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Щонайменше 15 приводів для УЗД молочних залоз: лікарка дала рекомендації

27 квітня 2023 11:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як часто потрібно робити УЗД молочних залоз?
УЗД молочних залоз. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

УЗД молочних залоз — найпростіший і найдоступніший вид діагностики. УЗД необхідно робити з метою профілактики кожної жінки будь-якого віку, навіть за відсутності скарг.

Про це повідомила лікарка УЗД Марія Безносенко.

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Основні переваги:

  • безболісно;
  • безпечно;
  • швидкий результат.
Дівчина слідкує за своїм здоров'ям. Фото: Freepik

Основні причини прийти на УЗД молочних залоз:

  • з метою профілактики, навіть за відсутності скарг;
  • при появі болю в молочних залозах;
  • при появі виділень із сосків, "нагрубані" молочних залоз;
  • коли давно чи ніколи не проходили діагностику;
  • зміна розмірів, форми, асиметрії молочних залоз;
  • при плануванні вагітності;
  • при зміні кольору шкіри та сосків;
  • стан після травми, запалення;
  • коли під час самообстеження виявили ущільнення;
  • за наявності імплантів;
  • при хворобливості та/або збільшенні пахвових лімфовузлів;
  • контроль після оперативного лікування молочних залоз;
  • динамічний нагляд у процесі консервативного лікування молочних залоз;
  • коли раніше було діагностовано мастопатію та/або інші захворювання молочних залоз;
  • як додаткова діагностика до мамографії.
Грудні імпланти. Фото: Freepik

"Краса жіночих грудей залежить від стану її здоров'я! А здоров'я починається з ранньої діагностики", — резюмувала лікарка.

Раніше ми писали, що уролог розповів про нову вакцину від хронічного циститу.

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