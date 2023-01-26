Чому виникає туман в голові та як від нього позбутися — поради невролога

У голові ніби туман? Невролог пояснив, що це і як з ним боротися
Якщо ви читаєте цю статтю, то напевно стикалися з цим незрозумілим відчуттям, коли ніби-то паморочиться голова, але це не запаморочення, і зір наче не чіткий, і сконцентруватися не виходить. Лікарі охрестили цю розповсюджену проблему як "туман у голові".
Що це, чому виникає та як вилікувати цей стан, розповів лікар-невролог Давид Щербина.
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Що таке туман у голові
За словами невролога, багато пацієнтів описують цей стан, як відчуття сп’яніння або похмілля на ранок.
В стані туману людині важко фокусувати зір, він стає ніби розмитим, тому часто пацієнти перш за все звертаються до офтальмолога. Та лікар при огляді не виявляє проблеми з зором, бо причина, перш за все, психічна.
Туман в голові є варіантом нейрокогнітивного порушення — страждають центри мислення та обробки інформації.
Людина з "туманом" може відчувати такі симптоми:
- складно концентруватися;
- важко на чомусь зосереджуватись;
- гірше працює короткострокова пам’ять;
- погіршуються когнітивні навички.
Щербина зазначає, що пацієнти в цьому стані часто повністю або частково втрачають працездатність.
Чому виникає туман в голові
Проблема привернула до себе особливу увагу після початку пандемії COVID-19 в рамках постковідного синдрому. Як виявилось — ця хвороба негативно впливає на розумові та психічні функції мозку.
Варто зазначити, що про це також йдеться в статті ScienceFocus. Після коронавірусу виникає не просто туман в голові, він супроводжується запамороченнями, частковою втратою пам'яті, забудькуватістю, втратою концентрації.
Також туман у голові може виникати через:
- гормони;
- хімієпрепарати (наприклад, у пацієнтів під час курсу хімієтерапії);
- емоційні та соціальні фактори;
- сильну втому;
- поганий сон;
- стреси;
- складні життєві ситуації.
Окрім цього туман у голові часто спостерігається у жінок в період менопаузи та є одним з частих психічних синдромів. Він може з‘являтись і зникати сам по собі навіть упродовж дня.
Що робити, якщо виникає почуття туману в голові
Якщо ви відчуваєте вище згадані симптоми, перш за все, зверніться до невролога або психіатра\психотерапевта в рамках скринінгу на тривожний або депресивний розлади, радить Щербина.
Він додав, що пацієнти з туманом можуть самостійно пройти тести на ці стани, скориставшись, наприклад, опитувальниками hads, PHQ-9, Бека тощо.
Як лікувати синдром затуманеного мозку
Лікар рекомендує дотримуватися наступних порад, щоб подолати небажаний стан:
1. Налагодити режим праці та відпочинку
Не варто працювати з ранку до ночі, не отримуючи ніякої радості від життя. Оскільки при такому ритмі мати ясну голову просто не можливо.
Варто пам'ятати про якісний відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, зустрічі з друзями. Треба знайти власні способи розслаблення. Намагайтеся отримувати позитивні емоції й давати своєму мозку перепочинок.
2. Правильний режим сну
Якщо ви часто не висипаєтеся або пізно лягаєте — когнітивні навички знижуються. До того ж дефіцит сну є тригером психічних порушень.
3. Регулярні фізичні навантаження
Саме регулярні фізичні навантаження (зарядка, фітнес, біг, танці тощо) підвищують рівень дофаміну та серотоніну в мозку і самі по собі є природним антидепресантом.
Більшість міжнародних центрів здоров’я рекомендують приділяти спорту хоча б 40 хвилин на день, особливо корисними для мозку є кардіо-тренування.
4. Правильне харчування
Лікар радить середземноморську дієту: вона знижує ризик діабету, хвороби Альцгеймера, депресії. Таке харчування включає багато фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії.
5. Психотерапія
Це також може бути одним з варіантів безмедикаментозного лікування, особливо якщо стан турбує не так давно.
6. Базові зміни способу життя
Відмова від великої кількості алкоголю і фаст-фуду, дотримання правил гігієни вранці та ввечері, нормалізація графіку сну допоможе подолати проблему.
Не затримуватися за комп'ютером, на роботі, з телефоном в руках. Не вживати напої з кофеїном ввечері. Не робити декілька відповідальних справ одночасно.
7. Медикаментозне лікування
В абсолютній більшості воно передбачає вживання антидепресанту, іноді з додатковими препаратами, але тут вже все індивідуально і залежить від конкретного психічного стану пацієнта та супутніх хвороб.
Нагадаємо, ми писали, доктор та медичний керівник ClinicSpots Holistic Healthcare Харікіран Чекурі перерахував сім причин, чому може при вставанні може паморочитися в голові. Якщо це триває довше кількох секунд, то може бути поганою ознакою.