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У голові ніби туман? Невролог пояснив, що це і як з ним боротися

26 січня 2023 21:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чому виникає туман в голові та як від нього позбутися — поради невролога
Людині з туманом складно концентрувати увагу, на чомусь зосередитися, втрачається короткострокова пам'ять та складні когнітивні навички
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Якщо ви читаєте цю статтю, то напевно стикалися з цим незрозумілим відчуттям, коли ніби-то паморочиться голова, але це не запаморочення, і зір наче не чіткий, і сконцентруватися не виходить. Лікарі охрестили цю розповсюджену проблему як "туман у голові". 

Що це, чому виникає та як вилікувати цей стан, розповів лікар-невролог Давид Щербина.

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Що таке туман у голові 

За словами невролога, багато пацієнтів описують цей стан, як відчуття сп’яніння або похмілля на ранок.

В стані туману людині важко фокусувати зір, він стає ніби розмитим, тому часто пацієнти перш за все звертаються до офтальмолога. Та лікар при огляді не виявляє проблеми з зором, бо причина, перш за все, психічна. 

Туман в голові є варіантом нейрокогнітивного порушення — страждають центри мислення та обробки інформації.

Людина з "туманом" може відчувати такі симптоми: 

  • складно концентруватися;
  • важко на чомусь зосереджуватись; 
  • гірше працює короткострокова пам’ять;
  • погіршуються когнітивні навички.

Щербина зазначає, що пацієнти в цьому стані часто повністю або частково втрачають працездатність.

Що таке туман у голові

Чому виникає туман в голові

Проблема привернула до себе особливу увагу після початку пандемії COVID-19 в рамках постковідного синдрому. Як виявилось — ця хвороба негативно впливає на розумові та психічні функції мозку.

Варто зазначити, що про це також йдеться в статті ScienceFocus. Після коронавірусу виникає не просто туман в голові, він супроводжується запамороченнями, частковою втратою пам'яті, забудькуватістю, втратою концентрації.

Також туман у голові може виникати через:

  • гормони; 
  • хімієпрепарати (наприклад, у пацієнтів під час курсу хімієтерапії);
  • емоційні та соціальні фактори;
  • сильну втому;
  • поганий сон;
  • стреси;
  • складні життєві ситуації.

Окрім цього туман у голові часто спостерігається у жінок в період менопаузи та є одним з частих психічних синдромів. Він може з‘являтись і зникати сам по собі навіть упродовж дня.

Чому виникає туман в голові

Що робити, якщо виникає почуття туману в голові

Якщо ви відчуваєте вище згадані симптоми, перш за все, зверніться до невролога або психіатра\психотерапевта в рамках скринінгу на тривожний або депресивний розлади, радить Щербина. 

Він додав, що пацієнти з туманом можуть самостійно пройти тести на ці стани, скориставшись, наприклад, опитувальниками hads, PHQ-9, Бека тощо.

Як лікувати синдром затуманеного мозку

Як лікувати синдром затуманеного мозку

Лікар рекомендує дотримуватися наступних порад, щоб подолати небажаний стан:

1. Налагодити режим праці та відпочинку

Не варто працювати з ранку до ночі, не отримуючи ніякої радості від життя. Оскільки при такому ритмі мати ясну голову просто не можливо. 

Варто пам'ятати про якісний відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, зустрічі з друзями. Треба знайти власні способи розслаблення. Намагайтеся отримувати позитивні емоції й давати своєму мозку перепочинок. 

2. Правильний режим сну 

Якщо ви часто не висипаєтеся або пізно лягаєте — когнітивні навички знижуються. До того ж дефіцит сну є тригером психічних порушень.

3. Регулярні фізичні навантаження 

Саме регулярні фізичні навантаження (зарядка, фітнес, біг, танці тощо) підвищують рівень дофаміну та серотоніну в мозку і самі по собі є природним антидепресантом.

Більшість міжнародних центрів здоров’я рекомендують приділяти спорту хоча б 40 хвилин на день, особливо корисними для мозку є кардіо-тренування.

4. Правильне харчування

Лікар радить середземноморську дієту: вона знижує ризик діабету, хвороби Альцгеймера, депресії. Таке харчування включає багато фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії. 

5. Психотерапія

Це також може бути одним з варіантів безмедикаментозного лікування, особливо якщо стан турбує не так давно.

6. Базові зміни способу життя

Відмова від великої кількості алкоголю і фаст-фуду, дотримання правил гігієни вранці та ввечері, нормалізація графіку сну допоможе подолати проблему. 

Не затримуватися за комп'ютером, на роботі, з телефоном в руках. Не вживати напої з кофеїном ввечері. Не робити декілька відповідальних справ одночасно. 

7. Медикаментозне лікування

В абсолютній більшості воно передбачає вживання антидепресанту, іноді з додатковими препаратами, але тут вже все індивідуально і залежить від конкретного психічного стану пацієнта та супутніх хвороб.

Нагадаємо, ми писали, доктор та медичний керівник ClinicSpots Holistic Healthcare Харікіран Чекурі перерахував сім причин, чому може при вставанні може паморочитися в голові. Якщо це триває довше кількох секунд, то може бути поганою ознакою.

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