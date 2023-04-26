Что нужно есть, чтобы лучше спать: советы специалистов

Вкусное лакомство может помочь вам заснуть быстрее. Фото: Gazettereview.com

Если вы не можете уснуть, эксперты рекомендуют есть. А именно перекусить вкусным угощением, которое поможет расслабиться и быстрее уснуть.

Так, популярный диетолог Фергус Смитерс в интервью изданию Mirror рассказал, какие продукты можно использовать для перекуса, если ощущается приступ голода перед сном.

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Оказывается, не все ночные перекусы вредны здоровью.

Что можно есть на ночь

Шоколад содержит такие питательные вещества, как магний и триптофан. Магний помогает расслабить мышцы и облегчает процесс засыпания.

Киви. Он естественным образом помогает погрузиться в более глубокий сон.

Банан славится содержанием магния, калия и триптофана, которые помогают расслабить мышцы и способствуют сну. Бананы также очень богаты клетчаткой, что способствует чувству сытости.

Капуста содержит кальций, калий и магний — микроэлементы, необходимые для длительного ночного отдыха.

Хумус богат на триптофан и фолиевую кислоту. Они нормализуют ночной отдых. Можно сочетать хумус с разными овощами, такими как морковь, сельдерей, перец, огурцы или помидоры черри.

Напомним, в топе продуктов богатых магнием есть тыквенные семена, семена чиа, миндаль, шпинат и орехи кешью. Также хорошим источником магния есть минеральные воды с высоким содержанием магния. Такая вода продается в аптеках и магазинах здорового питания.