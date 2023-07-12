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Як зберегти стосунки на відстані під час війни

12 липня 2023 23:30
6b9ae181-ca42-451c-f672-e01057238700 - Олександр Левченко
Стосунки на відстані під час війни
Жінка з дитиною. Фото: Freepik
6b9ae181-ca42-451c-f672-e01057238700 - Олександр Левченко

Під час війні багато пар та сімей вимушено живуть окремо. Хтось із жінок поїхав самостійно чи з дітьми в більш безпечні країни або їх чоловіки боронять нашу державу. Причин багато, проте виникає одне запитання, як під час такого сьогодення зберегти стосунки на відстані. 

Про це повідомила психологиня Маріанна Актаєва

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Стосунки на відстані

"Війна внесла корективи у тисячі українських сімей. Тепер українці з різних континентів мають підтримувати зв’язок шляхом відеоконнекту, спілкуватися, знову закохуватися, їздити одне до одного і підтримувати сім’ї", — повідомила психологиня. 

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Жінка спілкується по відеозв'язку. Фото: Freepik

Вона також нагадує, що варто пам’ятати про те, що війна закінчиться, а сімейне щастя — ні. Однак, якщо ви тривалий час підтримуєте стосунки на відстані, їх розвиток відбуватиметься дещо інакше.

Як зберегти стосунки на відстані?

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Жінка тримає телефон. Фото: Freepik

Дедлайн 

"Необхідно налаштувати себе на поріг терпимості. Деякий час вам потрібно терпляче ставитися до самотності, тому що ви не можете бачити партнера щодня поряд", — зауважила психологиня. 

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Жінка спілкується по відеозв'язку. Фото: Freepik

Маріанна Актаєва рекомендує під час вашої розлуки набратися сил, щоб це пережити. Тому що одна справа, коли партнер поїхав у відрядження на місяць, та інша, коли ви змушені жити рік чи більше в режимі стосунків на відстані.

Відео 

"Обов’язково встановіть зв’язок для підтримки стосунків. Я маю на увазі будь-який відеомесенджер. Домовтеся, що у вас буде певна частота дзвінків, наприклад, раз на день", — додала психологиня. 

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Жінка спілкується по відеозв'язку. Фото: Freepik

Вона додає, що спілкування підвищує довіру, і таким чином ви отримуєте частку турботи одне про одного. Можна не зупинятися на листуваннях та голосових повідомленнях, а придумати формат вашого особистого спілкування. 

Турбота 

"Таким чином, створіть відчуття присутності. Це можна зробити, коли ви підтримуєте щоденне спілкування, згадуючи подробиці прожитого дня. Фотографуйте свою дорогу на роботу, як пройшов день у дітей тощо", — радить Маріанна Актаєва.

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Жінка з дитиною та валізами. Фото: Freepik

Це особливо допомагає при перших місяцях розлуки, створюючи враження того, що ви поряд. Навіть на відстані варто створити традиції вашої родини, які після перемоги будете згадувати з теплотою і вдячністю.

"Також необхідно дуже добре керувати своїми емоціями, тому що сварка з людиною в одній кімнаті і з людиною за кордоном зовсім різні. І у сварки на відстані наслідки, як правило, гірші, тому що пара фізично не близька, і найменша недомовка може призвести до сумнівів", — нагадала психологиня. 

Якщо ви вже перебуваєте у таких стосунках і не знаєте, як зберегти сім’ю, звертайтеся до психолога, він може допомогти в цьому питанні. 

Раніше ми писали про вісім ознак того, що ваші стосунки нездорові.

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