Что делать, если не ладятся отношения

Женщина и мужчина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Часто случается так, что люди свою нездоровую привязанность называют любовью, хотя ее там объективно нет. Там есть страх, вина, благодарность, безысходность, отрицание, иллюзия, жалость, но не любовь.

Об этом сообщила психолог Нади Антониак.

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"Кто попадает в такие отношения? Конечно же в зоне риска те, кто не ценят и не любят себя. Другие просто никогда не будут нуждаться в партнерах, которые их не уважают, которых нужно просить о внимании и контролировать", — пояснила психолог.

Женщина в спальне. Фото: Freepik

Холодные отстраненные родители

Такие отношения могут выбрать те, у кого были холодные отстраненные родители. Они привыкли быть на втором, третьем месте, привыкли к отчуждению, всегда старались заслужить любовь и привлечь внимание. А как мы знаем, психика всегда выбирает самый легкий путь — тот, который ей знаком.

Восемь признаков того, что ваши отношения не здоровы

Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

1. Потребность в постоянном внимании

Постоянная потребность во внимании партнера, неумение проводить время без него. Частые упреки и претензии с вашей стороны. Вы требуете проявления любви к вам.

2. Контроль и навязчивость

Вы часто звоните по телефону и пишете без причины. Вам нужно знать каждый шаг партнера. Вы обращаете особое внимание на каждое изменение его эмоций, оттенка настроения и это вызывает у вас тревогу.

3. Унижение и критика

Вы часто терпите унижение и критику партнера. Не чувствуете свою ценность и значимость.

Вы с ним словно ради хороших моментов в прошлом, которые дают надежду.

4. Отсутствие общих интересов

У вас нет ничего общего, вы очень разные и вам даже не о чем поговорить, кроме построения.

5. Манипуляцию беременностью

Беременность как способ удержать и привязать к себе парнета. Пожалуй, самый безответственный и абсурдный способ. Ребёнок в слабом союзе проблем не решит, а только наоборот — добавит.

6. Ваш партнер имеет зависимость

Терпите его алкогольную или игровую зависимость. Вы пытаетесь спасти и изменить его, живете надеждами и продолжаете терять время.

7. Постоянные измены партнера

Вы закрываете глаза на постоянные измены партнера. Вы можете ощущать даже собственную вину в этом. Вам это больно и унизительно, но "и без него никак".

8. Низкая самооценка

Кому я буду нужна? А если я никого не найду? А куда тогда я с детьми? Страх одиночества и ненадобности.

Ранее мы писали, что психолог рассказала о главных признаках измены мужчины.