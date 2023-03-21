​​​​​США обнародуют информацию о причастности Института вирусологии Уханя к вспышке Covid-19

Работники лаборатории Уханского института вирусологии

Президент США Джо Байден подписал указ, в котором требуется обнародовать разведывательные материалы о причинах вспышки коронавируса в Китае. В материалах говорится о возможной связи с этим лаборатории Института вирусологии Уханя.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Обнародование секретной информации

В Соединенных Штатах обнародуют данные разведки о начале эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, что спровоцировало пандемию Covid-19.

Президент США Джо Байден подписал соответствующий закон.

Лаборатория в Ухане как возможная причина

В данных, которые будут обнародованы, может идти речь о причастности к вспышке инфекции лаборатории в Ухане, где и началась пандемия Covid-19.

"Нам нужно докопаться до сути происхождения Covid-19… включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя", — заявил Байден.

Президент подчеркнул, что разделяет цель Конгресса США обнародовать максимально возможный объем информации о происхождении инфекции Covid-19.

Напомним, что, по словам главы Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса, скорее всего, завершится в 2023 году.

Фото: Facebook Dawood Ghafoor