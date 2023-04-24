Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Офисные рабочие оценят: врач посоветовал пять упражнений от боли в спине arrow

Офисные рабочие оценят: врач посоветовал пять упражнений от боли в спине

24 апреля 2023 20:31
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Почему болит поясница и как от этого избавиться
Боль в спине и шее. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Боль в пояснице, это очень частая проблема. Почти у каждого она была в определенном периоде жизни, особенно если ваша деятельность связана с подъемами грузов, частыми наклонами или долгим сиденьем, все это может способствовать боли в спине.

Об этом рассказал врач из Института вертебрологии и реабилитации IVR.

Читайте также:

Боль в спине может возникать, когда вы часто неправильно выполняете упражнения или выполняете слишком тяжелые упражнения. Все это вызывает растяжение мышц, иногда боли в спине могут быть связаны с грыжами в межпозвонковых дисках, когда выпячивание или разорванный диск давит на нерв, боль может отдавать даже в ноги. Чтобы избежать боли в спине, нужно выполнять правильно подобранные упражнения.

Эти упражнения профилактические, они направлены на работу со всеми отделами позвоночника и улучшают стабилизацию и подвижность позвоночника.

Упражнение № 1 — "кот собака".

Это упражнение отличное потому, что вы активно работают на сгибание и разгибание позвоночника. Во время ее выполнения нет лишнего давления на позвоночные диски. Вы находитесь в положении из-за опоры на руки и ноги. Одновременно вы активируете все важные мышцы, необходимые для сгибания и разгибания позвоночника. Упражнение нужно делать 10-15 раз по 2 подхода.

Упражнение "Кот собака". Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 2 — сгибание на пресс.

Поперек нужно прижать к полу, бедра приподнять вверх, колени согнуты под углом 90 градусов. Нужно приподнять лопатки под полы. Упражнение необходимо выполнять 10 раз по 2 подхода.

Демонстрация правильного выполнения упражнения. Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 3 — седалищный мостик.

Это упражнение очень хорошее, чтобы активировать мышцы спины и ягодиц. Седалищные мышцы также могут играть важную роль при болях в спине, особенно, если они слишком слабы. Когда вы делаете мостик нужно убедиться, что вы перегибаете поперек. Упражнение необходимо выполнять 10 раз по 2-3 подхода.

Упражнение "Седалищный мостик". Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 4 — "рука-нога".

Во время выполнения этого упражнения рука и противоположная нога отрываются от земли, пока они не образуют горизонтальную линию с вашим туловищем. Убедитесь в том, что вы не выгибаете позвоночник. Упражнение необходимо выполнять 10 раз в каждую диагональ по 2 подхода.

Упражнение "Рука-нога". Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 5 — растяжение спины.

Это пассивнее упражнение, но все равно хорошо снимает напряжение в нижней части спины. Вы можете выполнить это упражнение, лежа на спине.

Демонстрация упражнения. Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Раньше мы писали о том, как поддержать активный образ жизни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас