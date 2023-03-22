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Подразнення, запалення та геморой: який туалетний папір небезпечний для здоров'я

22 березня 2023 19:01
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Який туалетний папір може зашкодити здоров'ю — важливі критерії
Більша частина населення України користується небезпечним туалетним папером
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Без цього засобу гігієни неможливо уявити життя сучасної людини — туалетний папір. Його використовують не тільки за призначенням, а навіть як серветки. Проте, як правило, ми обираємо найдешевші варіанти або ті, що є у наявності. 

Та спеціалісти стверджують, навіть до вибору туалетного паперу треба підходити відповідально, адже є той, який може зашкодити здоров'ю. Від якого паперу краще відмовитися та як його правильно обрати — читайте далі. 

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З чого виготовляють туалетний папір

Є два варіанти туалетного паперу — виготовлений з деревини або з переробленого паперу. І в першому, і в другому варіанті основний компонент виходить — целюлоза, проте різної якості. 

Туалетний папір з деревини зазвичай має такий склад: 

  • листяна деревина 70%;
  • хвойна деревина 30%
  • вода, що просочує суміш та з'єднує всі інгредієнти;
  • хімічні речовини, що перетворюють деревину на волокна;
  • відбілювачі, які роблять папір білим;
  • деякі виробники також використовують барвники, щоб зробити свій виріб кольоровим. 

Засіб гігієни, що виготовляється з переробленого паперу зазвичай має наступний склад: 

  • газети та офісний папір;
  • воду;
  • відбілювачі (озон, кисень, перекис водню, гідроксид натрію);
  • хімікати.

Також можна зустріти третій змішаний варіант, коли туалетний папір виготовляється з суміші дерева то макулатури в різних пропорціях. Іноді додаються альтернативні волокна (пшенична солома, рис тощо).

Як вибрати якісний туалетний папір

Який туалетний папір небезпечний для здоров'я  

В Україні є виробники сірого паперу, які дотримуються всіх санітарних норм. Проте більша частина українців в цілях економії користується низькосортним сірим туалетним папером, який набагато дешевший. Однак, регулярно користуючись таким засобом є ризик отримати подразнення, запалення та навіть геморой. 

До речі, низької якості та відповідно шкідливим для здоров'я може бути й білий або кольоровий туалетний папір.

Який туалетний папір небезпечний для здоров'я

Для цього паперу використовують не перероблену макулатуру, у якій можуть бути за даними різних досліджень залишки свинцю. Метал потрапляє у папір зі старих газет, на яких друкували фарбою із цим елементом. Ще в такий папір часто потрапляє тирса, яка може травмувати чутливі частини тіла.

Ще один ворог здоров'ю — ароматизований туалетний папір. Він, як правило, найдорожчий у магазині. Як запевняють фахівці, у складі такого виробу кислотно-лужний баланс перевищує нормальний рівень PH шкіри, що призводить до запальних процесів.

Також варто відмовитися від різнокольорового туалетного паперу. Він приваблює своїм виглядом, але у складі є барвники, які можуть викликати алергію чи подразнення.

Який туалетний папір небезпечний для здоров'я

Як вибрати якісний туалетний папір

При виборі такого товару варто орієнтуватися не лише на колір та ціну. Обов'язково дивіться на склад й уникайте ті варіанти, де є небезпечні хімічні речовини чи барвники. Наприклад, у складі не повинно бути свинцю та хлору.  

Основною сировиною якісного туалетного паперу має виступати целюлоза натурального походження (не мукалатура). 

Цікаво, що папір з малюнком, подібним до того, як на картинці, роблять не для краси, а для міцності виробу. Чим він опукліший і більший, тим краще. 

З чого виготовляють туалетний папір

Туалетний папір розрізняють за кількістю шарів. Як правило, два шари — папір м'якший і дешевший. Три шари та більше — щільніший, міцніший папір, який відмінно вбирає воду.

Важлива ознака — якісний туалетний папір вбирає краплю води за 5 секунд.

Папір повинен відповідати й вимогам каналізації — тобто добре розчинятися у воді. Якраз з цим у деяких сортів недорогого паперу, виготовленого з вторинної сировини, виникають проблеми.

Порада: візьміть стакан з водою, розкришіть в нього туалетний папір. Якщо він починає поступово танути, то і в каналізації папір швидко розчиниться, засмічення не утвориться. 

Чим можна замінити туалетний папір

Чим можна замінити туалетний папір

Біде — чудова альтернатива туалетному паперу. Експерти говорять про такі переваги:

  • гігієна — використання води та мила більш гігієнічне, ніж витирання папером;
  • зниження ризику геморою – використання середнього або слабкого потоку води може зменшити тиск на задній прохід, знизивши ризик геморою;
  • менша шкода для довкілля — туалетний папір токсичний для навколишнього середовища. Він залишає вуглецевий слід і виснажує наші ліси.

Вологі серветки або вологий туалетний папір замість звичайного туалетного паперу. Тут також є свої переваги:

  • краще очищення;
  • зволоження;
  • можливість підтримати PH шкіри. 

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