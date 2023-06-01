Почему нельзя пропускать завтрак

Девушка в кухне. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Что такое завтрак и почему он важен? Многие уверены, что завтрак – это самый важный прием пищи, другие утверждают, что в некоторых случаях его можно пропустить. Иногда мы пренебрегаем завтраком из-за того, что опаздываем на работу, но этого делать не стоит по разным причинам.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

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Почему важно есть завтрак?

"Многие исследования подтверждают, что те, кто ежедневно завтракает, здоровее, чем те, кто пропускает первый прием пищи. Да, снижается риск развития некоторых хронических заболеваний, к тому же завтрак важен для поддержания здорового веса", — пояснили диетологи.

Почему завтрак так важен:

принимая пищу утром, мы запускаем метаболизм в организме на весь день, что позволяет ему более эффективно сжигать полученные калории, а также получать энергию;

можно избежать недостатка таких полезных веществ, как кальций, железо, витамины A, C, D и группы B, фолиевой кислоты, если употреблять определенные продукты именно на завтрак. Чаще этот дефицит не восполняется в течение дня, потому что продукты, которые мы можем употреблять утром, в другие приемы пищи мы не едим;

Это важно, поскольку дефицит этих веществ в течение дня не уменьшается за счет других приемов пищи;

Если вы позавтракаете, в течение дня вы будете употреблять меньше сахара и калорий в целом.

Утренний кофе. Фото: Freepik

"Да, к обеду человек может сильно проголодаться и съесть гораздо больше, если он будет испытывать сильный голод из-за того, что перед этим он не позавтракал. К тому же из-за голода обычно хочется съесть продуктов с высоким содержанием простых углеводов", — сообщили диетологи.

Что происходит с организмом:

Завтрак поможет сохранить чувствительность к инсулину. Одно из исследований показало, что пропуск завтрака усугубляет липидный профиль (содержание жиров в крови) и чувствительность к инсулину у женщин. Следовательно, это может привести к набору веса;

полезный завтрак поможет в похудении. Нет единого мнения о том, что именно нужно есть утром, чтобы снизить вес, но можно наблюдать за своим организмом и составить список продуктов, которые вам подойдут.

Завтрак как первый прием пищи

Некоторые исследования указывают на то, что быстрое употребление пищи во время завтрака может привести к набору избыточного веса.

Яйца для завтрака. Фото: Freepik

Белок

Белок полезен не только для мышц, он также помогает контролировать аппетит в течение дня. На завтрак следует употреблять более простой белок, чем бекон, например: греческий йогурт, индейка, яйца. При этом следует помнить, что йогурты с наполнителями содержат большое количество сахара, как и обезжиренные молочные продукты;

Углеводы

Многие уверены, что именно углеводы приводят к набору веса, но они бывают разные, и на завтрак следует выбирать медленные углеводы. Это фрукты, цельнозерновые продукты, каши.

Жиры

Ненасыщенные жиры полезны для здоровья – они содержатся в семенах и орехах, которые можно добавить в кашу, а также в ореховой пасте, которую можно намазать на ломтик цельнозернового хлеба. Омега-3 полезны для здоровья сердца – в кашу можно добавить семена льна, в которых как раз и содержатся жирные кислоты;

Вода

Стакан воды утром также поможет контролировать аппетит и поможет функционированию организма. Стакан воды поможет проснуться и начать свой день активно. Завтрак должен быть полноценным и сытным, чтобы в течение дня не переедать, поэтому не нужно верить распространенным мифам.

Панкейки на завтрак. Фото: Freepik

Оптимальное время для завтрака

"Время завтрака связано непосредственно с метаболизмом, а последнее связано с длительностью ночной голодания, которая, в свою очередь, является решающим значением для метаболизма. Да, слишком ранний завтрак может быть даже вредным, поскольку рано утром уровень мелатонина (гормона сна) может оставаться очень высоким. И это может привести к метаболическому синдрому (совокупности отклонений, как ожирение, гипертония, высокий уровень глюкозы в крови, и других)" — добавили диетологи.

Время для завтрака должно определяться индивидуально, но оптимальным временем считается утро между 6 и 10 часами. Специалисты рекомендуют употреблять пищу в течение 2 часов после пробуждения, поэтому этот период может отличаться.

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