Почему болят суставы

Диагностика суставов. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Медики сообщили, что если вы испытываете ноющую боль в суставах, или беспокоит скованность, уменьшение диапазона движений или хруст, необходимо обратиться к врачу. Заблаговременная диагностика воспаления значительно облегчит лечение

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова .

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Суставы – это подвижное соединение костей скелета. В течение жизни человека суставы сгибаются и разгибаются около 25 миллионов раз. Благодаря их работе кости и мышцы работают как единая система, позволяющая нашему телу двигаться.

Врач проводит обследование. Фото: Freepik

"К группе риска возникновения заболеваний суставов относятся: пожилые люди, с избыточным весом, профессиональные спортсмены, беременные и те, кто имеют сидячую работу и ведут малоактивный образ жизни", — сообщили врачи.

Факт о боли в суставах

Шокирует, но факт, что от боли в суставах страдает каждый 5 человек. У каждой второй – в возрасте от 40 до 70 лет – выявляют различные заболевания суставов. А уже в старшем возрасте — через 70 лет — ими страдают уже 90% людей.

Боль в суставах. Фото: Freepik

Все чаще боли и воспалительные процессы в суставах встречаются и у младшего поколения, даже детей.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу:

острая или ноющая боль;

скованность во время гибки и разгибания;

стук или хруст;

отек.

Обратитесь к своему семейному врачу или терапевту для получения первичной консультации. При необходимости он направит вас на дополнительное обследование.

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