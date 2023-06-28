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Врачи рассказали, как конфликты влияют на наше здоровье

28 июня 2023 16:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Во время конфликтов поднимается уровень гормонов
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Стресс негативно влияет не только на нашу нервную систему. Врачи объяснили, как это сказывается на всем организме.

Об этом сообщил Zhenskiy.store.

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"Большинство людей думает, что конфликты негативно влияют только на психическое здоровье, вызывая раздражительность, обиды и негативные эмоции. Но на момент конфликта, то есть стрессовой ситуации, выделяются определенные гормоны коры надпочечников - норадреналин, адреналин, кортизол",  сообщили врачи.

Что происходит, когда есть избыток этих гормонов:

  • повышается уровень артериального давления;
  • происходит спазм сосудов;
  • ускоряется метаболизм.
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Конфликтная ситуация. Фото: Pexels

"Есть ряд заболеваний, которые могут провоцировать повышенную конфликтность. Это могут быть либо возрастные изменения, либо различные заболевания щитовидной железы или даже инфекционные болезни. Поэтому если вы чувствуете, что в последнее время вы стали чаще конфликтовать, подумайте, возможно, это имеет какую-то органическую причину. и дело не устало. И помните, что лучший конфликт  это тот конфликт, которого удалось избежать", — прокомментировал врач.

В острые периоды стресса особенно страдают:

  • сердечно-сосудистая система;
  • перепады АД могут нарушать кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва.
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Конфликт между коллегами. Фото: Freepik

Также сообщается, что стресс снижает способность организма противостоять инфекциям, а течение острого респираторного заболевания может осложняться воспалительными заболеваниями глаз, добавляет эксперт.

"Мы можем рассматривать конфликт как ссору, а можем как разницу точек зрения на тот же предмет. Если преобладает первый взгляд, то в зависимости от типа реагирования люди могут испытывать разные проявления", — добавил консультант-психолог.

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Состояние конфликта. Фото: Freepik

Избегающий пассивный тип реагирования

При избегающем пассивном типе реагирования, когда человек не любит ссор, пытается избежать прояснения, постепенно пассивное участие в конфликте может привести к формированию головной боли вроде мигренозной.

"Если мы говорим об избегающем активном типе реагирования, то это чаще всего путь к появлению повышенной тревожности и его продукта  паническим атакам. В том случае, если человек использует нападающую тактику в поле конфликта, то это создает предпосылки возникновения проблем с повышенным давлением и гормональным дисбалансом", — говорится в сообщении.

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