Чому трапляються панічні атаки?

Психіатричне лікування. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Головокружіння та запаморочення відрізняються між собою, та можуть призводити до різних наслідків. Лікар розповів, як з ними боротися та яке лікування буде ефективним.

Про це повідомив психіатр Євген Скрипник.

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Головокружіння (запаморочення)

"Хотів розповісти в першу чергу, чим відрізняється запаморочення від головокружіння. Головокружіння (системне запаморочення) пов‘язане з вестибулярним апаратом, коли людина відчуває як предмети рухаються в просторі, або відчуття руху себе в просторі, схоже, як після каруселі", — пояснив лікар.

Запаморочення — не пов’язане з внутрішнім вухом( вестибулярним апаратом), несистемне. Відчуття слабкості, як перед непритомністю, відчуття нестабільності, втоми.

Може бути при низькому тиску, анемії, низькому рівні глюкози крові і найчастіше при симптомі депресії та тривоги.

Запаморочення голови. Фото: Pexels

Причини головокружіння і запаморочення:

Найчастіше 80% це ДППЗ та ПППЗ. А не остеохондроз та судини. ДППЗ (доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення), ПППЗ персистуюче постурально-перцептивне запаморочення).

Вид запаморочення, яке виникає внаслідок стресів, буває при панічному та тривожному розладах.

"Пацієнти його описують як відчуття "дурнуваності" в голові, відчуття туману в голові, пелени, нестійкість, "відчуття що зараз впаду", відчуття сп‘яніння, відчуття що коли йдеш, то ноги провалюються, підлога м‘яка, йдеш мовби по пирині, особливо проявляється коли йдеш по східцям, їх не відчуваєш. Часто проявляється більше при ходьбі по жвавій вулиці, ходьба в нічний час, в магазинах де багато людей, зазвичай кажуть "мерехтить все", часто в метро, за кермом і часто проявляються серцебиттям, тривожністю, може бути нудота, блювання, коливання тиску і часто в пацієнтів з психогенним запамороченням є уникаюча поведінка (тікають з тих місць де є запаморочення)", — додав психіатр.

Людина відчуває страх. Фото: Pexels

Виразність симптомів зменшується при відволіканні пацієнта, а також після невеликих доз алкоголю, у деяких пацієнтів — під час занять спортом.

Напади психогенного запаморочення схожі на панічні атаки, людина їх також боїться, боїться що буде запаморочення та уникає.

Що потрібно робити?

Не уникати, проживати, прийняти. Потрібно боротися, а не діяти.

Це також виділення адреналіну, гіпервентиляція, через що виникає запаморочення.

Адреналін діє 15-20 хвилин; Потрібно почекати та уникати цього.

Лікування — антидепресанти з групи СІЗЗС (фармакотерапевтична група антидепресантів третього покоління, призначених для лікування тривожних розладів і депресії. СІЗЗС це сучасна група антидепресантів із порівняно легкою переносимістю)та психотерапія.

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