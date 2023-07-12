Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Как сохранить отношения на расстоянии во время войны arrow

Как сохранить отношения на расстоянии во время войны

12 июля 2023 23:30
6b9ae181-ca42-451c-f672-e01057238700 - Александр Левченко
Отношения на расстоянии во время войны
Женщина с ребенком. Фото: Freepik
6b9ae181-ca42-451c-f672-e01057238700 - Александр Левченко

Во время войны многие пары и семьи вынужденно живут отдельно. Кто-то из женщин уехал самостоятельно или с детьми в более безопасные страны или их мужья защищают нашу страну. Причин много, однако возникает один вопрос, как в таких условиях сохранить отношения на расстоянии.

Об этом сообщила психолог Марианна Актаева.

Читайте также:

Отношения на расстоянии

"Война внесла коррективы в тысячи украинских семей. Теперь украинцы с разных континентов должны поддерживать связь путем видеоконнекта, общаться, снова влюбляться, ездить друг к другу и поддерживать семьи",  сообщила психолог.

null
Женщина общается по видеосвязи. Фото: Freepik

Она также напоминает, что следует помнить о том, что война закончится, а семейное счастье — нет. Однако если вы долгое время поддерживаете отношения на расстоянии, их развитие будет происходить несколько иначе.

Как сохранить отношения на расстоянии?

null
Женщина, держащая телефон. Фото: Freepik

Дедлайн

"Необходимо настроить себя на порог терпимости. Некоторое время вам нужно терпеливо относиться к одиночеству, потому что вы не можете видеть партнера каждый день рядом", — отметила психолог.

null
Женщина общается по видеосвязи. Фото: Freepik

Марианна Актаева рекомендует во время вашей разлуки набраться сил, чтобы это пережить. Потому что одно дело, когда партнер уехал в командировку на месяц, и другое, когда вы вынуждены жить год или больше в режиме отношений на расстоянии.

Видео

"Обязательно установите связь для поддержания отношений. Я имею в виду любой видеомессенджер. Договоритесь, что у вас будет определенная частота звонков, например, раз в день",  добавила психолог.

null
Женщина общается по видеосвязи. Фото: Freepik

Она добавляет, что общение повышает доверие, и таким образом вы получаете долю заботы друг о друге. Можно не останавливаться на переписках и голосовых сообщениях, а придумать формат личного общения.

Беспокойство

"Таким образом, создайте ощущение присутствия. Это можно сделать, когда вы поддерживаете ежедневное общение, вспоминая подробности прожитого дня. Фотографируйте свой путь на работу, как прошел день у детей и прочее",  советует Марианна Актаева.

null
Женщина с ребенком и чемоданами. Фото: Freepik

Это особенно помогает при первых месяцах разлуки, создавая впечатление того, что вы рядом. Даже на расстоянии следует создать традиции вашей семьи, которые после победы будете вспоминать с теплотой и благодарностью.

"Также необходимо очень хорошо управлять своими эмоциями, потому что ссора с человеком в одной комнате и с человеком за границей совершенно разные. И у ссоры на расстоянии последствия, как правило, хуже, потому что пара физически не близка, и малейшая недомолвка может привести к сомнений", — напомнила психолог.

Если вы уже находитесь в таких отношениях и не знаете, как сохранить семью, обращайтесь к психологу, он может помочь в этом вопросе.

Ранее мы писали о восьми признаках того, что ваши отношения нездоровы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз