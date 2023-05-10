Какие вакцины нужно делать ребенку до одного года?

Вакцинация детей Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Украине третий месяц подряд растут темпы вакцинации детей, в частности от кори, краснухи, столбняка и дифтерии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"Охват обязательными прививками детей первого года жизни увеличиваются, начиная с февраля. Речь идет о шести основных вакцинах, которые содержатся в плане календарных прививок и рекомендованы ВОЗ", — сообщили в Минздраве.

Ребенку делают прививку. Фото: Freepik

Показатель охвата прививками — это один из важнейших критериев отслеживания безопасности общественного здоровья.

В настоящее время темпы вакцинации выглядят следующим образом:

Прививка КПК-1 — 24,1% в марте 2023 г. (против 16,5% в марте 2022 г.).

Прививка АКДП-3 — 23,2% в марте 2023 г. (против 16,7% в марте 2022 г.).

Прививка АКДП-4 — 22,5% в марте 2023 г. (против 15,3% в марте 2022 г.);

Прививка Полио-3 (до года) — 23% в марте 2023 г. (против 16,5% в марте 2022 г.).

Ранее мы писали, что в Минздраве напомнили, что иметь полный список вакцин должны делать не только медицинские работники. Есть несколько заболеваний, от которых лучше обезопасить себя. Чек лист вакцин, необходимых для взрослых.