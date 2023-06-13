Що таке середземноморська дієта

Дослідження мозку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У новому дослідженні йдеться про те, що середземноморська дієта "омолоджує" мозок на 9 місяців. Перехід на дієту, багату на свіжі овочі та з низьким вмістом перероблених продуктів, може творити чудеса з біологічним віком вашого мозку.

Про це повідомив Science Alert.

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За словами міжнародної групи вчених, які проводили дослідження, середземноморська дієта, багата на овочі, морепродукти та цільні зерна, сповільнює ознаки прискореного старіння мозку, які зазвичай спостерігаються при ожирінні, при втраті лише 1 відсотка ваги тіла.

Збалансований раціон. Фото: Pexels

"Сканування мозку, проведене через 18 місяців, показало, що вік мозку учасників виявився майже на 9 місяців молодшим, ніж очікувалося, порівняно з оцінками хронологічного віку їхнього мозку. Як і учасники клінічного дослідження, ви можете відчувати себе не таким старим, як прожиті роки, або, можливо, ваше тіло старіє швидше, ніж ви — це і є різниця між біологічним і хронологічним віком", — йдеться в дослідженні.

Біологічний вік вашого тіла

У будь-якому випадку, дослідження показують, що біологічний вік вашого тіла — це набагато більше, ніж відчуття. Ознаки біологічного старіння можна знайти у вигляді крапок на ДНК, витравлених на кінцях хромосом або, як показує це дослідження, в ослаблених зв'язках вашого мозку.

Хоча все більше досліджень свідчать про те, що біологічне старіння, спричинене стресовими подіями, може бути оборотним, це нове дослідження показує, що поліпшення вашого харчування може бути одним з найпростіших способів поліпшити стан організму, незалежно від віку.

Овочева тарілка. Фото: Pexels

У дослідженні вчені зробили знімки мозку 102 учасників, які брали участь у більшому клінічному дослідженні, що проводилося на одному робочому місці в Ізраїлі. Сканування мозку проводилося один раз перед початком дослідження і ще раз через 18 місяців, разом з низкою тестів на функцію печінки, рівень холестерину і вагу тіла.

"Групи харчувалися однією з трьох дієт: середземноморська дієта з великою кількістю горіхів, риби і курки замість червоного м'яса; середземноморська дієта з кількома додатковими продуктами, такими як зелений чай для отримання поліфенолів; або дієта, заснована на рекомендаціях щодо здорового харчування. Оцінки віку мозку базувалися на алгоритмі, який був навчений на скануванні мозку окремої когорти з майже 300 осіб, причому модель точно прогнозувала вік на основі показників зв'язності мозку", — йдеться в повідомленні.

Цитрусові та гранати. Фото: Pexels

В середньому люди, які брали участь у дослідженні, втратили близько 2,3 кілограма. Дослідники виявили, що на кожен 1% втраченої ваги мозок учасників виглядав майже на 9 місяців молодшим за їхній хронологічний вік.

Чи справді зміни у зв'язках мозку призводять до покращення його роботи, досі залишається великою загадкою. Мозок — це складна мережа гнучких зв'язків, які ми тільки починаємо вивчати, хоча нещодавній огляд натякає на те, що середземноморська дієта позитивно впливає на пам'ять у літніх людей.

Червоні овочі. Фото: Pexels

Ознаки уповільненого старіння мозку також були пов'язані зі зниженням рівня жиру в печінці та покращенням ліпідного профілю, але знову ж таки, ці зміни можуть бути поверхневими або короткочасними.

"Наше дослідження підкреслює важливість здорового способу життя, в тому числі зменшення споживання обробленої їжі, солодощів і напоїв, для підтримки здоров'я мозку", — прокоментував провідний автор і нейробіолог Гідон Леваков з Університету Бен-Гуріона в Негеві в Ізраїлі.

Тарілка салату. Фото: Pexels

Це може бути слушною порадою, і хоча ці дані були отримані в ході клінічного дослідження, де учасникам випадковим чином "прописували" дієту, якої вони повинні були дотримуватися, є кілька інших обмежень, які варто врахувати.

Більшість учасників були чоловіками, і вони заповнювали онлайн-опитування про свій раціон харчування та спосіб життя, а це означає, що дані можуть бути викривлені тим, що вони могли згадати або вирішили повідомити.

Капуста та ніж. Фото: Pexels

Більше того, попередні дослідження виявили, як корисні жири середземноморської дієти працюють на клітинному рівні. Але вони також виявили явні розбіжності в тому, хто отримує користь для здоров'я від дієти, багатої на середземноморські продукти.

Люди з високооплачуваною роботою та вищою освітою, які могли дозволити собі купувати багато риби та цільнозернових продуктів, спостерігали більше покращення стану серцево-судинної системи, ніж люди з низьким рівнем доходів — навіть якщо вони дотримувалися дієти однаково.

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