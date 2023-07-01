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Психологи дали три поради, що робити з речами померлої людини

1 липня 2023 00:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити з речами померлої людини
Дівчина тримає речі. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Розбираючи речі близької людини, не поспішайте, якщо це можливо. Люди, які втратили близьку людину, повинні прислухатися до свого серця і не дозволяти нікому тиснути на них, щоб вони щось віддали. Віддавання речей може викликати болючі спогади, і людині може знадобитися додаткова емоційна підтримка, наприклад, терапія.

Про це повідомив Psychology Today.

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"Після смерті близької людини одна з найболючіших речей, яку вам, можливо, доведеться зробити, — це перебрати її речі. Сам цей процес може викликати сильне почуття смутку, гніву та горя", — йдеться в повідомленні. 

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Жінка тужить. Фото: Freepik

Наприклад, коли дитина втрачає близьку людину, важливо зберегти для неї якомога більше речей, тому що вона може захотіти подивитися на них набагато пізніше. Маленька дитина може не оцінити мамине намисто лише через роки, коли вона святкуватиме щось особливе (наприклад, випускний, весілля) і захоче взяти з собою щось із її речей.

Якщо є можливість, не поспішайте розбирати речі коханої людини

У більшості випадків сортування і звільнення одягу та інших речей вашої близької людини не потрібно робити негайно. Ви перебуваєте в епіцентрі емоційного цунамі і, можливо, не можете вирішити, що залишити, а що віддати.

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Альбом з фотографіями. Фото: Freepik

"Процес розбору речей у кожного відбувається по-різному. Іноді люди відчувають, що змушені негайно все прибрати, можливо, намагаючись отримати контроль над ситуацією. Це один із тих випадків, коли варто прислухатися до свого серця і не дозволяти нікому (в тому числі й родичам) тиснути на вас, щоб ви віддали щось, чого не хочете", — додали психологи. 

Сфотографуйте речі коханої людини

Фотографії також є гарним способом каталогізувати речі вашої близької людини на випадок, якщо з ними щось трапиться, наприклад, пошкодження водою, або ви вирішите розлучитися з річчю. 

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Жінка тримає светр. Фото: Freepik

Кохана людина варта того, щоб про неї пам'ятати

Віддавання речей може викликати болючі спогади, і вам може знадобитися додаткова емоційна підтримка, наприклад, терапія. Пам'ятайте, що також можна попросити друга допомогти вам розібратися з речами. Будьте лагідні до себе. Скорбота — це те, що триває, і ваша кохана людина варта того, щоб про неї пам'ятали.

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