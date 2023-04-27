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Минимум 15 поводов для УЗИ молочных желез: врач дала рекомендации

27 апреля 2023 11:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как часто нужно делать УЗИ молочных желез?
УЗИ молочных желез. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

УЗИ молочных желез — самый простой и доступный вид диагностики. УЗИ необходимо делать с целью профилактики каждой женщине любого возраста, даже при отсутствии жалоб.

Об этом сообщила врач УЗИ Мария Безносенко.

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Основные преимущества:

  • безболезненно;
  • безопасно;
  • быстрый результат.
Девушка следит за своим здоровьем. Фото: Freepik

Основные причины прийти на УЗИ молочных желез:

  •  с целью профилактики, даже при отсутствии жалоб;
  • при появлении болей в молочных железах;
  • при появлении выделений из сосков, "набухании" молочных желёз;
  • когда давно или никогда не проходили диагностику;
  • изменение размеров, формы, асимметрии молочных желёз;
  • при планировании беременности;
  • при изменении цвета кожи и сосков;
  • состояние после травмы, воспаления;
  • когда при самообследовании обнаружили уплотнение;
  • при наличии имплантов;
  • при болезненности и/ или увеличении подмышечных лимфоузлов;
  • контроль после оперативного лечения молочных желёз;
  • динамическое наблюдение в процессе консервативного лечения молочных желёз;
  • когда ранее была диагностирована мастопатия и/ или другие заболевания молочных желёз;
  • в качестве дополнительной диагностики к маммографии.
Грудные импланты. Фото: Freepik

"Красота женской груди зависит от состояния ее здоровья! А здоровье начинается с ранней диагностики", — резюмировала врач. 

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