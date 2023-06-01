Чому не можна пропускати сніданок

Дівчина на кухні. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Що таке сніданок і чому він важливий? Багато хто впевнений, що сніданок – це найважливіший прийом їжі, інші стверджують, що у деяких випадках його можна пропустити. Іноді ми нехтуємо сніданком через те, що запізнюємося на роботу, але цього робити не варто з різних причин.

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.

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Чому важливо їсти сніданок?

"Багато досліджень підтверджують, що ті, хто щодня снідає, здоровіші, ніж ті, хто пропускає перший прийом їжі. Так, знижується ризик розвитку деяких хронічних захворювань, до того ж сніданок важливий для підтримки здорової ваги", — пояснили дієтологи.

Чому сніданок такий важливий:

приймаючи їжу вранці, ми запускаємо метаболізм в організмі на весь день, що дозволяє йому ефективніше спалювати отримані калорії, а також отримувати енергію;

можна уникнути браку таких корисних речовин, як кальцій, залізо, вітаміни A, C, D та групи B, фолієвої кислоти, якщо вживати певні продукти саме на сніданок. Найчастіше цей дефіцит не поповнюється протягом дня, тому що продукти, які ми можемо вживати вранці, в інші прийоми їжі ми не їмо;

Це важливо, оскільки дефіцит цих речовин протягом дня не зменшується за рахунок інших прийомів їжі;

Якщо ви поснідаєте, протягом дня ви будете вживати менше цукру та калорій загалом.

Ранкова кава. Фото: Freepik

"Так, до обіду людина може сильно зголодніти і з’їсти набагато більше, якщо вона відчуватиме сильний голод через те, що перед цим вона не поснідала. До того ж через голод зазвичай хочеться з’їсти продуктів з високим вмістом простих вуглеводів", — повідомили дієтологи.

Що відбувається з організмом:

сніданок допоможе зберегти чутливість до інсуліну. Одне з досліджень показало, що пропуск сніданку погіршує ліпідний профіль (зміст жирів у крові) та чутливість до інсуліну у жінок. Отже, це може спричинити набір ваги;

корисний сніданок допоможе у схудненні. Немає єдиної думки про те, що саме потрібно їсти вранці, щоб знизити вагу, але можна спостерігати за своїм організмом та скласти список продуктів, які вам підійдуть.

Сніданок як перший прийом їжі

Деякі дослідження вказують на те, що швидке вживання їжі під час сніданку може призвести до набору зайвої ваги.

Яйця на сніданок. Фото: Freepik

Білок

Білок корисний не тільки для м’язів, він також допомагає контролювати ваш апетит протягом дня. На сніданок варто вживати простий білок, ніж бекон, наприклад: грецький йогурт, індичка, яйця. При цьому варто пам’ятати, що йогурти з наповнювачами містять велику кількість цукру, як і знежирені молочні продукти;

Вуглеводи

Багато хто впевнений, що саме вуглеводи призводять до набору ваги, але вони бувають різні, і на сніданок слід обирати повільні вуглеводи. Це фрукти, цільнозернові продукти, каші.

Жири

Ненасичені жири корисні для здоров’я – вони містяться в насінні та горіхах, які можна додати в кашу, а також у горіховій пасті, яку можна намазати на скибочку цільнозернового хліба. Омега-3 корисні для здоров’я серця – в кашу можна додати насіння льону, в якому якраз і містяться жирні кислоти;

Вода

Склянка води вранці також допоможе контролювати апетит і допоможе функціонуванню організму. Склянка води допоможе прокинутися і розпочати свій день активно. Сніданок має бути повноцінним та ситним, щоб протягом дня не переїдати, а тому не треба вірити поширеним міфам.

Панкейки на сніданок. Фото: Freepik

Оптимальний час для сніданку

"Час сніданку повʼязано безпосередньо з метаболізмом, а останній пов’язаний з тривалістю нічного голодування, яке, у свою чергу, є вирішальним значенням для метаболізму. Так, надто ранній сніданок може бути навіть шкідливим, оскільки рано вранці рівень мелатоніну (гормону сну) може залишатися дуже високим. І це таки може призвести до метаболічного синдрому (сукупності відхилень, як ожиріння, гіпертонія, високий рівень глюкози у крові, та інших)", — визначити дієтологи.

Час для сніданку повинен визначатися індивідуально, але оптимальним часом вважається ранок між 6 і 10 годинами. Фахівці рекомендують вживати їжу протягом 2 годин після пробудження, а тому цей період може відрізнятися.

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