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Вісім ознак того, що ваші стосунки не здорові

28 червня 2023 22:44
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити, якщо не ладнаються стосунки
Жінка та чоловік. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Часто трапляється так, що люди свою нездорову прив‘язаність називають коханням, хоча його там об‘єктивно немає. Там є страх, провина, вдячність, безвихідь, заперечення, ілюзія, жалість, але не любов.

Про це повідомила психологиня Наді Антоніак

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"Хто потрапляє в такі стосунки? Звісно ж в зоні ризику ті, хто не цінують і не люблять себе. Інші просто ніколи не потребуватимуть партнерів, які їх не поважають, яких потрібно просити про увагу та контролювати", — пояснила психологиня. 

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Жінка в спальні. Фото: Freepik

Холодні відсторонені батьки

Такі стосунки можуть також обрати ті, в кого були холодні відсторонені батьки. Вони звикли бути на другому, третьому місці, звикли до відчуження, завжди намагалися заслужити любов і привернути увагу. А як ми знаємо, психіка завжди обирає найлегший шлях — той який їй знайомий.

Вісім ознак того, що ваші стосунки не здорові 

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Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

1. Потреба в постійній увазі 

Постійна потреба в увазі партнера, невміння проводити час без нього. Часті дорікання та претензії з вашого боку. Ви вимагаєте прояву його любові до вас. 

2. Контроль і навязливість

Ви часто телефонуєте та пишете без причини. Вам потрібно знати кожен крок партнера.  Ви звертаєте особливу увагу на кожну зміну його емоцій, відтінку настрою, і це викликає у вас тривогу. 

3. Приниження та критика 

Ви часто терпите приниження та критику партнера. Не відчуваєте своєї цінності та значущості. 

Ви з ним наче заради тих хороших моментів в минулому, які дають надію. 

4. Відсутність спільних інтересів 

У вас немає нічого спільного, ви дуже різні і вам навіть немає про що поговорити, окрім побуду. 

5. Маніпуляцію вагітністю 

Вагітність, як спосіб утримати і прив'язати до себе парнета. Мабуть, найбільш безвідповідальний та абсурдний спосіб. Дитина в слабкому союзі проблем не вирішить, а лише навпаки — додасть. 

6. Ваш партнер має залежність

Терпите його алкогольну чи ігрову залежність. Ви намагаєтеся врятувати та змінити його, живете сподіваннями й продовжуєте втрачати час. 

7. Постійні зради партнера 

Ви закриваєте очі на постійні зради партнера. Ви можете відчувати навіть власну провину в цьому. Вам це боляче й принизливо, але "і без нього ніяк". 

8. Низька самооцінка

Кому я буду потрібна? А якщо я нікого не знайду? А куди я з дітьми тоді? Страх самотності та непотрібності. 

Раніше ми писали, що психологиня розповіла  про головні ознаки зради чоловіка

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