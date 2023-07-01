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Психологи дали три совета, что делать с вещами умершего человека

1 июля 2023 00:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать с вещами умершего человека
Девушка держит вещи. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Разбирая вещи близкого человека, не торопитесь, если это возможно. Люди, потерявшие близкого человека, должны прислушиваться к своему сердцу и не позволять никому давить на них, чтобы они что-то отдали. Отдача вещей может вызвать болезненные воспоминания, и человеку может потребоваться дополнительная эмоциональная поддержка, например терапия.

Об этом сообщил Psychology Today.

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"После смерти близкого человека одна из самых болезненных вещей, которую вам, возможно, придется сделать,  это перебрать его вещи. Сам этот процесс может вызвать сильное чувство печали, гнева и горя", — говорится в сообщении.

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Женщина тоскует. Фото: Freepik

Например, когда ребенок теряет близкого человека, важно сохранить для него как можно больше вещей, потому что он может захотеть посмотреть на них гораздо позже. Маленький ребенок может не оценить мамино ожерелье только спустя годы, когда он будет праздновать что-то особенное (например, выпускной, свадьбу) и захочет взять с собой что-то из его вещей.

Если есть возможность, не торопитесь разбирать вещи любимого человека

В большинстве случаев сортировку и освобождение одежды и других вещей вашего близкого человека не нужно производить немедленно. Вы находитесь в эпицентре эмоционального цунами и, возможно, не можете решить, что оставить, а что отдать.

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Альбом с фотографиями. Фото: Freepik

"Процесс разбора вещей у каждого происходит по-разному. Иногда люди чувствуют, что вынуждены немедленно убрать все, возможно, пытаясь получить контроль над ситуацией. Это один из тех случаев, когда стоит прислушиваться к своему сердцу и не позволять никому (в том числе и родственникам) давить на вас, чтобы вы отдали что-то, чего не хотите", — добавили психологи.

Сфотографируйте вещи любимого человека

Фотографии также являются хорошим способом каталогизировать вещи вашего близкого человека на случай, если с ними что-нибудь случится, например, повреждение водой, или вы решите расстаться с вещью.

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Женщина, держащая свитер. Фото: Freepik

Любимый человек достоин того, чтобы о нем помнить

Отдача вещей может вызвать болезненные воспоминания, и вам может потребоваться дополнительная эмоциональная поддержка, например терапия. Помните, что можно попросить друга помочь вам разобраться с вещами. Будьте кротки к себе. Скорбь — это то, что продолжается, и ваш любимый человек достоин того, чтобы о нем помнили.

Раньше мы писали о пяти советах помогут преодолеть депрессию, тревогу и вялость.

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