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Пити чи не пити — як напої під час їжі впливають на травлення

24 липня 2024 01:20
Олександр Мунтян - Редактор
Чи дійсно не можна пити напої під час їжі — відповідь дієтологів
Варто пити під час їжі? Фото: nutritiouslife.com
Олександр Мунтян - Редактор

Існує дуже популярне твердження, що вживання напоїв під час їжі шкідливо для травлення, а також може спричинити накопичення токсинів. Як насправді рідина за обідом впливає на здоров’я людини.

Про це написав HealthLine.

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Алкоголь та кислі напої зменшують виділення слини

Алкоголь справді зменшує виділення слини на 10–15% на одиницю алкоголю. Однак це в основному стосується міцних алкогольних напоїв, а не пива та вина. З іншого боку, кислі напої навпаки збільшують секрецію слини.

Зрештою, не існує наукових доказів того, що алкоголь або кислі напої, якщо їх споживати в помірних кількостях, негативно впливають на травлення або засвоєння поживних речовин.

 

Пити чи не пити — як напої під час їжі впливають на травлення - фото 1
Фото: getsobars.com

Вода розріджує шлункову кислоту

Стверджується, що вживання води під час їжі розріджує шлункову кислоту та травні ферменти, що ускладнює засвоєння їжі організмом.

Однак це твердження означає, що ваша травна система не в змозі адаптувати свої виділення до консистенції їжі, що є неправдою.

Рідина штучно пришвидшує травлення

Третій міф проти вживання напоїв під час їжі говорить, що рідина збільшує швидкість, з якою тверда їжа виходить зі шлунку. Вважається, що це зменшує час контакту їжі зі шлунковою кислотою та травними ферментами, що призводить до погіршення травлення.

Проте жодний науковий факт цього не підтверджує. Навпаки, дослідження показало, що, хоча рідина й проходить через травну систему швидше, ніж тверда їжа, вона не впливає на швидкість перетравлення продуктів.

Користь напоїв для травлення

Рідина допомагає розщеплювати великі шматки їжі, полегшуючи ковзання стравоходом у шлунок. Вона також допомагає плавно переміщати харчові речовини, запобігаючи здуття живота та запори.

Крім того, шлунок виділяє воду разом зі шлунковою кислотою та травними ферментами під час травлення. Й ця вода потрібна для сприяння належній роботі цих ферментів.

Раніше ми писали, які напої викликають велику кількість прищів на обличчі. Також гінеколог розповіла, від яких напоїв жінкам варто утриматися в критичні дні.

алкоголь їжа здоров'я вода напої шлунково-кишковий тракт

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