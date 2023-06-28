Во время конфликтов поднимается уровень гормонов

Врачи рассказали, как конфликты влияют на наше здоровье
Стресс негативно влияет не только на нашу нервную систему. Врачи объяснили, как это сказывается на всем организме.
Об этом сообщил Zhenskiy.store.
"Большинство людей думает, что конфликты негативно влияют только на психическое здоровье, вызывая раздражительность, обиды и негативные эмоции. Но на момент конфликта, то есть стрессовой ситуации, выделяются определенные гормоны коры надпочечников - норадреналин, адреналин, кортизол", — сообщили врачи.
Что происходит, когда есть избыток этих гормонов:
- повышается уровень артериального давления;
- происходит спазм сосудов;
- ускоряется метаболизм.
"Есть ряд заболеваний, которые могут провоцировать повышенную конфликтность. Это могут быть либо возрастные изменения, либо различные заболевания щитовидной железы или даже инфекционные болезни. Поэтому если вы чувствуете, что в последнее время вы стали чаще конфликтовать, подумайте, возможно, это имеет какую-то органическую причину. и дело не устало. И помните, что лучший конфликт — это тот конфликт, которого удалось избежать", — прокомментировал врач.
В острые периоды стресса особенно страдают:
- сердечно-сосудистая система;
- перепады АД могут нарушать кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва.
Также сообщается, что стресс снижает способность организма противостоять инфекциям, а течение острого респираторного заболевания может осложняться воспалительными заболеваниями глаз, добавляет эксперт.
"Мы можем рассматривать конфликт как ссору, а можем как разницу точек зрения на тот же предмет. Если преобладает первый взгляд, то в зависимости от типа реагирования люди могут испытывать разные проявления", — добавил консультант-психолог.
Избегающий пассивный тип реагирования
При избегающем пассивном типе реагирования, когда человек не любит ссор, пытается избежать прояснения, постепенно пассивное участие в конфликте может привести к формированию головной боли вроде мигренозной.
"Если мы говорим об избегающем активном типе реагирования, то это чаще всего путь к появлению повышенной тревожности и его продукта — паническим атакам. В том случае, если человек использует нападающую тактику в поле конфликта, то это создает предпосылки возникновения проблем с повышенным давлением и гормональным дисбалансом", — говорится в сообщении.
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