США обнародуют информацию о причастности Института вирусологии Уханя к вспышке Covid-19
Президент США Джо Байден подписал указ, в котором требуется обнародовать разведывательные материалы о причинах вспышки коронавируса в Китае. В материалах говорится о возможной связи с этим лаборатории Института вирусологии Уханя.
Об этом сообщило издание The Guardian.
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Обнародование секретной информации
В Соединенных Штатах обнародуют данные разведки о начале эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, что спровоцировало пандемию Covid-19.
Президент США Джо Байден подписал соответствующий закон.
Лаборатория в Ухане как возможная причина
В данных, которые будут обнародованы, может идти речь о причастности к вспышке инфекции лаборатории в Ухане, где и началась пандемия Covid-19.
"Нам нужно докопаться до сути происхождения Covid-19… включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя", — заявил Байден.
Президент подчеркнул, что разделяет цель Конгресса США обнародовать максимально возможный объем информации о происхождении инфекции Covid-19.
Напомним, что, по словам главы Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса, скорее всего, завершится в 2023 году.
Фото: Facebook Dawood Ghafoor