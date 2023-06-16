Чи можна спеціально інфікуватися вітрянкою в дитячому віці

Дитина з вітрянкою. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У сучасному світі можна почути інформацію про те, що коли батьки дізнаються, що в їхній друзів дитина захворіла вітрянкою, вони ведуть свою дитину до них в гості, щоб "примусово" інфікувати. Проте медики кажуть, що такий спосіб можна назвати мало не середньовічним, але головне те, що це дуже небезпечно для здоров'я дитини.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Нещодавно соцмережами ширилось відео, де лікарка розповідала про звернення мами, дитина якої інфікувалася вітряною віспою на так званій вітрянковій вечірці. У дитини була гарячка, висип по всьому тілу, зокрема в роті та на статевих органах, виражений свербіж, тому вона відчувала дискомфорт при сечовипусканні, прийомі їжі, постійно плакала", повідомили лікарі.

Висипання на шкірі. Фото: Freepik

Середньовічний метод

Медики зауважують, що ці мало не середньовічні методи досі практикуються батьками дітей.

Діти грають. Фото: Freepik

"Замість безпечного щеплення дітей "примусово" інфікують задля формування імунітету", — додали лікарі.

Чому таке інфікування небезпечне

"Вітрянкові вечірки" з’явилися в середині минулого століття через низький рівень знань населення щодо небезпеки інфекції. Навколо хворої на вітряну віспу дитини збирався натовп здорових дітей, і через кілька днів більшість з них занедужувала", — прокоментували в ЦГЗ.

Вакцинація дитини. Фото: Freepik

Тож медики зауважують, що помилково вважалося, що отриманий таким чином імунітет може захистити дитяче здоров’я.

Переваги вакцинації від щеплення проти вітрянки

"Природний перебіг більшості дитячих інфекцій найчастіше непередбачуваний. Одна дитина може переносити вітряну віспу без ускладнень, інша же потрапить в реанімацію. Пускати протікання інфекційного захворювання на самоплин та свідомо, без видимих причин відмовлятись від вакцинації — як мінімум це безвідповідальність батьків", — сказали лікарі.

Повідомляється, що навантаження на імунітет при природному інфікуванні та при щепленні дуже відрізняється.

"При природному перебігу хвороби імунітет дитини бореться з тисячами вірусів. Після вакцинації виникає не хвороба, а специфічний імунітет, який надійно захищає дитину", — сказали медики.

До того ж при природному інфікуванні на вітряну віспу деякі її наслідки дають про себе знати через роки, вірус залишається "спати" в нервових волокнах.

Діти граються. Фото: Freepik

"При зниженні імунітету, стресі та інших несприятливих станах він стає знову активним, проявляючись у вигляді оперізуючого герпесу", — сказали медики.

Медики нагадують, що зробити щеплення потрібно тим, хто раніше не хворів на вітряну віспу.

"В Україні вакцинація проти вітряної віспи не є обов’язковою, а рекомендована, тому не є безкоштовною для громадян. Придбати вакцину можна в аптеці", — резюмували в ЦГЗ.

Раніше ми писали, що у МОЗ нагадали про шість обов’язкових вакцин для дітей до одного року.