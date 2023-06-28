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Лікарі розповіли, як конфлікти впливають на наше здоров’я

28 червня 2023 16:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Під час конфліктів піднімається рівень гормонів
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Стрес негативно впливає не тільки на нашу нервну систему. Лікарі пояснили, як це позначається на всьому організмі. 

Про це повідомив Zhenskiy.store.

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"Більшість людей думає, що конфлікти негативно впливають лише на психічне здоров’я, викликаючи дратівливість, образи та негативні емоції. Але на момент конфлікту, тобто стресової ситуації, виділяються певні гормони кори надниркових залоз – норадреналін, адреналін, кортизол", — повідомили лікарі. 

Що відбувається, коли є надлишок цих гормонів: 

  • підвищується рівень артеріального тиску; 
  • відбувається спазм судин; 
  • прискорюється метаболізм.
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Конфліктна ситуація. Фото: Pexels

"Є низка захворювань, які можуть провокувати підвищену конфліктність. Це можуть бути або вікові зміни, або різні захворювання щитовидної залози або навіть інфекційні хвороби. Тому якщо ви відчуваєте, що останнім часом ви стали частіше конфліктувати, подумайте, можливо, це має якусь органічну причину і справа не втомлена. І пам’ятайте, що найкращий конфлікт — це той конфлікт, якого вдалося уникнути", — прокоментував лікар. 

У гострі періоди стресу особливо страждають: 

  • серцево-судинна система; 
  • перепади артеріального тиску можуть порушувати кровопостачання сітківки або зорового нерва. 
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Конфлікт між колегами. Фото: Freepik

Також повідомляється, що стрес знижує здатність організму протистояти інфекціям, а перебіг гострого респіраторного захворювання може ускладнюватись запальними захворюваннями очей, додає експерт.

"Ми можемо розглядати конфлікт як сварку, а можемо як різницю точок зору на той самий предмет. Якщо переважає перший погляд, то, залежно від типу реагування, люди можуть відчувати різні прояви", — додав консультант-психолог.

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Стан конфлікту. Фото: Freepik

Уникаючий пасивний тип реагування

При уникаючому пасивному типі реагування, коли людина не любить сварок, намагається уникнути прояснення, поступово пасивна участь у конфлікті може призвести до формування головного болю на кшталт мігренозного.

"Якщо ми говоримо про активний тип реагування, що уникає, то це найчастіше шлях до появи підвищеної тривожності та її продукту – панічним атакам. У тому випадку, якщо людина використовує нападаючу тактику в полі конфлікту, то це створює передумови виникнення проблем з підвищеним тиском і гормональним дисбалансом", — йдеться в повідомленні. 

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