Действительно ли нельзя пить напитки во время еды — ответ диетологов

Стоит ли пить во время еды? Фото: nutritiouslife.com

Существует очень популярное утверждение, что употребление напитков во время еды вредно для пищеварения, а также может вызвать накопление токсинов. Как на самом деле, жидкость за обедом влияет на здоровье человека.

Об этом написал HealthLine.

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Алкоголь и кислые напитки уменьшают выделение слюны

Алкоголь действительно снижает выделение слюны на 10–15% на единицу алкоголя. Однако это в основном касается крепких алкогольных напитков, а не пива и вина. Кроме того, кислые напитки наоборот увеличивают секрецию слюны.

В конце концов, нет научных доказательств того, что алкоголь или кислые напитки, если их употреблять в умеренных количествах, негативно влияют на пищеварение или усвоение питательных веществ.

Фото: getsobars.com

Вода разжижает желудочную кислоту

Утверждается, что употребление воды во время еды разжижает желудочную кислоту и пищеварительные ферменты, что затрудняет усвоение пищи организмом.

Однако это утверждение означает, что ваша пищеварительная система не в состоянии адаптировать свои выделения к консистенции пищи. Это неправда.

Жидкость искусственно ускоряет пищеварение

Третий миф против употребления напитков во время еды говорит, что жидкость увеличивает скорость, с которой жесткая пища выходит из желудка. Считается, что это уменьшает время контакта пищи с желудочной кислотой и пищеварительными ферментами, что приводит к ухудшению пищеварения.

Однако ни один научный факт этого не подтверждает. Напротив, исследование показало, что хотя жидкость и проходит через пищеварительную систему быстрее, чем твердая пища, она не влияет на скорость переваривания продуктов.

Польза напитков для пищеварения

Жидкость помогает расщеплять большие куски пищи, облегчая скольжение по пищеводу в желудок. Она также помогает плавно перемещать пищевые вещества, предотвращая вздутие живота и запоры.

Кроме того, желудок выделяет воду вместе с желудочной кислотой и пищеварительными ферментами во время пищеварения. И эта вода необходима для содействия надлежащей работе этих ферментов.

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