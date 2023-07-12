Как сохранить отношения на расстоянии во время войны
Во время войны многие пары и семьи вынужденно живут отдельно. Кто-то из женщин уехал самостоятельно или с детьми в более безопасные страны или их мужья защищают нашу страну. Причин много, однако возникает один вопрос, как в таких условиях сохранить отношения на расстоянии.
Об этом сообщила психолог Марианна Актаева.
Отношения на расстоянии
"Война внесла коррективы в тысячи украинских семей. Теперь украинцы с разных континентов должны поддерживать связь путем видеоконнекта, общаться, снова влюбляться, ездить друг к другу и поддерживать семьи", — сообщила психолог.
Она также напоминает, что следует помнить о том, что война закончится, а семейное счастье — нет. Однако если вы долгое время поддерживаете отношения на расстоянии, их развитие будет происходить несколько иначе.
Как сохранить отношения на расстоянии?
Дедлайн
"Необходимо настроить себя на порог терпимости. Некоторое время вам нужно терпеливо относиться к одиночеству, потому что вы не можете видеть партнера каждый день рядом", — отметила психолог.
Марианна Актаева рекомендует во время вашей разлуки набраться сил, чтобы это пережить. Потому что одно дело, когда партнер уехал в командировку на месяц, и другое, когда вы вынуждены жить год или больше в режиме отношений на расстоянии.
Видео
"Обязательно установите связь для поддержания отношений. Я имею в виду любой видеомессенджер. Договоритесь, что у вас будет определенная частота звонков, например, раз в день", — добавила психолог.
Она добавляет, что общение повышает доверие, и таким образом вы получаете долю заботы друг о друге. Можно не останавливаться на переписках и голосовых сообщениях, а придумать формат личного общения.
Беспокойство
"Таким образом, создайте ощущение присутствия. Это можно сделать, когда вы поддерживаете ежедневное общение, вспоминая подробности прожитого дня. Фотографируйте свой путь на работу, как прошел день у детей и прочее", — советует Марианна Актаева.
Это особенно помогает при первых месяцах разлуки, создавая впечатление того, что вы рядом. Даже на расстоянии следует создать традиции вашей семьи, которые после победы будете вспоминать с теплотой и благодарностью.
"Также необходимо очень хорошо управлять своими эмоциями, потому что ссора с человеком в одной комнате и с человеком за границей совершенно разные. И у ссоры на расстоянии последствия, как правило, хуже, потому что пара физически не близка, и малейшая недомолвка может привести к сомнений", — напомнила психолог.
Если вы уже находитесь в таких отношениях и не знаете, как сохранить семью, обращайтесь к психологу, он может помочь в этом вопросе.
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