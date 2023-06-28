Що робити, якщо не ладнаються стосунки

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Часто трапляється так, що люди свою нездорову прив‘язаність називають коханням, хоча його там об‘єктивно немає. Там є страх, провина, вдячність, безвихідь, заперечення, ілюзія, жалість, але не любов.

Про це повідомила психологиня Наді Антоніак.

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"Хто потрапляє в такі стосунки? Звісно ж в зоні ризику ті, хто не цінують і не люблять себе. Інші просто ніколи не потребуватимуть партнерів, які їх не поважають, яких потрібно просити про увагу та контролювати", — пояснила психологиня.

Жінка в спальні. Фото: Freepik

Холодні відсторонені батьки

Такі стосунки можуть також обрати ті, в кого були холодні відсторонені батьки. Вони звикли бути на другому, третьому місці, звикли до відчуження, завжди намагалися заслужити любов і привернути увагу. А як ми знаємо, психіка завжди обирає найлегший шлях — той який їй знайомий.

Вісім ознак того, що ваші стосунки не здорові

Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

1. Потреба в постійній увазі

Постійна потреба в увазі партнера, невміння проводити час без нього. Часті дорікання та претензії з вашого боку. Ви вимагаєте прояву його любові до вас.

2. Контроль і навязливість

Ви часто телефонуєте та пишете без причини. Вам потрібно знати кожен крок партнера. Ви звертаєте особливу увагу на кожну зміну його емоцій, відтінку настрою, і це викликає у вас тривогу.

3. Приниження та критика

Ви часто терпите приниження та критику партнера. Не відчуваєте своєї цінності та значущості.

Ви з ним наче заради тих хороших моментів в минулому, які дають надію.

4. Відсутність спільних інтересів

У вас немає нічого спільного, ви дуже різні і вам навіть немає про що поговорити, окрім побуду.

5. Маніпуляцію вагітністю

Вагітність, як спосіб утримати і прив'язати до себе парнета. Мабуть, найбільш безвідповідальний та абсурдний спосіб. Дитина в слабкому союзі проблем не вирішить, а лише навпаки — додасть.

6. Ваш партнер має залежність

Терпите його алкогольну чи ігрову залежність. Ви намагаєтеся врятувати та змінити його, живете сподіваннями й продовжуєте втрачати час.

7. Постійні зради партнера

Ви закриваєте очі на постійні зради партнера. Ви можете відчувати навіть власну провину в цьому. Вам це боляче й принизливо, але "і без нього ніяк".

8. Низька самооцінка

Кому я буду потрібна? А якщо я нікого не знайду? А куди я з дітьми тоді? Страх самотності та непотрібності.

Раніше ми писали, що психологиня розповіла про головні ознаки зради чоловіка.