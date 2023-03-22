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Смертельная инфекция стремительно распространяется в США: чем она встревожила врачей

22 марта 2023 23:27
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан
В США распространяется смертельная инфекция
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Виктория Полисан

В США быстро распространяется грибковая инфекция, которую очень трудно лечить. Этот вид грибка может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США, пишет BBC.

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Распространение грибковой инфекции

Отмечается, что грибок представляет серьезную глобальную угрозу здоровью. По данным исследователей, количество пациентов, у которых диагностирован грибок, а также число тех, кто по результатам скрининга является его переносчиком, растет с "тревожной скоростью".

Новое исследование показало, что C. Auris находится в более чем половине штатов США. Медиков беспокоит увеличение количества образцов грибков, устойчивых к обычным методам лечения.

Известно, что в 2021 году количество случаев в США выросло почти вдвое — с 756 до 1471, говорится в отчете CDC.

Кто может болеть

Здоровым людям Candida auris не угрожает, но люди со слабой иммунной системой – или те, кто использует медицинские устройства, такие как аппараты искусственной вентиляции легких или катетеры – могут серьезно заболеть или умереть.

Большинство проверенных случаев имели иммунитет к противогрибковому лечению.

По этой причине CDC назвал это "срочной угрозой противомикробной стойкости". Многие пациенты находятся в больницах и домах для пожилых людей. Он может распространяться от "контакта с пораженными пациентами и загрязненными поверхностями или оборудованием".

Указывается, что каждый третий пациент с инвазивными инфекциями умирает.

Симптомы болезни

Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и озноб, которые не улучшаются после лечения. Поскольку большинство пациентов уже больны, иногда трудно обнаружить грибковую инфекцию. Только лабораторное исследование может подтвердить инфекцию.

Впервые об инфекции было доложено в США в 2016 году. Согласно данным CDC, опубликованным в Annals of Internal Medicine, наиболее стремительный рост случаев наблюдался с 2020 по 2021 год.

Эксперты объясняют рост количества зарегистрированных случаев плохой профилактикой инфекций в учреждениях здравоохранения, а также усиленными усилиями по обследованию, способствовавших всплеску инфекций.

"Ситуация также могла ухудшиться из-за нагрузки на систему здравоохранения во время пандемии Covid-19. В штате Миссисипи ведущий эпидемиолог штата определил центр длительной неотложной помощи как центр вспышки", — говорится в материале

"К сожалению, мультирезистентные микроорганизмы, такие как C. auris, стали более распространенными среди наших людей с высоким риском, таких как жители заведений длительного ухода", — сказал д-р Пол Байерс NBC.

Согласно предварительным данным CDC, в 2022 году было 5 клинических случаев Candida auris. В более густонаселенных штатах, таких как Калифорния и Техас, было 359 и 160 случаев соответственно. В 2022 году по всей стране было зарегистрировано 2377 клинических случаев, что будет заметным ростом по сравнению с 1471 случаем в 2021 году.

Доктор Лайман сказал CBS News, что рост "подчеркивает необходимость постоянного наблюдения, расширения лабораторных мощностей, более быстрых диагностических тестов и соблюдения проверенных мер профилактики и контроля за инфекцией".

 
В других странах также наблюдалось увеличение случаев Candida Auris. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения включила его в список "приоритетных возбудителей грибков".

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, в котором требуется обнародовать разведывательные материалы о причинах вспышки коронавируса в Китае. В материалах говорится о возможной связи с этим лаборатории Института вирусологии Уханя.

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