От чего дёргаются ноги

Дерганье конечностями: невролог рассказал о синдроме "беспокойных ног"
Синдром беспокойных ног – распространенное двигательное расстройство, которым болеет до 15% населения. Характеризуется дискомфортом и неприятными ощущениями в руках и ногах, которые усиливаются в состоянии покоя.
Об этом сообщил врач-невролог Давид Щербина.
"Синдром беспокойных ног (СБН) — распространенное двигательное расстройство, которым болеет до 15% населения. Характеризуется дискомфортом и неприятными ощущениями в ногах (редко в руках), которые усиливаются в состоянии покоя (особенно во время засыпания в постели), и вызывает непреодолимое желание двигать ногами, что нарушает процесс засыпания", — сообщил врач.
Характер ощущений очень субъективен, но большинство описывает это как:
- крутит ноги;
- ползают муравьи по ногам;
- покалывание в ногах;
- напряжение в мышцах ног;
- необходимость двигать ногами.
Как облегчить дергание конечностями
Чувства временно проходят или значительно облегчаются при движениях, поэтому пациенты могут часами засыпая двигать ногами, крутиться в постели, искать для ног удобное положение, раскрывать и накрывать ноги одеялом, подкладывать под ноги подушки, делать самомассаж ног и т.п.
"Некоторые антигистаминные лекарства, антидепрессанты, нейролептики, препараты от тошноты могут провоцировать и усиливать СБН. Риск СБН в 3 раза выше во время беременности, жалобы обостряются со сроком и обычно проходят после родов", — добавил врач.
Кардиолог отмечает, что этот диагноз клинический и при типичных проявлениях в большинстве случаев не требует дополнительного обследования, за исключением анализа крови на железо, мочевину и креатинин.
"Лечение легких стадий часто безмедикаментозно, оно включает в себя полноценный и систематический сон, нормализацию режима труда и отдыха, вечерние прогулки на свежем воздухе, ежедневные занятия спортом 30-40 мин, отказ от алкоголя и кофеина - это все может снизить проявления СБН", — добавил врач.
В более тяжелых формах рассматривается медикаментозное лечение, оно подразумевает прием препаратов железа (при его заниженном уровне), антиконвульсанты (прегабалин или габапентин), препараты дофамина и дофаминовые агонисты, транквилизаторы.
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