Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow Раздражение, воспаление и геморрой: какая туалетная бумага опасна для здоровья arrow

Раздражение, воспаление и геморрой: какая туалетная бумага опасна для здоровья

22 марта 2023 19:01
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какая туалетная бумага может нанести вред здоровью — важные критерии
Большая часть населения Украины пользуется опасной туалетной бумагой
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Без этого средства гигиены невозможно вообразить жизнь современного человека — туалетная бумага. Ее используют не только по назначению, но даже в качестве салфеток. Однако, как правило, мы выбираем самые дешевые варианты или имеющиеся в наличии.

Но специалисты утверждают, что даже к выбору туалетной бумаги нужно подходить ответственно, ведь есть та, которая может повредить здоровью. От какой бумаги лучше отказаться и как ее правильно выбрать читайте дальше.

Читайте также:

Из чего изготовляют туалетную бумагу

Есть два варианта туалетной бумаги — изготовлена из древесины или из переработанной бумаги. И в первом, и во втором варианте основной компонент получается – целлюлоза, однако разного качества.

Туалетная бумага из древесины обычно имеет такой состав:

  • лиственная древесина 70%;
  • хвойная древесина 30%
  • вода, пропитывающая смесь и соединяющая все ингредиенты;
  • химические вещества, превращающие древесину в волокна;
  • отбеливатели, делающие бумагу белой;
  • некоторые производители также используют красители, чтобы сделать свое изделие цветным.

Средство гигиены, изготавливаемое из переработанной бумаги, обычно имеет следующий состав:

  • газеты и офисная бумага;
  • воду;
  • отбеливатели (озон, кислород, перекись водорода, гидроксид натрия);
  • химикаты.

Также можно встретить третий смешанный вариант, когда туалетная бумага изготавливается из смеси дерева и макулатуры в разных пропорциях. Иногда добавляются альтернативные волокна (пшеничная солома, рис и т.п.).

Как выбрать качественную туалетную бумагу

Какая туалетная бумага опасна для здоровья

В Украине есть производители серой бумаги, которые соблюдают все санитарные нормы. Однако большая часть украинцев в целях экономии пользуется низкосортной серой туалетной бумагой, которая намного дешевле. Однако регулярно пользуясь таким средством есть риск получить раздражение, воспаление и даже геморрой.

К слову, низкого качества и соответственно вредна для здоров'я может быть и белая или цветная туалетная бумага. 

Какая туалетная бумага опасна для здоровья

Для этой бумаги используют не переделанную макулатуру, в которой могут быть по данным разных исследований остатки свинца. Металл попадает в бумагу из старых газет, на которых печаталась краска с этим элементом. Еще в такую бумагу часто попадают опилки, которые могут травмировать чувствительные части тела.

Еще один враг здоровью — ароматизированная туалетная бумага. Она, как правило, самая дорогая в магазине. Как уверяют специалисты, в составе такого изделия кислотно-щелочной баланс превышает нормальный уровень PH кожи, что приводит к воспалительным процессам.

Также следует отказаться от разноцветной туалетной бумаги. Она привлекает своим видом, но в составе есть красители, которые могут вызвать аллергию или раздражение.

Какая туалетная бумага опасна для здоровья

Как выбрать качественную туалетную бумагу

При выборе такого товара следует ориентироваться не только на цвет и цену. Обязательно смотрите на состав и избегайте тех вариантов, где есть опасные химические вещества или красители. К примеру, в составе не должно быть свинца и хлора.

Основным сырьем качественной туалетной бумаги должна выступать целлюлоза натурального происхождения (не мукалатура).

Интересно, что бумагу с рисунком, подобным тому, как на картинке, делают не для красоты, а для прочности изделия. Чем он выпуклее и больше, тем лучше.

Из чего изготовляют туалетную бумагу

Туалетную бумагу различают по количеству слоев. Как правило, два слоя — бумага более мягкая и более дешевая. Три слоя и более — более плотная, прочная бумага, которая отлично впитывает воду.

Важный признак — качественная туалетная бумага впитывает каплю воды за 5 секунд.

Бумага должна отвечать и требованиям канализации — то есть хорошо растворяться в воде. Как раз с этим у некоторых сортов недорогой бумаги, изготовленной из вторсырья, возникают проблемы.

Совет: возьмите стакан с водой, раскрошите в него туалетную бумагу. Если он начинает постепенно таять, то и в канализации бумага быстро растворится, засор не образуется.

Чем можно заменить туалетную бумагу

Чем можно заменить туалетную бумагу

Биде — отличная альтернатива туалетной бумаге. Эксперты говорят о таких преимуществах:

  • гигиена — использование воды и мыла более гигиеническое, чем вытирание бумагой;
  • снижение риска геморроя — использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя;
  • меньший вред для окружающей среды — туалетная бумага токсична для окружающей среды. Он оставляет углеродный след и истощает наши леса.

Влажные салфетки или влажная туалетная бумага вместо обычной туалетной бумаги. Здесь также есть свои преимущества:

  • лучшее очищение;
  • увлажнение;
  • возможность поддержать PH кожи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:22 Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

19:10 За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65%

19:10 В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

18:54 Экологическая катастрофа: на райском острове образовались скалы из пластика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:53Санду подписала закон о языке в Молдове: какую выбрали

18:46 В "Реале" рассказали, вернется ли Моуринью в клуб

18:41 Пригожин попросил у США денег на новый проект ЧВК "Вагнера": подробности

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з фото

18:30 В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Новина з відео

14:34Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

Новина з відео

14:02 Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Актуальное по теме

None 22 Март 19:22

Невероятное наслаждение: как приготовить постный морковный торт с ореховым кремом

None 22 Март 17:31

За неделю объемы экспорта агропродукции выросли на 65%

None 22 Март 18:58

В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

None 22 Март 19:06

Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB