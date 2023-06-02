Від чого смикаються ноги

Жіночі ноги. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Синдром неспокійних ніг – поширений руховий розлад, на який хворіє до 15% населення. Характеризується дискомфортом та неприємними відчуттями в ногах та руках, які посилюються в стані спокою.

Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.

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"Синдром неспокійних ніг (СНН) — поширений руховий розлад, на який хворіє до 15% населення. Характеризується дискомфортом та неприємними відчуттями в ногах (рідко в руках), які посилюються в стані спокою (особливо під час засинання в ліжку), та викликає непереборне бажання рухати ногами, що порушує процес засинання", — повідомив лікар.

Характер відчуттів дуже суб’єктивний, але більшість описує це як:

крутить ноги;

повзають мурашки по ногах;

поколювання в ногах;

напруга в м'язах ніг;

необхідність рухати ногами.

Жінка тримається за ноги. Фото: Freepik

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Відчуття тимчасово проходять, або значно полегшуються при рухах, тому пацієнти можуть годинами засинаючи рухати ногами, крутитись в ліжку, шукати для ніг зручне положення, розкривати та накривати ноги ковдрою, підкладати під ноги подушки, робити самомасаж ніг тощо

"Деякі ліки антигістамінні, антидепресанти, нейролептики, препарати від нудоти можуть провокувати та посилювати СНН. Ризик СНН в 3 рази вищий під час вагітності, скарги загострюються з терміном та зазвичай проходять після пологів", — додав лікар.

Кардіолог зазначає, що цей діагноз є клінічним та при типових проявах у більшості випадків не потребує додаткового обстеження, за винятком аналізу крові на залізо, сечовину та креатинін.

Жіночі ноги. Фото: Freepik

"Лікування легких стадій часто безмедикаментозне, воно включає повноцінний та систематичний сон, нормалізацію режиму праці та відпочинку, вечірні прогулянки на свіжому повітрі, щоденні заняття спортом 30-40хв, відмову від алкоголю та кофеїну – це все може знизити прояви СНН", — додав лікар.

В більш важких формах розглядається медикаментозне лікування, воно передбачає прийом препаратів заліза (при його заниженому рівні), антиконвульсанти (прегабалін чи габапентин), препарати дофаміну та дофамінові агоністи, транквілізатори.

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