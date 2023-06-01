Почему нельзя пропускать завтрак

Что на самом деле происходит, когда вы пропускаете завтрак: мнение диетологов
Что такое завтрак и почему он важен? Многие уверены, что завтрак – это самый важный прием пищи, другие утверждают, что в некоторых случаях его можно пропустить. Иногда мы пренебрегаем завтраком из-за того, что опаздываем на работу, но этого делать не стоит по разным причинам.
Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.
Почему важно есть завтрак?
"Многие исследования подтверждают, что те, кто ежедневно завтракает, здоровее, чем те, кто пропускает первый прием пищи. Да, снижается риск развития некоторых хронических заболеваний, к тому же завтрак важен для поддержания здорового веса", — пояснили диетологи.
Почему завтрак так важен:
- принимая пищу утром, мы запускаем метаболизм в организме на весь день, что позволяет ему более эффективно сжигать полученные калории, а также получать энергию;
- можно избежать недостатка таких полезных веществ, как кальций, железо, витамины A, C, D и группы B, фолиевой кислоты, если употреблять определенные продукты именно на завтрак. Чаще этот дефицит не восполняется в течение дня, потому что продукты, которые мы можем употреблять утром, в другие приемы пищи мы не едим;
- Это важно, поскольку дефицит этих веществ в течение дня не уменьшается за счет других приемов пищи;
- Если вы позавтракаете, в течение дня вы будете употреблять меньше сахара и калорий в целом.
"Да, к обеду человек может сильно проголодаться и съесть гораздо больше, если он будет испытывать сильный голод из-за того, что перед этим он не позавтракал. К тому же из-за голода обычно хочется съесть продуктов с высоким содержанием простых углеводов", — сообщили диетологи.
Что происходит с организмом:
- Завтрак поможет сохранить чувствительность к инсулину. Одно из исследований показало, что пропуск завтрака усугубляет липидный профиль (содержание жиров в крови) и чувствительность к инсулину у женщин. Следовательно, это может привести к набору веса;
- полезный завтрак поможет в похудении. Нет единого мнения о том, что именно нужно есть утром, чтобы снизить вес, но можно наблюдать за своим организмом и составить список продуктов, которые вам подойдут.
Завтрак как первый прием пищи
Некоторые исследования указывают на то, что быстрое употребление пищи во время завтрака может привести к набору избыточного веса.
Белок
Белок полезен не только для мышц, он также помогает контролировать аппетит в течение дня. На завтрак следует употреблять более простой белок, чем бекон, например: греческий йогурт, индейка, яйца. При этом следует помнить, что йогурты с наполнителями содержат большое количество сахара, как и обезжиренные молочные продукты;
Углеводы
Многие уверены, что именно углеводы приводят к набору веса, но они бывают разные, и на завтрак следует выбирать медленные углеводы. Это фрукты, цельнозерновые продукты, каши.
Жиры
Ненасыщенные жиры полезны для здоровья – они содержатся в семенах и орехах, которые можно добавить в кашу, а также в ореховой пасте, которую можно намазать на ломтик цельнозернового хлеба. Омега-3 полезны для здоровья сердца – в кашу можно добавить семена льна, в которых как раз и содержатся жирные кислоты;
Вода
Стакан воды утром также поможет контролировать аппетит и поможет функционированию организма. Стакан воды поможет проснуться и начать свой день активно. Завтрак должен быть полноценным и сытным, чтобы в течение дня не переедать, поэтому не нужно верить распространенным мифам.
Оптимальное время для завтрака
"Время завтрака связано непосредственно с метаболизмом, а последнее связано с длительностью ночной голодания, которая, в свою очередь, является решающим значением для метаболизма. Да, слишком ранний завтрак может быть даже вредным, поскольку рано утром уровень мелатонина (гормона сна) может оставаться очень высоким. И это может привести к метаболическому синдрому (совокупности отклонений, как ожирение, гипертония, высокий уровень глюкозы в крови, и других)" — добавили диетологи.
Время для завтрака должно определяться индивидуально, но оптимальным временем считается утро между 6 и 10 часами. Специалисты рекомендуют употреблять пищу в течение 2 часов после пробуждения, поэтому этот период может отличаться.
Ранее мы писали о восьми лучших завтраках в для здоровья кишечника, по мнению диетологов.