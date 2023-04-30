Почему случаются панические атаки?

Психиатрическое лечение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Головокружения отличаются между собой и могут приводить к различным последствиям. Врач рассказал, как с ними бороться и какое лечение будет эффективным.

Об этом сообщил психиатр Евгений Скрипник.

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Головокружение (неустойчивость)

"Хотел рассказать в первую очередь, чем отличаются головокружения. Головокружение (системное головокружение) связано с вестибулярным аппаратом, когда человек чувствует как предметы движутся в пространстве, или ощущение движения себя в пространстве, похоже, как после "карусели", — объяснил врач.

Головокружение — не связанное с внутренним ухом (вестибулярным аппаратом), оно несистемное. Чувство слабости, как перед обмороком, чувство нестабильности и усталости.

Может быть при низком давлении, анемии, низком уровне глюкозы крови и чаще при симптоме депрессии и тревоги.

Головокружение. Фото: Pexels

Причины головокружения и помутнения:

Чаще 80% это ДППГ и ПППГ. А не остеохондроз и сосуды. ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение), ПППГ (персистирующее постурально-перцептивное головокружение).

Вид головокружения, которое возникает в результате стрессов, бывает при паническом и тревожном расстройствах.

"Пациенты его описывают как ощущение "дурачества" в голове, ощущение тумана в голове, пелены, неустойчивость, "ощущение что сейчас упаду", ощущение опьянения, ощущение что когда идешь, то ноги проваливаются, пол мягкий, идешь будто по пирине, особенно проявляется когда идешь по ступеням, их не чувствуешь. Часто проявляется больше при ходьбе по оживленной улице, ходьба в ночное время, в магазинах где много людей, обычно говорят "мерцает все", часто в метро, за рулем и часто проявляются сердцебиением, тревожностью, может быть тошнота, рвота, колебания давления и часто у пациентов с психогенным головокружением есть избегающее поведение (убегают из тех мест, где есть головокружение)", — добавил психиатр.

Человек испытывает страх. Фото: Pexels

Выраженность симптомов уменьшается при отвлечении пациента, а также после небольших доз алкоголя, у некоторых пациентов — во время занятий спортом.

Приступы психогенного головокружения похожи на панические атаки, человек их тоже боится, боится головокружения и избегает.

Что делать?

Не избегать, проживать, принять. Надо бороться, а не действовать.

Это также выделение адреналина, гипервентиляция, из-за чего возникает головокружение.

Адреналин действует 15-20 минут; Следует подождать и избегать этого.

Лечение — антидепрессанты из группы СИОЗС (фармакотерапевтическая группа антидепрессантов третьего поколения, предназначенных для лечения тревожных расстройств и депрессии) и психотерапия.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.