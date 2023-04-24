Чому болить поперек та як від цього позбавитися

Офісні робітники оцінять: лікар порадив п'ять вправ від болю в спині
Біль в попереку, це дуже часта проблема. Майже в кожного він був у певному періоді в житті, особливо якщо ваша діяльність пов'язана з підйомами вантажів, частими нахилами чи довгим сидінням, все це може сприяти болю в спині.
Про це розповів лікар з Інституту вертебрології та реабілітації IVR.
Біль в спині може виникати, коли ви часто не правильно виконуєте вправи або виконуєте занадто важкі вправи. Все це викликає розтягнення м'язів, іноді біль в спині може бути пов'язаний з грижами в міжхребцевих дисках, коли випинання або розірваний диск тисне на нерв, біль може віддавати навіть у ноги. Щоб уникнути болю в спині потрібно виконувати правильно підібрані вправи.
Ці вправи є профілактичними, вони направлені на роботу з усіма відділами хребта та покращують стабілізацію та рухливість хребта.
Вправа № 1 — "кіт собака".
Ця вправа чудова тому що ви активно працюють на згинання та розгинання хребта. Під час її виконання немає зайвого тиску на хребцеві диски. Ви знаходитись в положенні через опору на руки та ноги. Одночасно ви активуєте всі важливі м'язи необхідні для згинання та розгинання хребта. Вправу необхідно виконувати 10-15 разів по 2 підходи.
Вправа № 2 — згинання на пресс.
Поперек потрібно притиснути до підлоги, стегна підняти вгору, коліна зігнуті під кутом 90 градусів. Потрібно піднімати лопатки під підлоги. Вправу необхідно виконувати 10 разів по 2 підходи.
Вправа № 3 — сідничний місток
Ця вправа дуже хороша, щоб активувати м'язи спини та сідниць. Сідничні м'язи також можуть відігравати важливу роль при болях в спині, особливо, якщо вони занадто слабкі. Коли ви робити місток потрібно переконатися, що ви прогинаєте поперек. Вправу необхідно виконувати 10 разів по 2-3 підходи.
Вправа № 4 — "рука-нога".
Під час виконання цієї вправи рука та протилежна нога відриваються від землі, поки вони не утворюють горизонтальну лінію з вашим тулубом. Переконайтеся в тому, що ви не вигинаєте хребет. Вправу необхідно виконувати 10 разів на кожну діагональ по 2 підходи.
Вправа № 5 — розтягнення спини.
Це більш пасивна вправа, але все одно добре знімає напругу в нижній частині спини. Ви можете виконати цю вправу лежачи на спині.
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