Сибірка, чума і холера відрізняються між собою

Лікар Євген Комаровський. Фото: google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Після трагедії на Каховській ГЕС кількість небезпек зросла. Але також збільшилася і кількість чуток, які поширюються про інфекційні захворювання та небезпечні віруси.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Після Каховської трагедії кількість небезпек зросла, і не дивно, що зросла не лише кількість небезпек для здоров'я, а й кількість чуток і страшилок. Не дивно, що я вже кілька разів ставав свідком дискусії про те, що завтра прийде холера і нам усім кінець. Знову такі піднімається тема чуми, сибірська виразка, нікуди не дівається тема атомної енергетики, зараз ще додався Кримський Титан навколо якого, також йде активне нагнітання обстановки", — сказав лікар.

Сибірська виразка

"Тут хоч зрозуміло звідки страхи беруться. На території, яка затоплена, була величезна кількість скотомогильників. Там було поховання Сибірської виразки, а ще до утворення водосховища було активне скотарство. Особливість Сибірської виразки полягає в тому, що її суперечки дуже стійкі до факторів довкілля і можуть десятиліттями зберігатися", — сказав лікар.

Корови пасуться. Фото: Pexels

Якщо на цих полях, після того, як вони висохли, починають випасати велику рогату худобу, а потім цю корову забиватиме людина, обробляти тушу, то людина, яка контактує з твариною, може захворіти.

"Сибірська виразка практично ніколи не передається від людини до людини. Тому нікому з вас нічого не загрожує. Більше того, у 21 столітті Сибірська виразка лікується", — додав Євген Комаровський.

Чума

"Природні вогнища чуми зустрічаються де-не-де, в Китаї, Монголії, Африці. В Україні по природних осередках чуми не чули. У будь-якому випадку чума — це якийсь гризун, по гризуну стрибає блоха, треба зустрітися з щуром якийсь, але має бути вогнище", — сказав лікар.

Аналіз ґрунту. Фото: Freepik

На цьому етапі з чумою немає проблем. При цьому чума у 21 столітті також лікується.

Холера

Завжди, коли стічні води та каналізація потрапляють у відкриті водоймища, там може бути холерний ембріон. Вони поширюються підземними водами, збільшуючи ризик величезної кількості кишкових інфекцій, холери у тому числі.

Ілюстративне зображення вірусу. Фото: Freepik

"Для кожного з нас ризик захворіти на холеру набагато менший, ніж ризик захворіти на кишкову інфекцію, сальмонельоз, дизентерію, вірусний гепатит А і все це можливо, якщо ми не дотримуємося правил харчової безпеки", — сказав лікар.

Бутильована вода. Фото: Freepik

Лікар додав, що ніколи в жодному разі не можна пити сиру воду. Необхідно використовувати бутильовану воду, таблетки для води, або кип'ятити воду.

"Боятися треба не холери, тому що зусилля, спрямовані на профілактику холери, такі самі, як зусилля спрямовані на профілактику будь-якої кишкової інфекції", — резюмував Євген Комаровський.

Раніше ми писали, що в МОЗ перевірили, чи не проникла в Україну холера.