США оприлюднять інформацію про причетність Інституту вірусології Вуханя до спалаху Covid-19

Працівники лабораторії Вуханського інституту вірусології

Президент США Джо Байден підписав указ, в якому вимагається оприлюднити розвідувальні матеріали про причини спалаху коронавірусу в Китаї. У матеріалах йдеться про можливий зв’язок із цим лабораторії Інституту вірусології Вуханя.

Про це повідомило видання The Guardian.

Оприлюднення секретної інформації

У Сполучених Штатах оприлюднять дані розвідки про початок епідемії коронавірусної інфекції у Китаї, що спровокувало пандемію Covid-19.

Президент США Джо Байден підписав відповідний закон.

Лабораторія у Вухані як можлива причина

У даних, які будуть оприлюднені, може йтись про причетність до спалаху інфекції лабораторії у Вухані, де й почалася пандемія Covid-19.

"Нам потрібно докопатися до суті походження Covid-19… включно з потенційними зв’язками з Інститутом вірусології Вуханя", — заявив Байден.

Президент наголосив, що поділяє мету Конгресу США оприлюднити максимально можливий об’єм інформації про походження інфекції Covid-19.

Нагадаємо, що, за словами очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я, пандемія коронавірусу, скоріш за все, завершиться 2023 року.

Фото: Facebook Dawood Ghafoor