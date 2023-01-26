Почему возникает туман в голове и как от него избавиться — советы невролога

Человеку с туманом сложно концентрировать внимание, на чем-то сосредоточиться, теряется краткосрочная память и сложные когнитивные навыки

Если вы читаете эту статью, то наверняка сталкивались с этим непонятным ощущением, когда будто кружится голова, но это не головокружение, и зрение как будто не четкое, и сконцентрироваться не получается. Врачи окрестили эту распространенную проблему как "туман в голове".

Что это, почему возникает и как вылечить это состояние, рассказал врач-невролог Давид Щербина.

Что такое туман в голове

По словам невролога, многие пациенты описывают это состояние как ощущение опьянения или похмелья на утро.

В состоянии тумана человеку трудно фокусировать зрение, оно становится как бы размытым, поэтому часто пациенты прежде всего обращаются к офтальмологу. Но врач при осмотре не выявляет проблемы со зрением, потому что причина, прежде всего, психическая.

Туман в голове является вариантом нейрокогнитивного нарушения — страдают центры мышления и обработки информации.

Человек с "туманом" может также испытывать следующие симптомы:

сложно концентрироваться;

трудно на чем сосредотачиваться;

хуже работает краткосрочная память;

ухудшаются когнитивные навыки.

Щербина отмечает, что пациенты в этом состоянии часто полностью или частично теряют трудоспособность.

Почему возникает туман в голове

Проблема привлекла особое внимание после начала пандемии COVID-19 в рамках постковидного синдрома. Как оказалось, эта болезнь негативно влияет на умственные и психические функции мозга.

Стоит отметить, что об этом говорится в статье ScienceFocus. После коронавируса возникает не просто туман в голове, он сопровождается головокружениями, частичной потерей памяти, забывчивостью, потерей концентрации.

Также туман в голове может возникать из-за:

гормонов;

химиопрепаратов (например, у пациентов во время курса химиотерапии);

эмоциональных и социальных факторов;

сильной усталости;

плохого сна;

стрессов;

сложных жизненных ситуаций.

Кроме того, туман в голове часто наблюдается у женщин в период менопаузы и является одним из частых психических синдромов. Он может появляться и исчезать сам по себе даже в течение дня.

Что делать, если возникает чувство тумана в голове

Если вы чувствуете выше упомянутые симптомы, прежде всего, обратитесь к неврологу или психиатру/психотерапевту в рамках скрининга на тревожное или депрессивное расстройство, советует Щербина.

Он добавил, что пациенты с туманом могут самостоятельно пройти тесты на эти состояния, воспользовавшись, например, опросниками hads, PHQ-9, Бека и т.д.

Как лечить синдром затуманенного мозга

Врач рекомендует следовать следующим советам, чтобы преодолеть нежелательное состояние:

1. Наладить режим труда и отдыха

Не стоит работать с утра до ночи, не получая радости от жизни. Поскольку при таком ритме иметь ясную голову просто невозможно.

Стоит помнить о качественном отдыхе, прогулках на свежем воздухе, встречах с друзьями. Надо найти собственные способы расслабления. Старайтесь получать положительные эмоции и давать своему мозгу передышку.

2. Правильный режим сна

Если вы часто не высыпаетесь или поздно ложитесь — когнитивные навыки снижаются. К тому же дефицит сна является триггером психических нарушений.

3. Регулярные физические нагрузки

Именно регулярные физические нагрузки (зарядка, фитнес, бег, танцы и т.д.) повышают уровень дофамина и серотонина в мозге и сами по себе являются естественным антидепрессантом.

Большинство международных центров здоровья рекомендуют уделять спорту хотя бы 40 минут в день, особенно полезными для мозга кардио-тренировка.

4. Правильное питание

Врач советует средиземноморскую диету: она снижает риск диабета, болезни Альцгеймера, депрессии. Такое питание включает в себя много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла.

5. Психотерапия

Это также может являться одним из вариантов безмедикаментозного лечения, особенно если состояние беспокоит не так давно.

6. Базовые изменения образа жизни

Отказ от большого количества алкоголя и фаст-фуда, соблюдение правил гигиены утром и вечером, нормализация графика сна поможет справиться с проблемой.

Не задерживайтесь на компьютере, на работе, с телефоном в руках. Не употреблять напитки с кофеином вечером. Не делать несколько ответственных дел одновременно.

7. Медикаментозное лечение

В абсолютном большинстве оно подразумевает употребление антидепрессанта, иногда с дополнительными препаратами, но здесь уже все индивидуально и зависит от конкретного психического состояния пациента и сопутствующих болезней.

Напомним, мы писали, доктор и медицинский руководитель ClinicSpots Holistic Healthcare Харикиран Чекури перечислил семь причин, почему может при вставании кружиться головы. Если это длится дольше нескольких секунд, может быть плохим признаком.