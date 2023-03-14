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​​​​​​​У ВООЗ назвали термін завершення пандемії коронавірусу

14 березня 2023 13:02
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Про завершення пандемії Covid-19, імовірно, оголосять до кінця поточного року
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Щотижнева кількість нових хворих на коронавірус уперше знизилася до показників допандемійного часу. Тож у ВООЗ припускають, що 2023 року можна буде офіційно оголосити про завершення пандемії цього вірусу.

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Три роки коронавірусної пандемії

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус нагадав, що саме у ці дні, 11 березня, три роки тому було оголошено про пандемію коронавірусної інфекції на усій планеті.

За офіційними даними, за ці роки від коронавірусу померло сім мільйонів людей.

Хоча, упевнений Гебреїсус, справжня кількість смертей від Covid-19 є набагато більшою.

Коли завершиться пандемія

Гендиректор ВООЗ наголосив, що зараз ситуація значно покращилася.

Так, в останній тиждень кількість нових хворих на коронавірус є найнижчою за три роки, фона фактично упала нижче пандемійної позначки.

Зважаючи на це суттєве покращення ситуацї, Гебреїсус заявив: "Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився і як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення, і як пандемія".

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Китай вперше за три роки після спалаху пандемії COVID-19 відкриє свої кордони для туристів.

Фото: Pixabay

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