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Що треба їсти, щоб краще спати: поради фахівців

26 квітня 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Що треба їсти, щоб краще спати: поради фахівців
Смачні ласощі можуть допомогти вам заснути швидше. Фото: Gazettereview.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Якщо ви не можете заснути, експерти рекомендують їсти. А саме перекусити смачним частуванням, яке допоможе розслабитися та швидше заснути. 

Так, популярний дієтолог Фергус Смітерс в інтерв'ю виданню Mirror розповів, які продукти можна використовувати для перекусу, якщо відчувається напад голоду перед сном.

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Виявляється, не всі нічні перекуси шкідливі для здоров’я.

Що можна їсти на ніч 

  • Шоколад — містить такі поживні речовини, як магній та триптофан. Магній допомагає розслабити м'язи та полегшує процес засинання. Триптофан підвищуватиме рівень серотоніну в крові, що нормалізує сон та настрій.
  • Ківі. Він природним чином допомагає поринути у глибший сон.
  • Банан славиться вмістом магнію, калію та триптофану, які допомагають розслабити м'язи та сприяють сну. Банани також дуже багаті на клітковину, що сприяє почуттю ситості.
  • Капуста — містить кальцій, калій та магній — мікроелементи, які необхідні для тривалого нічного відпочинку.
  • Хумус — багатий на триптофан і фолієву кислоту. Вони нормалізують нічний відпочинок. Можна поєднувати хумус з різними овочами, такими як морква, селера, перець, огірки або помідори чері.

Нагадаємо, у топі продуктів багатих на магній є гарбузове насіння, насіння чіа, мигдаль, шпинат та горіхи кешью. Також добрим джерелом магнію є мінеральні води з високим вмістом магнію. Така вода продається в аптеках та магазинах здорового харчування. 

 

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