Какая туалетная бумага может нанести вред здоровью — важные критерии

Большая часть населения Украины пользуется опасной туалетной бумагой

Без этого средства гигиены невозможно вообразить жизнь современного человека — туалетная бумага. Ее используют не только по назначению, но даже в качестве салфеток. Однако, как правило, мы выбираем самые дешевые варианты или имеющиеся в наличии.

Но специалисты утверждают, что даже к выбору туалетной бумаги нужно подходить ответственно, ведь есть та, которая может повредить здоровью. От какой бумаги лучше отказаться и как ее правильно выбрать читайте дальше.

Из чего изготовляют туалетную бумагу

Есть два варианта туалетной бумаги — изготовлена из древесины или из переработанной бумаги. И в первом, и во втором варианте основной компонент получается – целлюлоза, однако разного качества.

Туалетная бумага из древесины обычно имеет такой состав:

лиственная древесина 70%;

хвойная древесина 30%

вода, пропитывающая смесь и соединяющая все ингредиенты;

химические вещества, превращающие древесину в волокна;

отбеливатели, делающие бумагу белой;

некоторые производители также используют красители, чтобы сделать свое изделие цветным.

Средство гигиены, изготавливаемое из переработанной бумаги, обычно имеет следующий состав:

газеты и офисная бумага;

воду;

отбеливатели (озон, кислород, перекись водорода, гидроксид натрия);

химикаты.

Также можно встретить третий смешанный вариант, когда туалетная бумага изготавливается из смеси дерева и макулатуры в разных пропорциях. Иногда добавляются альтернативные волокна (пшеничная солома, рис и т.п.).

Какая туалетная бумага опасна для здоровья

В Украине есть производители серой бумаги, которые соблюдают все санитарные нормы. Однако большая часть украинцев в целях экономии пользуется низкосортной серой туалетной бумагой, которая намного дешевле. Однако регулярно пользуясь таким средством есть риск получить раздражение, воспаление и даже геморрой.

К слову, низкого качества и соответственно вредна для здоров'я может быть и белая или цветная туалетная бумага.

Для этой бумаги используют не переделанную макулатуру, в которой могут быть по данным разных исследований остатки свинца. Металл попадает в бумагу из старых газет, на которых печаталась краска с этим элементом. Еще в такую бумагу часто попадают опилки, которые могут травмировать чувствительные части тела.

Еще один враг здоровью — ароматизированная туалетная бумага. Она, как правило, самая дорогая в магазине. Как уверяют специалисты, в составе такого изделия кислотно-щелочной баланс превышает нормальный уровень PH кожи, что приводит к воспалительным процессам.

Также следует отказаться от разноцветной туалетной бумаги. Она привлекает своим видом, но в составе есть красители, которые могут вызвать аллергию или раздражение.

Как выбрать качественную туалетную бумагу

При выборе такого товара следует ориентироваться не только на цвет и цену. Обязательно смотрите на состав и избегайте тех вариантов, где есть опасные химические вещества или красители. К примеру, в составе не должно быть свинца и хлора.

Основным сырьем качественной туалетной бумаги должна выступать целлюлоза натурального происхождения (не мукалатура).

Интересно, что бумагу с рисунком, подобным тому, как на картинке, делают не для красоты, а для прочности изделия. Чем он выпуклее и больше, тем лучше.

Туалетную бумагу различают по количеству слоев. Как правило, два слоя — бумага более мягкая и более дешевая. Три слоя и более — более плотная, прочная бумага, которая отлично впитывает воду.

Важный признак — качественная туалетная бумага впитывает каплю воды за 5 секунд.

Бумага должна отвечать и требованиям канализации — то есть хорошо растворяться в воде. Как раз с этим у некоторых сортов недорогой бумаги, изготовленной из вторсырья, возникают проблемы.

Совет: возьмите стакан с водой, раскрошите в него туалетную бумагу. Если он начинает постепенно таять, то и в канализации бумага быстро растворится, засор не образуется.

Чем можно заменить туалетную бумагу

Биде — отличная альтернатива туалетной бумаге. Эксперты говорят о таких преимуществах:

гигиена — использование воды и мыла более гигиеническое, чем вытирание бумагой;

— использование воды и мыла более гигиеническое, чем вытирание бумагой; снижение риска геморроя — использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя;

— использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя; меньший вред для окружающей среды — туалетная бумага токсична для окружающей среды. Он оставляет углеродный след и истощает наши леса.

Влажные салфетки или влажная туалетная бумага вместо обычной туалетной бумаги. Здесь также есть свои преимущества: