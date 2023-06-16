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Принудительное инфицирование детей ветрянкой опасно, — ЦОЗ

16 июня 2023 13:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли специально инфицироваться ветрянкой в детском возрасте
Ребенок с ветрянкой. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В современном мире можно услышать информацию о том, что когда родители узнают, что у их друзей ребенок заболел ветрянкой, они ведут своего ребенка к ним в гости, чтобы "принудительно" инфицировать. Однако медики говорят, что такой способ можно назвать чуть ли не средневековым, но главное, что это очень опасно для здоровья ребенка.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Недавно соцсетями распространялось видео, где врач рассказывала об обращении мамы, ребенок которой инфицировался ветряной оспой на так называемой ветряной вечеринке. У ребенка была горячка, сыпь по всему телу, в частности во рту и на половых органах, выраженный зуд, поэтому он чувствовал дискомфорт при мочеиспускании, приеме пищи, постоянно плакала", — сообщили врачи.

ветрянка
Сыпь на коже. Фото: Freepik

Средневековый метод

Медики отмечают, что эти едва ли не средневековые методы до сих пор практикуются родителями детей.

дети
Дети играют. Фото: Freepik

"Вместо безопасной прививки детей "принудительно" инфицируют для формирования иммунитета", — добавили врачи.

Почему такое инфицирование опасно

"Ветряные вечеринки" появились в середине прошлого века из-за низкого уровня знаний населения об опасности инфекции. Вокруг больного ветряной оспой ребенка собиралась толпа здоровых детей, и через несколько дней большинство из них заболели", — прокомментировали в ЦОЗ.

вакцинация
Вакцинация ребенка. Фото: Freepik

Медики отмечают, что ошибочно считалось, что полученный таким образом иммунитет может защитить детское здоровье.

Преимущества вакцинации от прививки против ветрянки

"Естественное течение большинства детских инфекций чаще всего непредсказуемо. Один ребенок может переносить ветряную оспу без осложнений, другой же попадет в реанимацию. Пускать протекание инфекционного заболевания самоходом и сознательно, без видимых причин отказываться от вакцинации — как минимум это безответственность родителей", — сказали врачи.

Сообщается, что нагрузка на иммунитет при естественном инфицировании и прививке сильно отличается.

"При естественном течении болезни иммунитет ребенка борется с тысячами вирусов. После вакцинации возникает не болезнь, а специфический иммунитет, надежно защищающий ребенка", — сказали медики.

К тому же при естественном инфицировании ветряной оспой некоторые ее последствия дают о себе знать спустя годы, вирус остается "спать" в нервных волокнах.

дети
Дети играют. Фото: Freepik

"При снижении иммунитета, стрессе и других неблагоприятных состояниях он становится снова активным, проявляясь в виде опоясывающего герпеса", — сказали медики.

Медики напоминают, что сделать прививку нужно тем, кто раньше не болел ветряной оспой.

"В Украине вакцинация против ветряной оспы не является обязательной, а рекомендована, поэтому не является бесплатной для граждан. Приобрести вакцину можно в аптеке", — резюмировали в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что в Минздраве напомнили о шести обязательных вакцинах для детей до одного года.

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