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У МОЗ нагадали про шість обов’язкових вакцин для дітей до одного року

10 травня 2023 10:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які вакцини потрібно робити дитині до одного року?
Вакцинація дітей. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

В Україні третій місяць поспіль зростають темпи вакцинації дітей, зокрема від кору, краснухи, правцю та дифтерії.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

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"Охоплення обов’язковими щепленнями дітей першого року життя збільшуються, починаючи з лютого. Йдеться про 6 основних вакцин, які містяться у плані календарних щеплень та рекомендовані ВООЗ", — повідомили в МОЗ. 

 

Дитині роблять щеплення. Фото: Freepik

Показник охоплення щепленнями — це один із найважливіших критеріїв відстеження безпеки громадського здоров’я.

Наразі темпи вакцинації виглядають наступним чином:  

  • Щеплення КПК-1 — 24,1% у березні 2023 р. (проти 16,5% у березні 2022 р.).
  • Щеплення АКДП-3 — 23,2% у березні 2023 р. (проти 16,7% у березні 2022 р.).
  • Щеплення АКДП-4 — 22,5% у березні 2023 р. (проти 15,3% у березні 2022 р.);
  • Щеплення Поліо-3 (до року) — 23% у березні 2023 р. (проти 16,5% у березні 2022 р.).

Раніше ми писали, що у МОЗ нагадали, що мати повний перелік вакцин мають робити не тільки медичні працівники. Є декілька захворювань, від яких краще убезпечити себе. Чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.

 

 

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