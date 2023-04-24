Почему болит поясница и как от этого избавиться

Боль в спине и шее. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Боль в пояснице, это очень частая проблема. Почти у каждого она была в определенном периоде жизни, особенно если ваша деятельность связана с подъемами грузов, частыми наклонами или долгим сиденьем, все это может способствовать боли в спине.

Об этом рассказал врач из Института вертебрологии и реабилитации IVR.

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Боль в спине может возникать, когда вы часто неправильно выполняете упражнения или выполняете слишком тяжелые упражнения. Все это вызывает растяжение мышц, иногда боли в спине могут быть связаны с грыжами в межпозвонковых дисках, когда выпячивание или разорванный диск давит на нерв, боль может отдавать даже в ноги. Чтобы избежать боли в спине, нужно выполнять правильно подобранные упражнения.

Эти упражнения профилактические, они направлены на работу со всеми отделами позвоночника и улучшают стабилизацию и подвижность позвоночника.

Упражнение № 1 — "кот собака".

Это упражнение отличное потому, что вы активно работают на сгибание и разгибание позвоночника. Во время ее выполнения нет лишнего давления на позвоночные диски. Вы находитесь в положении из-за опоры на руки и ноги. Одновременно вы активируете все важные мышцы, необходимые для сгибания и разгибания позвоночника. Упражнение нужно делать 10-15 раз по 2 подхода.

Упражнение "Кот собака". Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 2 — сгибание на пресс.

Поперек нужно прижать к полу, бедра приподнять вверх, колени согнуты под углом 90 градусов. Нужно приподнять лопатки под полы. Упражнение необходимо выполнять 10 раз по 2 подхода.

Демонстрация правильного выполнения упражнения. Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 3 — седалищный мостик.

Это упражнение очень хорошее, чтобы активировать мышцы спины и ягодиц. Седалищные мышцы также могут играть важную роль при болях в спине, особенно, если они слишком слабы. Когда вы делаете мостик нужно убедиться, что вы перегибаете поперек. Упражнение необходимо выполнять 10 раз по 2-3 подхода.

Упражнение "Седалищный мостик". Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 4 — "рука-нога".

Во время выполнения этого упражнения рука и противоположная нога отрываются от земли, пока они не образуют горизонтальную линию с вашим туловищем. Убедитесь в том, что вы не выгибаете позвоночник. Упражнение необходимо выполнять 10 раз в каждую диагональ по 2 подхода.

Упражнение "Рука-нога". Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Упражнение № 5 — растяжение спины.

Это пассивнее упражнение, но все равно хорошо снимает напряжение в нижней части спины. Вы можете выполнить это упражнение, лежа на спине.

Демонстрация упражнения. Фото: Институт вертебрологии и реабилитации IVR.

Раньше мы писали о том, как поддержать активный образ жизни.