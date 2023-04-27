Як часто потрібно робити УЗД молочних залоз?

УЗД молочних залоз. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

УЗД молочних залоз — найпростіший і найдоступніший вид діагностики. УЗД необхідно робити з метою профілактики кожної жінки будь-якого віку, навіть за відсутності скарг.

Про це повідомила лікарка УЗД Марія Безносенко.

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Основні переваги:

безболісно;

безпечно;

швидкий результат.

Дівчина слідкує за своїм здоров'ям. Фото: Freepik

Основні причини прийти на УЗД молочних залоз:

з метою профілактики, навіть за відсутності скарг;

при появі болю в молочних залозах;

при появі виділень із сосків, "нагрубані" молочних залоз;

коли давно чи ніколи не проходили діагностику;

зміна розмірів, форми, асиметрії молочних залоз;

при плануванні вагітності;

при зміні кольору шкіри та сосків;

стан після травми, запалення;

коли під час самообстеження виявили ущільнення;

за наявності імплантів;

при хворобливості та/або збільшенні пахвових лімфовузлів;

контроль після оперативного лікування молочних залоз;

динамічний нагляд у процесі консервативного лікування молочних залоз;

коли раніше було діагностовано мастопатію та/або інші захворювання молочних залоз;

як додаткова діагностика до мамографії.

Грудні імпланти. Фото: Freepik

"Краса жіночих грудей залежить від стану її здоров'я! А здоров'я починається з ранньої діагностики", — резюмувала лікарка.

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