Які вакцини потрібно робити дитині до одного року?

У МОЗ нагадали про шість обов’язкових вакцин для дітей до одного року
В Україні третій місяць поспіль зростають темпи вакцинації дітей, зокрема від кору, краснухи, правцю та дифтерії.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
"Охоплення обов’язковими щепленнями дітей першого року життя збільшуються, починаючи з лютого. Йдеться про 6 основних вакцин, які містяться у плані календарних щеплень та рекомендовані ВООЗ", — повідомили в МОЗ.
Показник охоплення щепленнями — це один із найважливіших критеріїв відстеження безпеки громадського здоров’я.
Наразі темпи вакцинації виглядають наступним чином:
- Щеплення КПК-1 — 24,1% у березні 2023 р. (проти 16,5% у березні 2022 р.).
- Щеплення АКДП-3 — 23,2% у березні 2023 р. (проти 16,7% у березні 2022 р.).
- Щеплення АКДП-4 — 22,5% у березні 2023 р. (проти 15,3% у березні 2022 р.);
- Щеплення Поліо-3 (до року) — 23% у березні 2023 р. (проти 16,5% у березні 2022 р.).
Раніше ми писали, що у МОЗ нагадали, що мати повний перелік вакцин мають робити не тільки медичні працівники. Є декілька захворювань, від яких краще убезпечити себе. Чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.