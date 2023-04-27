Как часто нужно делать УЗИ молочных желез?

Минимум 15 поводов для УЗИ молочных желез: врач дала рекомендации
27 апреля 2023 11:17
УЗИ молочных желез. Фото: Freepik
УЗИ молочных желез — самый простой и доступный вид диагностики. УЗИ необходимо делать с целью профилактики каждой женщине любого возраста, даже при отсутствии жалоб.
Об этом сообщила врач УЗИ Мария Безносенко.
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Основные преимущества:
- безболезненно;
- безопасно;
- быстрый результат.
Основные причины прийти на УЗИ молочных желез:
- с целью профилактики, даже при отсутствии жалоб;
- при появлении болей в молочных железах;
- при появлении выделений из сосков, "набухании" молочных желёз;
- когда давно или никогда не проходили диагностику;
- изменение размеров, формы, асимметрии молочных желёз;
- при планировании беременности;
- при изменении цвета кожи и сосков;
- состояние после травмы, воспаления;
- когда при самообследовании обнаружили уплотнение;
- при наличии имплантов;
- при болезненности и/ или увеличении подмышечных лимфоузлов;
- контроль после оперативного лечения молочных желёз;
- динамическое наблюдение в процессе консервативного лечения молочных желёз;
- когда ранее была диагностирована мастопатия и/ или другие заболевания молочных желёз;
- в качестве дополнительной диагностики к маммографии.
"Красота женской груди зависит от состояния ее здоровья! А здоровье начинается с ранней диагностики", — резюмировала врач.
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