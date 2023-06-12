Вред но хрустеть суставами

Евгений Комаровский. Фото: youtube.com/@eokomarovskiy

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие люди задаются вопросом, а не вредно ли хрустеть суставами специально, когда это происходит не самопроизвольно. Доктор ответил на самые популярные вопросы, которые касаются хруста суставов.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"С чего вы взяли, что суставы должны работать без звука. Чаще всего люди слышат звуки в коленном суставе, тазобедренном суставе, иногда при вращении головой шея трещит, у многих хрустят кисти рук. Многие люди задаются вопросом, можно ли совершать движения, которые создают звук в суставах", — прокомментировал Евгений Комаровский.

Врач консультирует пациента. Фото: Freepik

Доктор добавил, что за медицинской помощью нужно обращаться лишь в том случае, если у вас никогда не хрустели суставы и вдруг начали издавать звуки.

"Это однозначно соответствует главному правилу, когда надо обращаться за медицинской помощью. Если у вас с детства эпизодически что-то хрустело, это ничего страшного", — сказал врач.

Врач осматривает сустав. Фото: Freepik

Можно ли специально хрустеть суставами

"Начиная с 2010 года у врачей всего мира появился классный ответ. Врачи во всем мире рассказывают историю про американского доктора, которого звали Дональд Андер. Всю сознательную жизнь он хрустел пальцами на одной руке, а на другой не хрустел, он проводил эксперимент такой. Если 50 в этой руке будет хрустеть, а в этой нет, то никакой разницы нет. За это ему в 2009 году дали "Шнобелевскую" премию по медицине, ее дают за самые необычные и странные исследования", — рассказал доктор.

Хруст суставов в шее. Фото: Freepik

Действительно, есть множество исследований, но нигде нет исследований, которые доказывали бы, что "клацать" суставами опасно для здоровья.

"Хруст в суставах — это обычное, повседневное, не волнующее вас явление. Это может бесить окружающих, но вас это не должно волновать", — отметил Евгений Комаровский.

При каких симптомах нужно обратиться к врачу:

ограничение подвижности сустава;

болезненность в суставах;

если сустав на ощупь горячий;

если вокруг сустава есть покраснение или отечность.

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