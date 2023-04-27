Как часто нужно делать УЗИ молочных желез?

УЗИ молочных желез. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

УЗИ молочных желез — самый простой и доступный вид диагностики. УЗИ необходимо делать с целью профилактики каждой женщине любого возраста, даже при отсутствии жалоб.

Об этом сообщила врач УЗИ Мария Безносенко.

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Основные преимущества:

безболезненно;

безопасно;

быстрый результат.

Девушка следит за своим здоровьем. Фото: Freepik

Основные причины прийти на УЗИ молочных желез:

с целью профилактики, даже при отсутствии жалоб;

при появлении болей в молочных железах;

при появлении выделений из сосков, "набухании" молочных желёз;

когда давно или никогда не проходили диагностику;

изменение размеров, формы, асимметрии молочных желёз;

при планировании беременности;

при изменении цвета кожи и сосков;

состояние после травмы, воспаления;

когда при самообследовании обнаружили уплотнение;

при наличии имплантов;

при болезненности и/ или увеличении подмышечных лимфоузлов;

контроль после оперативного лечения молочных желёз;

динамическое наблюдение в процессе консервативного лечения молочных желёз;

когда ранее была диагностирована мастопатия и/ или другие заболевания молочных желёз;

в качестве дополнительной диагностики к маммографии.

Грудные импланты. Фото: Freepik

"Красота женской груди зависит от состояния ее здоровья! А здоровье начинается с ранней диагностики", — резюмировала врач.

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