати або потрібно застосовувати з обережністю:

при наявності патологій печінки (тяжке захворювання печінки нині або в анамнезі, поки показники функції печінки не повернулися в межі норми. Доброякісна або злоякісна пухлина печінки нині або в минулому);

під час лікування вірусного гепатиту С препаратами омбітасвір, парітапревір, ритонавір, дасабувір;

холестазі;

хронічному панкреатиті з вираженою гіпертригліцеридемією.

Жінка з квітами. Фото: Pexels

Чи можна поєднувати КОК із гастроентерологічним препаратами?

"Зазвичай, так. Ви можете відкрити інструкцію до контрацептивів, які ви приймаєте і в розділі "Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій" переглянути сумісність лікування. Або повідомити гастроентеролога, що ви приймаєте КОК (бажано з назвою препарату, а не "ну такі різнокольорові таблеточки в блакитній упаковці"), — додала лікарка.

На що варто звернути увагу при прийомі КОК з боку ШКТ?

Печінка відіграє велику роль у метаболізмі естрогену та прогестерону, тому важливо не забувати про її стан та перевіряти на тлі прийому аналіз крові на загальний білірубін + фракції, АлТ, АсТ.

"А от лужна фосфатаза навпаки у більшості пацієнток знижується і це не є свідченням розвитку якогось патологічного стану", — резюмувала Євгенія Белінська.

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