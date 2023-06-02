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Дерганье конечностями: невролог рассказал о синдроме "беспокойных ног"

2 июня 2023 06:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
От чего дёргаются ноги
Женские ноги. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Синдром беспокойных ног – распространенное двигательное расстройство, которым болеет до 15% населения. Характеризуется дискомфортом и неприятными ощущениями в руках и ногах, которые усиливаются в состоянии покоя.

Об этом сообщил врач-невролог Давид Щербина.

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"Синдром беспокойных ног (СБН) — распространенное двигательное расстройство, которым болеет до 15% населения. Характеризуется дискомфортом и неприятными ощущениями в ногах (редко в руках), которые усиливаются в состоянии покоя (особенно во время засыпания в постели), и вызывает непреодолимое желание двигать ногами, что нарушает процесс засыпания", — сообщил врач.

Характер ощущений очень субъективен, но большинство описывает это как:

  • крутит ноги;
  • ползают муравьи по ногам;
  • покалывание в ногах;
  • напряжение в мышцах ног;
  • необходимость двигать ногами.
Женщина держит ноги. Фото: Freepik

Как облегчить дергание конечностями

Чувства временно проходят или значительно облегчаются при движениях, поэтому пациенты могут часами засыпая двигать ногами, крутиться в постели, искать для ног удобное положение, раскрывать и накрывать ноги одеялом, подкладывать под ноги подушки, делать самомассаж ног и т.п.

"Некоторые антигистаминные лекарства, антидепрессанты, нейролептики, препараты от тошноты могут провоцировать и усиливать СБН. Риск СБН в 3 раза выше во время беременности, жалобы обостряются со сроком и обычно проходят после родов", — добавил врач.

Кардиолог отмечает, что этот диагноз клинический и при типичных проявлениях в большинстве случаев не требует дополнительного обследования, за исключением анализа крови на железо, мочевину и креатинин.

Женские ноги. Фото: Freepik

"Лечение легких стадий часто безмедикаментозно, оно включает в себя полноценный и систематический сон, нормализацию режима труда и отдыха, вечерние прогулки на свежем воздухе, ежедневные занятия спортом 30-40 мин, отказ от алкоголя и кофеина - это все может снизить проявления СБН", — добавил врач. 

В более тяжелых формах рассматривается медикаментозное лечение, оно подразумевает прием препаратов железа (при его заниженном уровне), антиконвульсанты (прегабалин или габапентин), препараты дофамина и дофаминовые агонисты, транквилизаторы.

Ранее мы писали, можно ли, что невролог сообщил, можно ли умереть во время сонного паралича.

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