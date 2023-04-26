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Что нужно есть, чтобы лучше спать: советы специалистов

26 апреля 2023 04:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Что нужно есть, чтобы лучше спать: советы специалистов
Вкусное лакомство может помочь вам заснуть быстрее. Фото: Gazettereview.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Если вы не можете уснуть, эксперты рекомендуют есть. А именно перекусить вкусным угощением, которое поможет расслабиться и быстрее уснуть.

Так, популярный диетолог Фергус Смитерс в интервью изданию Mirror рассказал, какие продукты можно использовать для перекуса, если ощущается приступ голода перед сном.

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Оказывается, не все ночные перекусы вредны здоровью.

Что можно есть на ночь

  • Шоколад содержит такие питательные вещества, как магний и триптофан. Магний помогает расслабить мышцы и облегчает процесс засыпания. 
  • Киви. Он естественным образом помогает погрузиться в более глубокий сон.
  • Банан славится содержанием магния, калия и триптофана, которые помогают расслабить мышцы и способствуют сну. Бананы также очень богаты клетчаткой, что способствует чувству сытости.
  • Капуста содержит кальций, калий и магний — микроэлементы, необходимые для длительного ночного отдыха.
  • Хумус богат на триптофан и фолиевую кислоту. Они нормализуют ночной отдых. Можно сочетать хумус с разными овощами, такими как морковь, сельдерей, перец, огурцы или помидоры черри.

Напомним, в топе продуктов богатых магнием есть тыквенные семена, семена чиа, миндаль, шпинат и орехи кешью. Также хорошим источником магния есть минеральные воды с высоким содержанием магния. Такая вода продается в аптеках и магазинах здорового питания.

 

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