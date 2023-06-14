Сибирская язва, чума и холера отличаются между собой

Доктор Евгений Комаровский. Фото: google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

После трагедии на Каховской ГЭС количество опасностей возросло. Но также увеличилось и количество слухов, которые распространяются об инфекционных заболеваниях и опасных вирусах.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"После Каховской трагедии количество опасностей возросло, и не удивительно, что возросло не только количество опасностей для здоровья, а и количество слухов и страшилок. Неудивительно, что я уже несколько раз становился свидетелем дискуссии о том, что завтра придет холера и нам всем конец. Опять такие поднимается тема чумы, сибирской язвы. никуда не девается тема атомной энергетики, сейчас еще добавился Крымский Титан вокруг которого, также идет активное нагнетание обстановки", — сказал врач.

Сибирская язва

"Тут хоть понятно откуда страхи берутся. На территории, которая затоплена, было огромное количество скотомогильников. Там было захоронение Сибирской язвы, а еще до образования водохранилища было активное скотоводство. Особенность Сибирской язвы состоит в том, что ее споры очень устойчивы к факторам окружающей среды и могут десятилетиями сохраняться", — сказал доктор.

Коровы пасутся. Фото: Pexels

Если на этих полях, после того, как они высохли, начинают выпасать крупный рогатый скот, а потом эту корову будет забивать человек, разделывать тушу, то человек контактирующий с животным может заболеть.

"Сибирская язва практически никогда не передается от человека к человеку. Поэтому никому из вас ничего не грозит. Более того, в 21 веке Сибирская язва лечится", — добавл Евгений Комаровский.

Чума

"Природные очаги чумы встречаются кое где, в Китае, Монголии, Африке. В Украине по природных очагах чумы не слыхали. В любом случае чума — это некий грызун, по грызуну прыгает блоха, надо встретиться с крысой какой-то, но должен быть очаг", — сказал врач.

Анализ почвы. Фото: Freepik

На данном этапе с чумой нет проблем. При этом чума в 21 веке также лечится.

Холера

Всегда, когда сточные воды и канализация попадают в открытые водоемы, там может быть холерный эмбрион. Они распространяются по подземным водам, увеличивая риск огромного количество кишечных инфекций, холеры в том числе.

Иллюстративное изображение вируса. Фото: Freepik

"Для каждого из нас риск заболеть холерой многократно меньше, чем риск заболеть кишечной инфекцией, сальмонеллезом, дизентерией, вирусным гепатитом А и все это возможно, если мы не соблюдает правил пищевой безопасности", — сказал врач.

Бутылированая вода. Фото: Freepik

Доктор добавил, что никогда ни в коем случае нельзя пить сырую воду. Необходимо использовать бутилированную воду, таблетки для воды, или же кипятить воду.

"Бояться надо не холеры, потому что усилия, направленные на профилактику холеры, точно такие же, как усилия направленные на профилактику любой кишечной инфекции", — резюмировал Евгений Комаровский.

Ранее мы писали, что в МОЗ проверили, не проникла ли в Украину холера.