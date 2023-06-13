Что такое средиземноморская диета

Исследование мозга. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В новом исследовании говорится, что средиземноморская диета "омолаживает" мозг на 9 месяцев. Переход на диету, богатую свежими овощами и с низким содержанием переработанных продуктов, может творить чудеса с биологическим возрастом вашего мозга.

Об этом сообщил Science Alert.

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По словам международной группы ученых, проводивших исследования, средиземноморская диета, богатая овощами, морепродуктами и цельными зернами, замедляет признаки ускоренного старения мозга, которые обычно наблюдаются при ожирении, при потере всего 1 процента веса тела.

Сбалансированный рацион. Фото: Pexels

"Сканирование мозга, проведенное через 18 месяцев, показало, что возраст мозга участников оказался почти на 9 месяцев моложе, чем ожидалось по сравнению с оценками хронологического возраста их мозга. Как и участники клинического исследования, вы можете чувствовать себя не таким старым, как это соответствует вашему возрасту, или, возможно, ваше тело стареет быстрее, чем вы — это и есть разница между биологическим и хронологическим возрастом", — говорится в исследовании.

Биологический возраст вашего тела

В любом случае исследования показывают, что биологический возраст вашего тела — это гораздо больше, чем ощущения. Признаки биологического старения можно обнаружить в виде точек на ДНК, вытравленных на концах хромосом или, как показывает это исследование, в ослабленных связях вашего мозга.

Хотя все больше исследований свидетельствуют о том, что биологическое старение, вызванное стрессовыми событиями, может быть обратимым, это новое исследование показывает, что улучшение вашего питания может быть одним из самых простых способов улучшить состояние организма, независимо от возраста.

Овощная тарелка. Фото: Pexels

В исследовании ученые сделали снимки мозга 102 участников, участвовавших в большом клиническом исследовании, которое проводилось на одном рабочем месте в Израиле. Сканирование мозга проводилось один раз перед началом исследования и снова через 18 месяцев, вместе с рядом тестов на функцию печени, уровень холестерина и вес тела.

"Группы питались одной из трех диет: средиземноморская диета с большим количеством орехов, рыбы и курицы вместо красного мяса; средиземноморская диета с несколькими дополнительными продуктами, такими как зеленый чай для получения полифенолов; диета, основанная на рекомендациях по здоровому питанию. Оценки возраста мозга базировались на алгоритме, который был обучен на сканировании мозга отдельной когорты из почти 300 человек, причем модель точно прогнозировала возраст на основе показателей связей мозга", — говорится в сообщении.

Цитрусовые и гранаты. Фото: Pexels

В среднем участвовавшие в исследовании люди потеряли около 2,3 килограмма. Исследователи обнаружили, что на каждый 1% потерянного веса мозг участников выглядел почти на 9 месяцев моложе их хронологического возраста.

Действительно ли изменения в связях мозга приводят к улучшению его работы, все еще остается большой загадкой. Мозг — это сложная сеть гибких связей, которые мы только начинаем изучать, хотя недавний обзор намекает на то, что средиземноморская диета оказывает положительное влияние на память пожилых людей.

Красные овощи. Фото: Pexels

Признаки замедленного старения мозга также были связаны со снижением уровня жира в печени и улучшением липидного профиля, но опять же эти изменения могут быть поверхностными или кратковременными.

"Наше исследование подчеркивает важность здорового образа жизни, в том числе уменьшение потребления обработанной пищи, сладостей и напитков для поддержания здоровья мозга", — прокомментировал ведущий автор и нейробиолог Гидон Леваков из Университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле.

Тарелка салата. Фото: Pexels

Это может быть правильным советом, и хотя эти данные были получены в ходе клинического исследования, где участникам случайным образом "прописывали" диету, которую они должны были соблюдать, есть несколько других ограничений, которые следует учесть.

Большинство участников были мужчинами, и они заполняли онлайн-опрос о своем рационе питания и образе жизни, а это значит, что данные могут быть искривлены тем, что они могли вспомнить или решили сообщить.

Капуста и нож. Фото: Pexels

Более того, предварительные исследования выявили, как полезные жиры средиземноморской диеты работают на клеточном уровне. Но они также обнаружили явные разногласия в том, кто извлекает пользу для здоровья от диеты, богатой средиземноморскими продуктами.

Люди с высокооплачиваемой работой и высшим образованием, которые могли позволить себе покупать многие рыбы и цельнозерновые продукты, наблюдали большее улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, чем люди с низким уровнем доходов — даже если они соблюдали диету одинаково.

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