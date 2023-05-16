Чому болять суглоби

Діагностика суглобів. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Медики повідомили, що якщо ви відчуваєте ниючий біль у суглобах, або турбує скутість, зменшення діапазону рухів або ж хрускіт, необхідно звернутися до лікаря. Завчасна діагностика запалення значно полегшить лікування

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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Суглоби — це рухоме з’єднання кісток скелету. Протягом життя людини суглоби згинаються і розгинаються близько 25 мільйонів разів. Завдяки їхній роботі кістки та м'язи працюють як єдина система, що дозволяє нашому тілу рухатися.

Лікар проводить обстеження. Фото: Freepik

"До групи ризику виникнення захворювань суглобів належать: люди похилого віку, з надмірною вагою, професійні спортсмени, вагітні та ті, хто мають сидячу роботу і ведуть малоактивний спосіб життя", — повідомили лікарі.

Факт про біль в суглобах

Шокує, але факт, що від болю у суглобах страждає кожна 5-та людина. У кожної другої — у віці від 40 до 70 років — виявляють різноманітні захворювання суглобів. А вже в старшому віці — за 70 років — ними страждають вже 90% людей.

Біль у суглобах. Фото: Freepik

Все частіше біль та запальні процеси у суглобах зустрічаються і в молодшого покоління, ба навіть дітей.

Симптоми, при яких необхідно звернутися до лікаря:

гострий або ниючий біль;

скутість під час згинання та розгинання;

стукіт або хрускіт;

набряк.

Зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта для отримання первинної консультації. За потреби він скерує вас на додаткове обстеження.

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