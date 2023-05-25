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Терапевт объяснила, можно ли принимать гормональные контрацептивы при болезнях ЖКТ

25 мая 2023 21:32
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли принимать КОК, если есть проблемы с ЖКТ
Женщина с водой. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

КОК (комбинированные оральные контрацептивы) – наиболее известный и популярный метод контрацепции и достаточно большое количество женщин принимают их на постоянной основе. Однако возникают вопросы совместимые ли гормональные препараты с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Об этом сообщила гастроэнтеролог, терапевт Евгения Белинская.

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"Довольно часто возникают вопросы, а можно ли принимать КОК при обострении болезней желудочно-кишечного тракта? В большинстве случаев - да. Мы не отменяем КОК при обострении гастрита или синдроме раздраженного кишечника",  сообщила врач.

Гормональные контрацептивы. Фото: Pexels

Однако некоторые препараты не желательно применять или нужно применять с осторожностью:

  • при наличии патологий печени (тяжелое заболевание печени сейчас или в анамнезе, пока показатели функции печени не вернулись в пределы нормы. Доброкачественная или злокачественная опухоль печени сейчас или в прошлом);
  • при лечении вирусного гепатита С препаратами омбитасвир, паритапревир, ритонавир, дасабувир;
  • холестази;
  • хроническом панкреатите с выраженной гипертриглицеридемией.
Женщина с цветами. Фото: Pexels

Можно ли сочетать КОК с гастроэнтерологическими препаратами?

"Обычно да. Вы можете открыть инструкцию к контрацептивам, которые вы принимаете и в разделе "Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий" просмотреть совместимость лечения. Или сообщить гастроэнтерологу, что вы принимаете КОК (желательно с названием препарата, а не " ну такие разноцветные таблеточки в голубой упаковке"), — добавила врач.

На что следует обратить внимание при приеме КОК со стороны ЖКТ?

Печень играет большую роль в метаболизме эстрогена и прогестерона, поэтому важно не забывать ее состояние и проверять на фоне приема анализ крови на общий билирубин + фракции, АлТ, АсТ.

"А вот щелочная фосфатаза наоборот у большинства пациенток снижается и это не является свидетельством развития какого-либо патологического состояния", — резюмировала Евгения Белинская.

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