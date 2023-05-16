Почему болят суставы

Медики рассказали, при каких симптомах нужно проверить состояние суставов
Медики сообщили, что если вы испытываете ноющую боль в суставах, или беспокоит скованность, уменьшение диапазона движений или хруст, необходимо обратиться к врачу. Заблаговременная диагностика воспаления значительно облегчит лечение
Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова .
Суставы – это подвижное соединение костей скелета. В течение жизни человека суставы сгибаются и разгибаются около 25 миллионов раз. Благодаря их работе кости и мышцы работают как единая система, позволяющая нашему телу двигаться.
"К группе риска возникновения заболеваний суставов относятся: пожилые люди, с избыточным весом, профессиональные спортсмены, беременные и те, кто имеют сидячую работу и ведут малоактивный образ жизни", — сообщили врачи.
Факт о боли в суставах
Шокирует, но факт, что от боли в суставах страдает каждый 5 человек. У каждой второй – в возрасте от 40 до 70 лет – выявляют различные заболевания суставов. А уже в старшем возрасте — через 70 лет — ими страдают уже 90% людей.
Все чаще боли и воспалительные процессы в суставах встречаются и у младшего поколения, даже детей.
Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу:
- острая или ноющая боль;
- скованность во время гибки и разгибания;
- стук или хруст;
- отек.
Обратитесь к своему семейному врачу или терапевту для получения первичной консультации. При необходимости он направит вас на дополнительное обследование.
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