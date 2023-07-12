Отношения на расстоянии во время войны

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Во время войны многие пары и семьи вынужденно живут отдельно. Кто-то из женщин уехал самостоятельно или с детьми в более безопасные страны или их мужья защищают нашу страну. Причин много, однако возникает один вопрос, как в таких условиях сохранить отношения на расстоянии.

Об этом сообщила психолог Марианна Актаева.

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Отношения на расстоянии

"Война внесла коррективы в тысячи украинских семей. Теперь украинцы с разных континентов должны поддерживать связь путем видеоконнекта, общаться, снова влюбляться, ездить друг к другу и поддерживать семьи", — сообщила психолог.

Женщина общается по видеосвязи. Фото: Freepik

Она также напоминает, что следует помнить о том, что война закончится, а семейное счастье — нет. Однако если вы долгое время поддерживаете отношения на расстоянии, их развитие будет происходить несколько иначе.

Как сохранить отношения на расстоянии?

Женщина, держащая телефон. Фото: Freepik

Дедлайн

"Необходимо настроить себя на порог терпимости. Некоторое время вам нужно терпеливо относиться к одиночеству, потому что вы не можете видеть партнера каждый день рядом", — отметила психолог.

Женщина общается по видеосвязи. Фото: Freepik

Марианна Актаева рекомендует во время вашей разлуки набраться сил, чтобы это пережить. Потому что одно дело, когда партнер уехал в командировку на месяц, и другое, когда вы вынуждены жить год или больше в режиме отношений на расстоянии.

Видео

"Обязательно установите связь для поддержания отношений. Я имею в виду любой видеомессенджер. Договоритесь, что у вас будет определенная частота звонков, например, раз в день", — добавила психолог.

Женщина общается по видеосвязи. Фото: Freepik

Она добавляет, что общение повышает доверие, и таким образом вы получаете долю заботы друг о друге. Можно не останавливаться на переписках и голосовых сообщениях, а придумать формат личного общения.

Беспокойство

"Таким образом, создайте ощущение присутствия. Это можно сделать, когда вы поддерживаете ежедневное общение, вспоминая подробности прожитого дня. Фотографируйте свой путь на работу, как прошел день у детей и прочее", — советует Марианна Актаева.

Женщина с ребенком и чемоданами. Фото: Freepik

Это особенно помогает при первых месяцах разлуки, создавая впечатление того, что вы рядом. Даже на расстоянии следует создать традиции вашей семьи, которые после победы будете вспоминать с теплотой и благодарностью.

"Также необходимо очень хорошо управлять своими эмоциями, потому что ссора с человеком в одной комнате и с человеком за границей совершенно разные. И у ссоры на расстоянии последствия, как правило, хуже, потому что пара физически не близка, и малейшая недомолвка может привести к сомнений", — напомнила психолог.

Если вы уже находитесь в таких отношениях и не знаете, как сохранить семью, обращайтесь к психологу, он может помочь в этом вопросе.

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