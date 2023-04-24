Чому болить поперек та як від цього позбавитися

Біль в спині та шиї. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Біль в попереку, це дуже часта проблема. Майже в кожного він був у певному періоді в житті, особливо якщо ваша діяльність пов'язана з підйомами вантажів, частими нахилами чи довгим сидінням, все це може сприяти болю в спині.

Про це розповів лікар з Інституту вертебрології та реабілітації IVR.

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Біль в спині може виникати, коли ви часто не правильно виконуєте вправи або виконуєте занадто важкі вправи. Все це викликає розтягнення м'язів, іноді біль в спині може бути пов'язаний з грижами в міжхребцевих дисках, коли випинання або розірваний диск тисне на нерв, біль може віддавати навіть у ноги. Щоб уникнути болю в спині потрібно виконувати правильно підібрані вправи.

Ці вправи є профілактичними, вони направлені на роботу з усіма відділами хребта та покращують стабілізацію та рухливість хребта.

Вправа № 1 — "кіт собака".

Ця вправа чудова тому що ви активно працюють на згинання та розгинання хребта. Під час її виконання немає зайвого тиску на хребцеві диски. Ви знаходитись в положенні через опору на руки та ноги. Одночасно ви активуєте всі важливі м'язи необхідні для згинання та розгинання хребта. Вправу необхідно виконувати 10-15 разів по 2 підходи.

Вправа "Кіт собака". Фото: Інститут вертебрології та реабілітації IVR.

Вправа № 2 — згинання на пресс.

Поперек потрібно притиснути до підлоги, стегна підняти вгору, коліна зігнуті під кутом 90 градусів. Потрібно піднімати лопатки під підлоги. Вправу необхідно виконувати 10 разів по 2 підходи.

Демонстрація правильного виконання вправи. Фото: Інститут вертебрології та реабілітації IVR.

Вправа № 3 — сідничний місток

Ця вправа дуже хороша, щоб активувати м'язи спини та сідниць. Сідничні м'язи також можуть відігравати важливу роль при болях в спині, особливо, якщо вони занадто слабкі. Коли ви робити місток потрібно переконатися, що ви прогинаєте поперек. Вправу необхідно виконувати 10 разів по 2-3 підходи.

Вправа "Сідничний місток". Фото: Інститут вертебрології та реабілітації IVR.

Вправа № 4 — "рука-нога".

Під час виконання цієї вправи рука та протилежна нога відриваються від землі, поки вони не утворюють горизонтальну лінію з вашим тулубом. Переконайтеся в тому, що ви не вигинаєте хребет. Вправу необхідно виконувати 10 разів на кожну діагональ по 2 підходи.

Вправа "Рука-нога". Фото: Інститут вертебрології та реабілітації IVR.

Вправа № 5 — розтягнення спини.

Це більш пасивна вправа, але все одно добре знімає напругу в нижній частині спини. Ви можете виконати цю вправу лежачи на спині.

Демонстрація вправи. Фото: Інститут вертебрології та реабілітації IVR.

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