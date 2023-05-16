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Медики розповіли, при яких симптомах потрібно перевірити стан суглобів

16 травня 2023 14:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чому болять суглоби
Діагностика суглобів. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Медики повідомили, що якщо ви відчуваєте ниючий біль у суглобах, або турбує скутість, зменшення діапазону рухів або ж хрускіт, необхідно звернутися до лікаря. Завчасна діагностика запалення значно полегшить лікування 

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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Суглоби — це рухоме з’єднання кісток скелету. Протягом життя людини суглоби згинаються і розгинаються близько 25 мільйонів разів. Завдяки їхній роботі кістки та м'язи працюють як єдина система, що дозволяє нашому тілу рухатися. 

Лікар проводить обстеження. Фото: Freepik

"До групи ризику виникнення захворювань суглобів належать: люди похилого віку, з надмірною вагою, професійні спортсмени, вагітні та ті, хто мають сидячу роботу і ведуть малоактивний спосіб життя", — повідомили лікарі. 

Факт про біль в суглобах

Шокує, але факт, що від болю у суглобах страждає кожна 5-та людина. У кожної другої — у віці від 40 до 70 років —  виявляють різноманітні захворювання суглобів. А вже в старшому віці — за 70 років — ними страждають вже 90% людей. 

Біль у суглобах. Фото: Freepik

Все частіше біль та запальні процеси у суглобах зустрічаються і в молодшого покоління, ба навіть дітей. 

Симптоми, при яких необхідно звернутися до лікаря:

  • гострий або ниючий біль;
  • скутість під час згинання та розгинання;
  • стукіт або хрускіт;
  • набряк.

Зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта для отримання первинної консультації. За потреби він скерує вас на додаткове обстеження.

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