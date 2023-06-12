Шкідливо та хрумтіти суглобами

Євген Комаровський. Фото: youtube.com/@eokomarovskiy

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей задаються питанням, а чи не шкідливо хрустіти суглобами спеціально, коли це відбувається не мимоволі. Лікар відповів на найпопулярніші запитання, що стосуються хрускоту суглобів.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"З чого ви взяли, що суглоби повинні працювати без звуку. Найчастіше люди чують звуки в колінному суглобі, кульшовому суглобі, іноді при обертанні головою шия тріщить, у багатьох хрумтять кисті рук. Багато людей задаються питанням, чи можна здійснювати рухи, які утворюють звук у суглобах", — прокоментував Євген Комаровський.

Лікар консультує пацієнта. Фото: Freepik

Лікар додав, що по медичну допомогу потрібно звертатися лише в тому випадку, якщо у вас ніколи не хрустіли суглоби і раптом почали видавати звуки.

"Це однозначно відповідає головному правилу, коли треба звертатися по медичну допомогу. Якщо у вас з дитинства епізодично щось хрустіло, це нічого страшного", — сказав лікар.

Лікар оглядає суглоб. Фото: Freepik

Чи можна спеціально хрустіти суглобами

"Починаючи з 2010 року у лікарів усього світу з'явилася класна відповідь. Лікарі в усьому світі розповідають історію про американського доктора, якого звали Дональд Андер. Усе свідоме життя він хрустів пальцями на одній руці, а на іншій не хрустів, він проводив експеримент такий. Якщо у 50 у цій руці буде хрустіти, а в цій ні, то жодної різниці немає. За це йому в 2009 році дали "Шнобелівську" премію з медицини, її дають за незвичайні та дивні дослідження", — розповів лікар.

Хрускіт суглобів у шиї. Фото: Freepik

Справді, є безліч досліджень, але ніде немає досліджень, які б доводили, що "клацати" суглобами небезпечно для здоров'я.

"Хрускіт у суглобах — це звичайне, повсякденне явище, яке не хвилює вас. Це може бісити тих, хто навколо, але вас це не повинно хвилювати", — зазначив Євген Комаровський.

При яких симптомах слід звернутися до лікаря:

обмеження рухливості суглоба;

хворобливість у суглобах;

якщо суглоб на дотик гарячий;

якщо навколо суглоба є почервоніння чи набряклість.

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