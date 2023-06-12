Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow "Симптом, який може дратувати тих, хто поруч", — Комаровський про хрускіт у суглобах arrow

"Симптом, який може дратувати тих, хто поруч", — Комаровський про хрускіт у суглобах

12 червня 2023 22:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Шкідливо та хрумтіти суглобами
Євген Комаровський. Фото: youtube.com/@eokomarovskiy
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей задаються питанням, а чи не шкідливо хрустіти суглобами спеціально, коли це відбувається не мимоволі. Лікар відповів на найпопулярніші запитання, що стосуються хрускоту суглобів.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

"З чого ви взяли, що суглоби повинні працювати без звуку. Найчастіше люди чують звуки в колінному суглобі, кульшовому суглобі, іноді при обертанні головою шия тріщить, у багатьох хрумтять кисті рук. Багато людей задаються питанням, чи можна здійснювати рухи, які утворюють звук у суглобах", — прокоментував Євген Комаровський.

суглоб
Лікар консультує пацієнта. Фото: Freepik

Лікар додав, що по медичну допомогу потрібно звертатися лише в тому випадку, якщо у вас ніколи не хрустіли суглоби і раптом почали видавати звуки.

"Це однозначно відповідає головному правилу, коли треба звертатися по медичну допомогу. Якщо у вас з дитинства епізодично щось хрустіло, це нічого страшного", — сказав лікар.

суглоб
Лікар оглядає суглоб. Фото: Freepik

Чи можна спеціально хрустіти суглобами

"Починаючи з 2010 року у лікарів усього світу з'явилася класна відповідь. Лікарі в усьому світі розповідають історію про американського доктора, якого звали Дональд Андер. Усе свідоме життя він хрустів пальцями на одній руці, а на іншій не хрустів, він проводив експеримент такий. Якщо у 50 у цій руці буде хрустіти, а в цій ні, то жодної різниці немає. За це йому в 2009 році дали "Шнобелівську" премію з медицини, її дають за незвичайні та дивні дослідження",  розповів лікар.

суглоб
Хрускіт суглобів у шиї. Фото: Freepik

Справді, є безліч досліджень, але ніде немає досліджень, які б доводили, що "клацати" суглобами небезпечно для здоров'я.

"Хрускіт у суглобах — це звичайне, повсякденне явище, яке не хвилює вас. Це може бісити тих, хто навколо, але вас це не повинно хвилювати", — зазначив Євген Комаровський.

При яких симптомах слід звернутися до лікаря:

  • обмеження рухливості суглоба;
  • хворобливість у суглобах;
  • якщо суглоб на дотик гарячий;
  • якщо навколо суглоба є почервоніння чи набряклість.

Раніше ми писали, що ортодонтиня розповіла, як перевірити, чи правильно ви відкриваєте рот.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB