Який туалетний папір може зашкодити здоров'ю — важливі критерії

Більша частина населення України користується небезпечним туалетним папером

Без цього засобу гігієни неможливо уявити життя сучасної людини — туалетний папір. Його використовують не тільки за призначенням, а навіть як серветки. Проте, як правило, ми обираємо найдешевші варіанти або ті, що є у наявності.

Та спеціалісти стверджують, навіть до вибору туалетного паперу треба підходити відповідально, адже є той, який може зашкодити здоров'ю. Від якого паперу краще відмовитися та як його правильно обрати — читайте далі.

З чого виготовляють туалетний папір

Є два варіанти туалетного паперу — виготовлений з деревини або з переробленого паперу. І в першому, і в другому варіанті основний компонент виходить — целюлоза, проте різної якості.

Туалетний папір з деревини зазвичай має такий склад:

листяна деревина 70%;

хвойна деревина 30%

вода, що просочує суміш та з'єднує всі інгредієнти;

хімічні речовини, що перетворюють деревину на волокна;

відбілювачі, які роблять папір білим;

деякі виробники також використовують барвники, щоб зробити свій виріб кольоровим.

Засіб гігієни, що виготовляється з переробленого паперу зазвичай має наступний склад:

газети та офісний папір;

воду;

відбілювачі (озон, кисень, перекис водню, гідроксид натрію);

хімікати.

Також можна зустріти третій змішаний варіант, коли туалетний папір виготовляється з суміші дерева то макулатури в різних пропорціях. Іноді додаються альтернативні волокна (пшенична солома, рис тощо).

Який туалетний папір небезпечний для здоров'я

В Україні є виробники сірого паперу, які дотримуються всіх санітарних норм. Проте більша частина українців в цілях економії користується низькосортним сірим туалетним папером, який набагато дешевший. Однак, регулярно користуючись таким засобом є ризик отримати подразнення, запалення та навіть геморой.

До речі, низької якості та відповідно шкідливим для здоров'я може бути й білий або кольоровий туалетний папір.

Для цього паперу використовують не перероблену макулатуру, у якій можуть бути за даними різних досліджень залишки свинцю. Метал потрапляє у папір зі старих газет, на яких друкували фарбою із цим елементом. Ще в такий папір часто потрапляє тирса, яка може травмувати чутливі частини тіла.

Ще один ворог здоров'ю — ароматизований туалетний папір. Він, як правило, найдорожчий у магазині. Як запевняють фахівці, у складі такого виробу кислотно-лужний баланс перевищує нормальний рівень PH шкіри, що призводить до запальних процесів.

Також варто відмовитися від різнокольорового туалетного паперу. Він приваблює своїм виглядом, але у складі є барвники, які можуть викликати алергію чи подразнення.

Як вибрати якісний туалетний папір

При виборі такого товару варто орієнтуватися не лише на колір та ціну. Обов'язково дивіться на склад й уникайте ті варіанти, де є небезпечні хімічні речовини чи барвники. Наприклад, у складі не повинно бути свинцю та хлору.

Основною сировиною якісного туалетного паперу має виступати целюлоза натурального походження (не мукалатура).

Цікаво, що папір з малюнком, подібним до того, як на картинці, роблять не для краси, а для міцності виробу. Чим він опукліший і більший, тим краще.

Туалетний папір розрізняють за кількістю шарів. Як правило, два шари — папір м'якший і дешевший. Три шари та більше — щільніший, міцніший папір, який відмінно вбирає воду.

Важлива ознака — якісний туалетний папір вбирає краплю води за 5 секунд.

Папір повинен відповідати й вимогам каналізації — тобто добре розчинятися у воді. Якраз з цим у деяких сортів недорогого паперу, виготовленого з вторинної сировини, виникають проблеми.

Порада: візьміть стакан з водою, розкришіть в нього туалетний папір. Якщо він починає поступово танути, то і в каналізації папір швидко розчиниться, засмічення не утвориться.

Чим можна замінити туалетний папір

Біде — чудова альтернатива туалетному паперу. Експерти говорять про такі переваги:

гігієна — використання води та мила більш гігієнічне, ніж витирання папером;

— використання води та мила більш гігієнічне, ніж витирання папером; зниження ризику геморою – використання середнього або слабкого потоку води може зменшити тиск на задній прохід, знизивши ризик геморою;

– використання середнього або слабкого потоку води може зменшити тиск на задній прохід, знизивши ризик геморою; менша шкода для довкілля — туалетний папір токсичний для навколишнього середовища. Він залишає вуглецевий слід і виснажує наші ліси.

Вологі серветки або вологий туалетний папір замість звичайного туалетного паперу. Тут також є свої переваги: