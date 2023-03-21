США оприлюднять інформацію про причетність Інституту вірусології Вуханя до спалаху Covid-19
Президент США Джо Байден підписав указ, в якому вимагається оприлюднити розвідувальні матеріали про причини спалаху коронавірусу в Китаї. У матеріалах йдеться про можливий зв’язок із цим лабораторії Інституту вірусології Вуханя.
Про це повідомило видання The Guardian.
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Оприлюднення секретної інформації
У Сполучених Штатах оприлюднять дані розвідки про початок епідемії коронавірусної інфекції у Китаї, що спровокувало пандемію Covid-19.
Президент США Джо Байден підписав відповідний закон.
Лабораторія у Вухані як можлива причина
У даних, які будуть оприлюднені, може йтись про причетність до спалаху інфекції лабораторії у Вухані, де й почалася пандемія Covid-19.
"Нам потрібно докопатися до суті походження Covid-19… включно з потенційними зв’язками з Інститутом вірусології Вуханя", — заявив Байден.
Президент наголосив, що поділяє мету Конгресу США оприлюднити максимально можливий об’єм інформації про походження інфекції Covid-19.
Нагадаємо, що, за словами очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я, пандемія коронавірусу, скоріш за все, завершиться 2023 року.
Фото: Facebook Dawood Ghafoor