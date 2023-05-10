Які вакцини потрібно робити дитині до одного року?

Вакцинація дітей. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

В Україні третій місяць поспіль зростають темпи вакцинації дітей, зокрема від кору, краснухи, правцю та дифтерії.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

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"Охоплення обов’язковими щепленнями дітей першого року життя збільшуються, починаючи з лютого. Йдеться про 6 основних вакцин, які містяться у плані календарних щеплень та рекомендовані ВООЗ", — повідомили в МОЗ.

Дитині роблять щеплення. Фото: Freepik

Показник охоплення щепленнями — це один із найважливіших критеріїв відстеження безпеки громадського здоров’я.

Наразі темпи вакцинації виглядають наступним чином:

Щеплення КПК-1 — 24,1% у березні 2023 р. (проти 16,5% у березні 2022 р.).

Щеплення АКДП-3 — 23,2% у березні 2023 р. (проти 16,7% у березні 2022 р.).

Щеплення АКДП-4 — 22,5% у березні 2023 р. (проти 15,3% у березні 2022 р.);

Щеплення Поліо-3 (до року) — 23% у березні 2023 р. (проти 16,5% у березні 2022 р.).

Раніше ми писали, що у МОЗ нагадали, що мати повний перелік вакцин мають робити не тільки медичні працівники. Є декілька захворювань, від яких краще убезпечити себе. Чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.