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Смертельна інфекція стрімко поширюється в США: чим вона стривожила лікарів

22 березня 2023 23:27
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
В США поширюється смертельна інфекція
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

У США швидко поширюється грибкова інфекція, яку надзвичайно важко лікувати. Цей вид грибка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою. 

Про це повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США, пише BBC

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Поширення грибкової інфекції

Зазначається, що грибок становить серйозну глобальну загрозу здоров’ю. За даними дослідників, кількість пацієнтів, у яких діагностовано грибок, а також число тих, хто за результатами скринінгу є його переносником, зростає з "тривожною швидкістю".

Нове дослідження показало, що C. Аuris наразі є у понад половині штатів США. Медиків непокоїть збільшення кількості зразків грибків, стійких до звичайних методів лікування.

Відомо, що у 2021 році кількість випадків у США зросла майже вдвічі – із 756 до 1471, йдеться у звіті CDC.

Хто може хворіти

Здоровим людям Candida auris не загрожує, але люди зі слабкою імунною системою — або ті, хто використовує медичні пристрої, такі як апарати штучної вентиляції легень або катетери — можуть серйозно захворіти або померти. 

Більшість перевірених випадків мали імунітет до протигрибкового лікування.

З цієї причини CDC назвав це "терміновою загрозою протимікробної стійкості". Багато пацієнтів перебувають у лікарнях та будинках для людей похилого віку. Він може поширюватися від "контакту з ураженими пацієнтами та забрудненими поверхнями чи обладнанням".

Зазначається, що кожен третій пацієнт з інвазивними інфекціями помирає.

Симптоми хвороби

Найбільш поширеними симптомами є лихоманка та озноб, які не покращуються після лікування. Оскільки більшість пацієнтів вже хворі, інколи важко виявити грибкову інфекцію. Тільки лабораторне дослідження може підтвердити інфекцію.

Вперше про інфекцію було повідомлено в США в 2016 році. Згідно з даними CDC, які були опубліковані в Annals of Internal Medicine, найбільш стрімке зростання випадків спостерігалося з 2020 по 2021 рік.

Експерти пояснюють зростання кількості зареєстрованих випадків поганою профілактикою інфекцій у закладах охорони здоров’я, а також посиленими зусиллями з обстеження, які сприяли сплеску інфекцій.

"Ситуація також могла погіршитися через навантаження на систему охорони здоров’я під час пандемії Covid-19. У штаті Міссісіпі провідний епідеміолог штату визначив центр тривалої невідкладної допомоги як центр спалаху", — йдеться в матеріалі

"На жаль, мультирезистентні мікроорганізми, такі як C. auris, стали більш поширеними серед наших людей із найвищим ризиком, таких як мешканці закладів тривалого догляду", — сказав д-р Пол Баєрс NBC.

Згідно з попередніми даними CDC, у 2022 році було 5 клінічних випадків Candida auris. У більш густонаселених штатах, таких як Каліфорнія та Техас, було 359 і 160 випадків відповідно. У 2022 році по всій країні було зареєстровано 2377 клінічних випадків, що буде помітним зростанням порівняно з 1471 випадком у 2021 році.

Доктор Лайман сказав CBS News, що зростання "підкреслює необхідність постійного спостереження, розширення лабораторних потужностей, швидших діагностичних тестів і дотримання перевірених заходів профілактики та контролю за інфекцією".

 
В інших країнах також спостерігалося збільшення випадків Candida auris. Минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я включила його до списку "пріоритетних збудників грибків".

Нагадаємо,  президент США Джо Байден підписав указ, в якому вимагається оприлюднити розвідувальні матеріали про причини спалаху коронавірусу в Китаї. У матеріалах йдеться про можливий зв’язок із цим лабораторії Інституту вірусології Вуханя.

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