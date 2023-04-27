Як часто потрібно робити УЗД молочних залоз?

Щонайменше 15 приводів для УЗД молочних залоз: лікарка дала рекомендації
27 квітня 2023 11:17
УЗД молочних залоз. Фото: Freepik
УЗД молочних залоз — найпростіший і найдоступніший вид діагностики. УЗД необхідно робити з метою профілактики кожної жінки будь-якого віку, навіть за відсутності скарг.
Про це повідомила лікарка УЗД Марія Безносенко.
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Основні переваги:
- безболісно;
- безпечно;
- швидкий результат.
Основні причини прийти на УЗД молочних залоз:
- з метою профілактики, навіть за відсутності скарг;
- при появі болю в молочних залозах;
- при появі виділень із сосків, "нагрубані" молочних залоз;
- коли давно чи ніколи не проходили діагностику;
- зміна розмірів, форми, асиметрії молочних залоз;
- при плануванні вагітності;
- при зміні кольору шкіри та сосків;
- стан після травми, запалення;
- коли під час самообстеження виявили ущільнення;
- за наявності імплантів;
- при хворобливості та/або збільшенні пахвових лімфовузлів;
- контроль після оперативного лікування молочних залоз;
- динамічний нагляд у процесі консервативного лікування молочних залоз;
- коли раніше було діагностовано мастопатію та/або інші захворювання молочних залоз;
- як додаткова діагностика до мамографії.
"Краса жіночих грудей залежить від стану її здоров'я! А здоров'я починається з ранньої діагностики", — резюмувала лікарка.
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