Вред но хрустеть суставами

"Симптом, который может бесить окружающих", — Комаровский про хруст в суставах
Многие люди задаются вопросом, а не вредно ли хрустеть суставами специально, когда это происходит не самопроизвольно. Доктор ответил на самые популярные вопросы, которые касаются хруста суставов.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.
"С чего вы взяли, что суставы должны работать без звука. Чаще всего люди слышат звуки в коленном суставе, тазобедренном суставе, иногда при вращении головой шея трещит, у многих хрустят кисти рук. Многие люди задаются вопросом, можно ли совершать движения, которые создают звук в суставах", — прокомментировал Евгений Комаровский.
Доктор добавил, что за медицинской помощью нужно обращаться лишь в том случае, если у вас никогда не хрустели суставы и вдруг начали издавать звуки.
"Это однозначно соответствует главному правилу, когда надо обращаться за медицинской помощью. Если у вас с детства эпизодически что-то хрустело, это ничего страшного", — сказал врач.
Можно ли специально хрустеть суставами
"Начиная с 2010 года у врачей всего мира появился классный ответ. Врачи во всем мире рассказывают историю про американского доктора, которого звали Дональд Андер. Всю сознательную жизнь он хрустел пальцами на одной руке, а на другой не хрустел, он проводил эксперимент такой. Если 50 в этой руке будет хрустеть, а в этой нет, то никакой разницы нет. За это ему в 2009 году дали "Шнобелевскую" премию по медицине, ее дают за самые необычные и странные исследования", — рассказал доктор.
Действительно, есть множество исследований, но нигде нет исследований, которые доказывали бы, что "клацать" суставами опасно для здоровья.
"Хруст в суставах — это обычное, повседневное, не волнующее вас явление. Это может бесить окружающих, но вас это не должно волновать", — отметил Евгений Комаровский.
При каких симптомах нужно обратиться к врачу:
- ограничение подвижности сустава;
- болезненность в суставах;
- если сустав на ощупь горячий;
- если вокруг сустава есть покраснение или отечность.
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